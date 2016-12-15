Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Америка- : -Реал
Хоккей  Швеция- : -Россия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Баскония
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Футбол  Дженоа- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Журова: Иностранные спортсмены поддаются пропаганде и русофобским настроениям

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Светлана Журова
Светлана ЖуроваИсточник: «Советский спорт»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова – о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.

- Отмена ЧМ в Сочи не угрожает теперь проведению других соревнований в России?
- Это зависит от желания самих спортсменов. Именно они подняли волну своим отказом ехать в Россию, а не международная федерация. Причем многие не назвали причин отказа. Когда чиновники федерации увидели, сколько человек отказывается ехать в Сочи, то поняли, что чемпионат под угрозой срыва. И теперь оказалось, что надо работать и с национальными федерациями разных стран, чтобы их спортсмены не делали заявлений об отказе ехать в Россию. Но это пагубная тенденция. До чего мы тогда дойдем? Это же сплошная политика, про спорт даже разговора нет. Разве что-то в Сочи угрожает безопасности спортсменов?

Знаете, что некоторые гроссмейстеры отказались участвовать в чемпионате мира по шахматам в Иране. Организаторы выдвинули несколько необычных условий, например, девушки должны играть в хиджабах. Но разве это повод для отмены чемпионата? Организаторы тратят большие деньги, а им за три месяца до турнира сообщают, что его не будет.

Россию лишили чемпионата мира. Первая ласточка?

- Вы сказали, что спортсмены не назвали причины отказа. Но лидер мирового скелетона, латыш Мартинс Дукурс в интервью «Советскому спорту» причину назвал: его убедил доклад Макларена и он хочет соревноваться в равных условиях.
- Надо читать не только доклад, но комментарии самого Макларена к докладу. На пресс-конференции он четко сказал, что сейчас в России таких проблем с применением допинга, которые были раньше, нет. Макларен сказал, что он анализировал только данные за период с 2011 по 2015 годы. К 2016 году у него нет никаких претензий.

- Но как бы то ни было, почти все фавориты отказались ехать в Сочи…
- Потому что спортсменам не доносят всю информацию. Думаю, ответы Макларена на пресс-конференции в Лондоне после его доклада никому не показали. А ведь он говорил, что сейчас к России претензий по допингу нет. Нашу страну наказали за прошлые прегрешения.

- Зимой России предстоит провести много престижных международных соревнований. Они все под угрозой?
- Да, это так. И все будет зависеть от решения спортсменов. Если они не проявят солидарность со своими коллегами из России, тогда мы ничего не сможем сделать. Это в 1980-м на Московской Олимпиаде нас поддержали многие страны во время бойкота. Сейчас спортсмен сам решает. А все права на турнир по данному виду спорта принадлежат международной федерации. И здесь мы ничего не сможем сделать. К сожалению, спортсмены поддаются мировой пропаганде и русофобским настроениям.

Мы их теряем! Каких соревнований теперь могут лишить Россию

- Иностранные конькобежцы могут поднять волну негатива против России?
- Голландцы могут. Особенно если Кубок мира пройдет на тех, дистанциях, где сильны наши ребята.

- Голландский конькобежец Кьелд Нейс отказался во время награждения пожать руку Павлу Кулижникову…
- Это полное бескультурье и невоспитанность. По Кулижникову уже всем все объяснили. Он был оправдан полностью даже по несчастному мельдонию.

- Будет ли Россия добиваться финансовой компенсации за отобранный у Сочи ЧМ по бобслею?
- Я не работаю в федерации и в Минспорта. Я – депутат Госдумы, но Дума точно не тратила деньги на этот турнир. Но, думаю, надо судиться. Отстоять право на проведение чемпионат мира мы уже не сможем, но отсудить какую-то компенсацию, видимо, возможно.

