Илья Ковальчук: Хочу с Дацюком привезти кубок в эфир к Ивану Урганту (видео)

Незадолго до старта Кубка Первого канала в гостях у «Вечернего Урганта» побывали герои сборной России по хоккею.





– «Павел Дацюк. Илья Ковальчук. Владислав Третьяк. Влияет ли буква «К» в конце фамилии на то, как человек играет в хоккей?» – спрашивает наш телезритель из Канады Уэйн Гретцки, – обратился к гостям Иван Ургант.

Вообще очень приятно, что хоккеисты часто появляются в эфире самого популярного вечернего шоу страны. И вот теперь наши звезды пришли в эфир к Урганту, чтобы еще выше поднять интерес к Кубку Первого канала. Билетов в кассах уже нет, но хоть по телевизору посмотрят люди.

– 17 декабря в Парке легенд на прекрасном стадионе выйдут ветераны хоккея на благотворительный матч – играть против друзей нашей команды. И деньги мы собираем для того, чтобы строить детские спортивные площадки, покупать форму для следж-хоккея. Мальчики и девочки с ограниченными возможностями тоже любят нашу игру, – сказал Третьяк.

…И вы запоминайте. Если не попадете на матчи со шведами, чехами, финнами, то можете прийти на эту игру в субботу, взяв в кассах бесплатный билет. Такая у меня есть информация. Благотворительный матч начнется, как я знаю, в 17.00.

– Говорят, Илья, ты феноменален в этом сезоне. Набрал 50 очков! – сказал Ургант.

– Я набрал чуть больше.

– Округляю всегда в минус.

– Сколько раз его звали на хоккей – так и не пришел.

– Я тебя просил не поднимать эту тему. Я боюсь удара шайбой… Вот вы с Павлом – две суперзвезды, и теперь играете вместе.

– Мы сейчас мало разговариваем между собой, – объяснил Ковальчук. – Пытаемся поделить славу. Есть ли у нас традиции? Вообще мы от Павла ждем, что он ее будет соблюдать. Поэтому, надеюсь, соберет всю дружелюбную команду СКА и скажет, как хорошо в городе Санкт-Петербурге. Пока он этого не сделал, но обещал ближе к Новому году… Но если честно, мы очень рады, что Павел Валерьевич приехал назад в Россию. Это важно для наших болельщиков. Увидеть такого игрока вживую – настоящее счастье. А поиграть с ним – огромное удовольствие.

Поэтому пожелаю удачи Паше. И дай бог, что мы еще раз привезем тот кубок, который мы уже сюда приносили с Романом Борисовичем. А теперь сделаем это с Павлом Валерьевичем.

– Я бы с вами поговорил про Кубок Первого канала… – продолжил Ургант.

– Так я про него и говорил, – засмеялся Ковальчук.

Фишка тут в том, что телезрители помнят, в студии «Вечернего Урганта» побывал как раз Кубок Гагарина, который приносили Роман Ротенберг и Илья Ковальчук. Но теперь Кови технично ушел от прямого ответа, чтобы не сглазить перед плей-офф.





– В прошлом году вы сделали первый шаг к этому Кубку Первого канала, – продолжил Ургант. – Из четырех мест было занято четвертое. Хотел бы узнать, вы планируете улучшить ситуацию в этом году?

– Конечно. У нас же праздник – 70 лет хоккею! – воскликнул Третьяк. – Таких лидеров тут собрали!

– Кто наши самые тяжелые соперники? – задумался Ковальчук. – Швейцарцы. Хотя их же не будет…

Вот так, с шутками прибаутками, все это было.

Четверг. 19.00. Швеция – Россия.

Пятница. 19.00. Россия – Чехия.

Воскресенье. 17.00. Россия – Финляндия.

Кубок Первого канала. Москва. 70 лет отечественному хоккею.

Не пропустите!