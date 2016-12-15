«У нас 100 футболистов под подозрением». Как на Украине расследуют договорняки

Игроки «Николаева» в прошлом сезоне недосчитались трех очков – из-за нечистых матчей, которые были сыграны ранее. Фото mfc.mk.ua

Эхо матча «Урала» с «Тереком» (1:4) еще слышно: на днях некоторые его обстоятельства вспомнил игрок «Урала» Чисамба Лунгу. Корреспондент «Советского спорта» решил изучить, как на странные матчи реагируют в соседней Украине – там под подозрением сразу несколько игр и футболистов. И подход к теме, кажется, серьезнее.

КАК У НАС?

Итак, матч «Урал» – «Терек» рабочая группа РФПЛ (в нее входили Анзор Кавазашвили, Дмитрий Булыкин и Валерий Бутенко) признала «чистым», президенты клубов заверили в том же… Но нет-нет да напомнит о себе та, так сказать, игра. На этот раз о ней заговорил игрок «Урала» Чисамба Лунгу.

- Во время матча я чуть не подрался с Фонтанелло, когда он отдал мяч назад Арапову, - признался игрок в интервью «Матч ТВ». - На него наскочил нападающий – и гол. Пытался поговорить с Араповым, но он не понимает по-английски, и я просто что-то кричал. Ко мне подошел Фонтанелло: «Полегче». «Такая глупая ошибка, а мне надо полегче?»… В общем, после первого гола я пришел в ярость. После второго начал спрашивать сам себя: «Что происходит?». После третьего попросил о замене и ушел с поля. Я честен с командой, тренером, болельщиками, а главное – с собой.

Этот матч стал не единственным, вызвавшим резонанс в российском футболе. Просто он был наиболее громким, что и подвигло РФПЛ на создание той самой комиссии из трех экспертов. Еще была информация про аномальные ставки на матч «Урала» с «Ростовом». Но по этому поводу комиссия больше не собиралась. Зато в ПФЛ рассмотрели высказывания главного тренера «Коломны» из ПФЛ, заподозрившего свою команду в сдаче матча. Само собой, итог был такой: тренер сказал все на эмоциях, игроки чисты.

А то, что «Коломна» не первый раз фигурировала в новостях, связанных с подозрительными ставками… Что ж, бывает.

ДЕЛО О МАТЧЕ «УРАЛА» И «ТЕРЕКА» НА КОНТРОЛЕ В МВД И ГЕНПРОКУРАТУРЕ

Учредитель одной из юридических компаний Роман Лалаян, которая просила правоохранительные органы проверить обстоятельства матча «Урала» и «Терека», заявил корреспонденту «Советского спорта», что их расследованием занимается МВД и Генпрокуратура. Напомним, на победу «Терека» в этом матче было зафиксировано большое количество ставок. Грозненцы в итоге выиграли 4:1. - По этому делу есть сотрудник в МВД, назначен следователь. Дело не закрыто, оно на жестком контроле и в Генпрокуратуре, и в руководстве МВД, - заявил Роман Лалаян. - Почему вы хотите довести это дело до конца?

- Нашими клиентами являются потребители букмекерского рынка. Поступает огромное количество просьб помочь взыскать средства. Но букмекеры часто отказывают в выплате, ссылаясь на то, что матч является договорным. В России этой проблемой никто не занимается. А мы бы хотели создать хотя бы видимость работы в этой области. Вот на Украине назначают Франческо Баранку руководителем комитета по противодействию договорным матчам. У нас же ничего не делается. - Работала комиссия в РФПЛ по матчу «Урала» и «Терека».

- Да, создали подобие комиссии с Булыкиным, Бутенко и Кавазашвили. Карпин в нее входить отказался. Члены комиссии посчитали, что матч не был договорным. Но с кем они говорили? С букмекерами? Президентами клубов? В правоохранительные органы делали обращение?..

Стоит отметить, что в РФС сейчас нет подразделения, в обязанности которого входило бы расследование обстоятельств подозрительных матчей и взаимодействие с правоохранительными органами. И даже человека, к которому обратиться по этому поводу можно было бы – тоже нет. Был офицер по чистоте футбола Юрий Жмурко, но Виталий Мутко посчитал, что он не нужен. Правда, что при Жмурко, что при Мутко за руку никого за «договорняки» не поймали.

Говорят, что это возможно только с привлечением полиции. Но почему-то в соседней Украине клубы наказывают и без привлечения правоохранителей. Например, еще год назад «Николаев» оштрафовали и лишили очков за «грязные игры» с «Александрией» и «Буковиной». Как там расследуют обстоятельства странных матчей?

КАК У НИХ?

С этим вопросом корреспондент «Советского спорта» обратился к вице-президенту Федерации футбола Украины (ФФУ), куратору комитета по этике и честной игре Игорю Кочетову.

- Если есть аномальное количество ставок на исход того или иного матча, это проявляется в графиках. Мы получаем полные диаграммы, после чего начинаем расследование, - говорит он.

- Кто именно расследует обстоятельства?

- В Федерации создана служба расследований. Есть экспертная группа, которая анализирует технико-тактические действия футболистов на поле и сопоставляет их с движением ставок на матч.

- Что потом?