Третьими будем? Россия лишится девяти медалей Сочи?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ричард Бах: Вторая часть доклада Макларена дала ответы на многие вопросыГлава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что вторая часть доклада главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена дала ответы на многие вопросы.Светлана Журова: Голландец не пожал руку Кулижникову? Это полное бескультурье!Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова – о возможных последствиях решения международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.FIS не исключает возможности дисквалификации российских лыжников после перепроверки данных доклада МакларенаМеждународная федерация лыжного спорта (FIS) прокомментировала заключения второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.Алексей Кравцов: Абсолютно спокоен насчет проведения Кубка мира по конькобежному спорту в ЧелябинскеПрезидент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов прокомментировал возможность отмены проведения финала Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.Светлана Журова: Теперь все соревнования в России под угрозойДепутат Госдумы, олимпийская чемпионка – о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.Илья Авербух: Процесс наказания России за допинг напоминает китайскую пыткуСеребряный призер Олимпиады-2002 и тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал последствия второй части доклада Ричарда Макларена для российского спорта.Александр Тихонов: Думаю, в биатлоне более разумные люди, такого как с бобслеем не будетЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о возможности отмены Кубка мира по биатлону в Тюмени.Елена Вяльбе: Думаю, вторая часть доклада Макларена может коснуться лыжных гонокПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала отмену проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи.Виталий Мутко: Доклад Макларена никакого отношения к чемпионату мира по футболу не имеетПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал журналистам, что доклад Макларена не отразится на проведении чемпионата мира по футболу в России.Лишат ли нас чемпионата мира-2018 и других турниров? Пришло время действоватьЛишат ли нас чемпионата мира-2018 и других турниров? Пришло время действоватьОбозреватель «Советского спорта» Николай Яременко рассуждает о том, как исправить критическую ситуацию в спорте.Светлана Журова: Федерациям не нужны бойкоты турниров, поэтому они переносят их из РоссииДепутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи по решению Международной федерации бобслея и скелетона.Американский лыжник Ньюэлл: Это позор, что спортсмены, которые находятся под подозрением из-за доклада Макларена, продолжают соревноватьсяАмериканский лыжник Эндрю Ньюэлл прокомментировал ситуацию с докладом Макларена. Он недоволен тем, что спортсмены, упомянутые в нем, продолжают участвовать в гонках.У России отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетонуЧемпионат мира по бобслею и скелетону перенесен из Сочи по решению международной федерации по этим видам спорта. Турнир должен был состояться в России в 2017 году.Валентин Балахничев: Перепроверка допинг-проб только у россиян покажет окончательную политизированность и русофобиюЭкс-глава ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал решение о перепроверке проб российских спортсменов после второй части доклада Макларена. Он считает, что перепроверка проб только у россиян будет свидетельствовать о политической ангажированности процесса.Глава НОК Великобритании: Если Россия признает проблемы с допингом, она сможет довольно быстро все исправитьНовый глава Национального олимпийского комитета (НОК) Великобритании Хью Робертсон прокомментировал ситуацию с допингом в российском спорте. Он отметил, что россиянам нужно признать существование проблемы.«Мы верим докладу Макларена». Дукурс – о бойкоте ЧМ-2017 в Сочи сборной Латвии«Мы верим докладу Макларена». Дукурс – о бойкоте ЧМ-2017 в Сочи сборной ЛатвииЧетырехкратный чемпион мира и дважды серебряный призер Олимпиады в скелетоне Мартинс Дукурс дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».Андрей Кириленко: Серьезный вес у России есть всего в нескольких международных федерацияхПрезидент РФБ Андрей Кириленко заявил, что для лучшего реагирования на обвинения WADA России необходимо усиливать свое представительство в международных федерациях.Ричард Макларен: Мы оставили открытыми имена Легкова и Мусэрского, так как они уже появлялись в публичном полеГлава независимой комиссии WADA Ричард Макларен прокомментировал данные своего доклада о допинге в российском спорте. Он рассказал, почему были упомянуты лыжник Александр Легков и волейболист Дмитрий МусэрскийРичард Макларен: У нас нет доказательств, что Мутко все зналГлава независимой комиссии WADA Ричард Макларен прокомментировал данные своего доклада о допинге в российском спорте. Он сказал, что у него нет доказательств причастности вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, который ранее занимал должность министра спорта.Александр Любимов: Макларен дал понять, что у него есть компромат на наших чиновниковПрезидента клуба истории и статистики спорта Александр Любимов высказал свое мнение по поводу второго доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Он сказал, что в докладе много намеков, но возможное наличие компромата на российских чиновников может стать поводом для новых санкций.

Светлана Журова
Светлана Журовавсе новости
Ричард Макларен
Ричард Макларенвсе новости