Прощай, Геннадий Федорович

Сегодня на 75-м году ушел из жизни знаменитый тренер Геннадий Цыгуров. Не совладал с тяжелой болезнью, мучившей его несколько последних лет.

Близким знакомством с Цыгуровым похвастать не могу. Хотя встречались, здоровались, редко, но приходилось набирать его номер. Когда в октябре 2014-м я готовил юбилейное интервью легенды Бориса Михайлова, он неожиданно попросил: «Сделай такое же с Цыгуровым, ему очень тяжело». Буквально за два месяца до этого врачи поставили Геннадию Федоровичу страшный диагноз – рак лимфатических узлов.

Цыгуров стоически боролся с неизлечимой болезнью, а хоккейное сообщество всем миром собрало ему средства на лечение.

А годом раньше он потерял сына Дениса, с которым автор этих строк недолго работал в ЦСКА.

…6 января 1999 года. Всей бригадой хоккейного отдела «Советского спорта» мы отправились в Шереметьево встречать молодежную сборную, возвращавшуюся из Виннипега а золотыми медалями. После 17-летнего перерыва. Тренировал ее Цыгуров, заменивший в самый последний момент у штурвала заболевшего Петра Воробьева. Та команда с треском провалилась на турнирах четырех, и на ней поставили крест.

Первое, что сделал Цыгуров, – оградил команду от агентов, слетевшихся на мировое первенство, пчелы на мед. Никогда доселе и потом я не видел столь ощутимого преимущества сборной России над родоначальниками хоккея. В финале наши в 2,5 раза превзошли хозяев в бросках.

А выступавший в канадских юниорских лигах Максим Балмочных забросил в ворота Роберто Люонго шайбу, которая попала в все заокеанские хит-парады, – держа клюшку одной рукой.

Какого же было удивление увидеть Балмочных, вышагивавшего из зоны прилета под ручку с Цыгуровым. Тренер убедил блудного сына тольяттинского хоккея вернуться в родную команду.

Именно с «Ладой» связаны главные успехи тренера на внутренней арене. В 1994 году его вазовцы решительно покончили с гегемонией Москвы в чемпионатах страны. Работал тогда Геннадий Федорович в тандеме со своим земляком по Челябинску Сергеем Михалевым. Оба уже не с нами.

Цыгуров считался жестким тренером, на него часто обижались. Но он умел растить таланты. Вячеслав Быков вспоминал, как Геннадий Федорович учил его опекать титулованного армейца Владимира Петрова.

– Сказал, чтобы я все время крутился-вертелс я перед Петровым, ему это надоело, и он так мне врезал, что искры из глаз посыпались.

Спустя 20 с гаком лет в Ярославле 18-летний безусый защитник-дебютан т из цыгуровского «Авангарда» ошеломил много повидавшего Петра Воробьева, протащив шайбу от ворот до ворот и вогнав ее в сетку. Это был Кирилл Кольцов, получивший прозвище Русский Бобби Орр. Ныне самый результативный защитник в чемпионатах страны за всю историю.

Рассказами Цыгурова я заслушивался. В старом уфимском дворце мы садились в уютной комнате отдыха, и Геннадий Федорович, возглавлявший «Трактор», предавался воспоминаниям. Говорил неторопливо, но образно. Расспрашивал его о Сергее и Николае Макаровых, Валерии Белоусове, Сергее Мыльникове, его тезке Старикове, Быкове…

Именно таким я буду помнить Цыгурова, настоящего уральского мудрого мужика.