- Если мы видим, что происходившее на поле соответствует тому, как делались ставки – для нас это становится главным признаком, что матч сыгран с нарушением принципов честной игры. Сразу видно, какие футболисты допускали те или иные действия, поднимаем историю этих игроков, смотрим, в каких командах они играли раньше, попадали ли матчи с их участием под подозрение ранее.

- Кто принимает решение, что матч был договорной?

- Собирается комитет и принимает соответствующее решение. На Украине сейчас действует закон по противодействию и борьбе с матчами с фиксированным результатом. Мы согласовываем действия с Генпрокуратурой, которая в рамках уголовного дела расследует те или иные матчи.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН В РОССИИ В Федеральном законе о борьбе с противоправным воздействием на результаты официальных спортивных соревнований под противоправным влиянием понимается подкуп спортсменов, судей, тренеров или других официальных участников соревнований, принуждение или склонение их к оказанию подобного воздействия, вступление с ними в сговор, а также получение участниками соревнований денег, ценных бумаг или иного ценного имущества и извлечение других выгод и преимуществ. Спортивные федерации обязаны отстранять от участия в соревнованиях их участников, подозреваемых или обвиняемых в организации договорного матча. А в случае вынесения обвинительного приговора – применять к ним санкции вплоть до дисквалификации спортсменов. За организацию договорного матча виновные будут наказаны штрафом в размере до одного миллиона рублей или совокупного дохода за период до пяти лет, а также лишением свободы на срок до семи лет в зависимости от состава преступления. Закон обязывает букмекерские конторы и организаторов тотализаторов вести учет участников азартных игр и предоставлять эти данные в налоговые органы и общероссийские федерации по соответствующим видам спорта.

- Пока выносятся только спортивные санкции. Дойдет ли до уголовных дел?

- Надеемся, организаторы договорных матчей не избегут уголовного наказания.

По словам Кочетова, до недавнего времени возглавлявшего комитет по этике и честной игре, сейчас к работе в нем привлечен иностранный специалист.

- Комитет возглавил Франческо Баранка, - говорит вице-президент ФФУ. – Это сделано, в том числе, чтобы выводы украинских экспертов не могли быть поставлены под сомнение в связи с какой-то ангажированностью, близостью к какому-либо клубу или функционеру. То есть фактически принято решение создать комитет в новом качестве, чтобы все члены были равноудалены от субъектов футбольной деятельности. Это была моя инициатива, ее поддержал президент Федерации и исполком. Я, как вице-президент, остаюсь куратором данного направления.

В ноябре Кочетов заявил, что сразу восемь матчей из первой лиги, а также между юношескими командами признаны комитетом договорными. Контрольно-дисциплинарный комитет на основе этого часть футболистов отстранил от футбола, с кого-то были сняты очки, наложены штрафы.

ЧТО ГОВОРИТ РЕГЛАМЕНТ РФС В дисциплинарном регалменте РФС сказано, что попытка организации договорного матча в футбольных соревнованиях, проводимых под эгидой РФС, подтвержденная судебным актом, наказывается (для физических лиц) штрафом от одного до пяти миллионов, дисквалификацией игрока от трех месяцев до одного года и/или запретом физическому лицу заниматься любой, связанной с футболом деятельностью на срок не менее года. Для юридических лиц – штраф от 10 до 30 миллионов. Организация договорного матча наказывается (для физических лиц) штрафом в 5 (пять миллионов, дисквалификацией игрока от года до двух лет и/или запретом физическому лицу заниматься деятельностью связанной с футболом от трех лет до пожизненного срока. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере 50 миллионов, снятие очков для клуба в количестве 15-ти, и/или лишение завоеванных наград и/или исключение из числа участников соревнований на текущий сезон и/или перевод клуба в низший по рангу дивизион. При этом результат каждого договорного матча (ей) аннулируется и команде (ам) клуба, виновного в организации договорного матча, присуждается поражение. Лица, совершившие нарушения, указанные в настоящей статье, но добровольно сообщившие РФС о попытке организации или об организации договорного матча и активно содействовавшие выявлению договорного матча и виновных лиц, освобождаются по ходатайству президента РФС от наказания.

- Сейчас еще пять матчей на рассмотрении в КДК и обстоятельства около 10 матчей расследуются, - говорит Кочетов.

- Вам действительно удается бороться с этой системой «договорняков»?

- Во всяком случае, среди клубов премьер-лиги. Было подозрение только по одной игре (судя по всему матч «Волыни» и «Звезды» – Прим. ред.), но оно не проявилось аномальным количеством ставок. Есть вопросы по матчам среди команд до 19 лет и до 21 года, по клубам первой лиги. Около 100 футболистов под подозрением. Пытаемся влиять на клубы через премьер-лигу, ПФЛ, ведем большую профилактическая работу. И все стараются повернуться лицом к этой проблеме.

- В России тоже есть такая проблема, но с ней борются не так активно.

- Не обращаю внимания на российский чемпионат, у нас достаточно своих игр. Но уверен – если будет воля РФС, с этой проблемой будут действенно бороться. Как и во всех странах мира. Должна быть создана единая система УЕФА и ФИФА с футболистами, которые отлучены от футбола или проходили по тем или иным делам. Чтобы клубы были информированы, что это за игрок.