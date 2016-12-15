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«Вырубим – и все». «Зенит» выиграл группу Еврокубка, а Карасев недоволен судьями

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Советский спорт» – о сложной победе «Зенита» над «Уникахой», которая вывела команду Карасева на первое место в группе. 

Фламенко для испанцев

Перед последним матчем в Еврокубке у «Зенита» в группе сложилась интересная ситуация. Если «Зенит» побеждает «Уникаху» – петербуржцы без вариантов первые, а если уступает – могут занять любое место с первого по третье, но только при условии победы «Будучности» в матче против «Баварии».

Группа поддержки «Зенита» подходит к приезду испанских гостей с креативом: перед матчем девушки исполняют традиционный танец басков – фламенко.


К сожалению, для российской команды гостеприимность переносится и на матч: 9 потерь по итогам первой половины и отставание «-10» явно не входили в планы Василия Карасева. Больше всех «отличается» его сын: Сергей за свои шесть игровых минут делает треть потерь команды и ни разу не бросает по кольцу.

Понимаю, что сыграл плохо. У меня был большой перерыв, сейчас потихоньку буду входить в игру. Думаю, этот матч будет хорошим уроком для меня. Постараюсь побыстрее вернуться в былую форму, – объяснит позже свою игру Карасев-младший.

Самбо от сенегальца

Исправляться Карасев и компания начинают уже во второй половине: количество потерь резко уменьшается, как и количество бросков соперников, которые достигают цели.

За вторую половину сине-бело-голубые дают забить сопернику всего 28 очков, а еще заставляют «Уникаху» нервничать. В одном из эпизодов сенегальский центровой испанцев Хамину Н’Диайе в борцовском приеме падает на Сергея Карасева и бьет ему прямо в больное плечо.

Если плечо выдержало в такой ситуации, значит с ним все в порядке, – улыбаясь, комментирует после матча этот эпизод форвард «Зенита».

Сергей Карасев: «Зениту» было важно занять первое место в группе, чтобы не попасть на «Гран Канарию» и «Локомотив»

По-хорошему, судьи должны сразу же удалять сенегальца, который после столкновения еще и идет толкаться со всеми игроками «Зенита» сразу. Но арбитры дают технический не только зачинщику, но и пострадавшему.

Вообще, вопросов к арбитрам действительно много, особенно ярые восклицания Василия Карасева и Райана Тулсона судьи наказывают техническими, но это уже не влияет на итоговый результат встречи. 33 очка Яниса Тиммы и победа «Зенита», которая оставляет сине-бело-голубых на первой строчке в турнирной таблице.

«Меня не устраивает отношение судей к «Зениту»

Победа на зубах, вопреки всему, – устало характеризует главный тренер «Зенита». – Море ошибок было, да и еще и проблемы с разыгрывающими игроками. Карасев не в форме и вообще не должен был играть с «Уникахой», но пришлось его поставить.

Янис Тимма набрал 33 очка и достоин похвалы, – начинает с милого комментария одна из журналисток.
Безусловно! Он показал то, что он лидер. Взял на себя ответственность и с честью это выдержал. Надеюсь, он будет и дальше прогрессировать.

Также хорош был и Артем Вихров. – продолжает не менее милый журналист.
Вихров – хрустальная ваза, к нему вообще сказано на тренировках не подходить (улыбается). Приятно, что на него свалилось это лидерство, и он с этим справился. 

Вы сказали, что одержали победу вопреки. Вопреки судейству в том числе?
 О судьях обычно не говорят, но меня не устраивает такое отношение к «Зениту» со стороны арбитров. Не только сегодня, а на протяжении всего турнира нам свистят то, что не свистят нашим соперникам. Я понимаю такое отношение в гостях, но нас и дома судят так же, – заканчивает пресс-конференцию Карасев.

В этот момент еще одна журналистка поднимает руку и просит «самый-самый» последний вопрос.

Давайте закончим на позитиве. Латвия, Сербия и России попали в одну группу на Евробаскете, а в «Зените» есть представители всех команд. Как-то обсуждали это в команде?
А чего тут обсуждать: вырубим латыша и серба в конце сезона, и все, – смеясь уходит из зала Карасев.

Главное не перепутать и не вырубить Тимму раньше времени, а то забивать у «Зенита» будет совсем некому.

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