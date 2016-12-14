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Клон Фернандиньо с мощью Халка. Всё о новичке «Зенита» Эрнани

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Новичок «Зенита» Эрнани (слева)
Новичок «Зенита» Эрнани (слева)Источник: ФК «Флуминенсе»

Эрнани Азеведо Жуниор – второй бразилец, который приезжает к Мирче Луческу в «Зенит». Однако он больше похож не на Жулиано, а на Фернандиньо – и по карьере, и по позиции.

Начал играть благодаря отцу

Папа Эрнани обожал футбол и привил любовь к игре своему сыну. Азеведо рассказывал: азам его научил отец, он вообще сделал многое для того, чтобы Эрнани стал профессиональным футболистом. Так и получилось: Эрнани – выпускник «Атлетико Паранаэнсе», выступал за родной клуб с 2013 года, лишь раз уходил в аренду – в том же году в «Жоинвиль». В 2016-м 22-летний бразилец помог своей команде победить в чемпионате штата Парана.

Благодарит за все бога

Как и многие бразильцы, Эрнани верит в бога и при этом не стесняется своей религиозности. Порой свое обращение ко всевышнему он не произносит, а пишет на стене в Facebook. К тому же в своих интервью он нередко благодарит бога за жизнь или за победу.

– Спаси меня Бог, я верю в тебя. Защити меня, спрячь под свое крыло и никогда не позволяй уйти от твоей воли. Мои недостатки приближают меня к тебе, потому что я знаю, что идеально – Господь. Я люблю среди ненависти – мир в разгаре неблагополучия, свет среди тьмы. Твоя любовь следует за мной каждый день... Аминь… Спасибо Господу за все, – написал бразилец пару месяцев назад.

Выиграл юношеский Кубок Южной Америки

В 2011 году сборная Бразилии стала победителем этого турнира в одиннадцатый раз. В девяти играх бразильцы уступили лишь Парагваю на первом групповом этапе, а в решающем матче победили Аргентину – 3:2. Голов и голевых передач у Эрнани на турнире не было, зато ни одного матча он не пропустил. Вместе с ним кубок целовали Маркиньос – он сейчас в ПСЖ – а также Уоллес и Лукас Пиазон, которые принадлежат «Челси», но каждый год катаются по арендам. В сезоне-16/17 крайний защитник играет за «Гремио», а полузащитник – за «Фулхэм».

Был близок к медалям чемпионата мира

Правда, только юношеского. Через два месяца после победы в Кубке Южной Америки бразильцы поехали за еще одним трофеем. Однако подопечные Эмерсона Авилы проиграли в полуфинале Уругваю и не смогли взять хотя бы бронзу в матче против Германии, уступив 3:4. Эрнани турнир провел так же: забитых мячей и передач нет, стабильное место в составе есть.

Мог перейти в «Интер»

Слухов о переходе Эрнани в «Зенит» сейчас могло и не быть. Роберто Манчини был лично заинтересован в трансфере полузащитника, однако из-за конфликта с Массимо Моратти он потерял работу, а бразилец – возможность перебраться в свой первый европейский клуб. Также в разное время интерес к нему проявляли «Фенербахче», «Фиорентина» и «Монако».

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Обладает ударом Халка

Иногда «Зенит» мог победить только благодаря пушечному выстрелу бразильца или его точному удару со штрафного – в этом сезоне таким образом забил только Александр Кержаков, но он на поле появляется редко. Поэтому оружие в виде мощного удара зенитовцам точно не помешает.

Эрнани бьет с двух ног. Вот, например, «Коритибе» он забил с правой в чемпионате Бразилии. 

Может заменить Витселя

Эрнани – опорный полузащитник. Скорее всего, Луческу берет его на смену Акселю Витселю, который покинет петербургский клуб: не зимой, так летом уж точно.

Станет самым высоким полузащитником «Зенита»

Сейчас этот статус у 186-сантиметровых Хави Гарсии и Витселя, рост Эрнани – 188 см. В придачу к хорошему удару бразилец отлично играет на втором этаже. При стандартном положении он может и навесить, и сыграть в штрафной площади сам.

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Его рейтинг в FIFA – 70

Рассуждать об игроке, опираясь на его умения в известном футбольном симуляторе, нормальное дело в наше время. К тому же скауты EA Sports не придумывают цифры, а просматривают каждого футболиста. Сильные стороны Эрнани по их версии – ускорение (61), подкаты (68) и короткие пасы (67). 

Повторяет путь Фернандиньо

Мирча уже покупал игроков у «Атлетико Паранаэнсе»: в 2005 году состав «Шахтера» пополнили два воспитанника этой команды Жадсон и Фернандиньо, которого он брал на ту же позицию, что и Эрнани сейчас. За переход опорника тогда дончане отдали 7,8 миллиона евро – сейчас «Зенит» платит 8 миллионов. Через восемь лет «Шахтер» получили за Фернандиньо от «Манчестер Сити» в пять раз больше. С Жадсоном так не получилось: взяли за пять, отдали «Сан-Паулу» за четыре. А еще в Россию из «Атлетико» девять лет назад переехал голкипер нашей сборной Маринато Гильерме, его тоже учили играть в Паране. Примеры у Эрнани есть отличные.

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