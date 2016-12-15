Тройной удар головой. Рондон сделал хет-трик за 13 минут
В матче 16-го тура АПЛ «Вест Бромвич» обыграл «Суонси», а экс-форвард «Зенита» оформил свой первый хет-трик в Англии.
К 50-й минуте матча на табло стадиона «Хортонс» горели скучные 0:0, в этот момент за дело взялся венесуэлец Саломон Рондон. За 13 минут форвард три раза здорово сыграл головой, и счет уже 3:0.
⚽️ @salorondon23 (50)— West Bromwich Albion (@WBA) 14 декабря 2016 г.
⚽️ @salorondon23 (61)
⚽️ @salorondon23 (63)#WBASWA #Gladiator 🇻🇪 pic.twitter.com/p9KfqKwNOk
До конца игры валийцы смогли отыграть лишь один мяч, автором которого стал Уэйн Роутледж.
Команда из Уэст-Бромиджа вышла на седьмое место, а Саломон Рондон занимает шестое место в списке самых быстрых хет-триков в АПЛ.
Быстрее были:
5. Иан Райт («Арсенал»), хет-трик за 9 минут в матче против «Ипсвича» в 1995 году (4:1)
4. Габриэль Агбонлахор («Астон Вилла»), хет-трик за 8 минут в матче против «Манчестер Сити» в 2008 году (4:2)
3. Джермейн Дефо («Тоттенхэм»), хет-трик за 7 минут в матче против «Уигана» в 2009 году (9:1)
2. Робби Фаулер («Ливерпуль»), хет-трик за 4 минуты 33 секунды в матче против «Арсенала» в 1994 году (3:0)
1. Садио Мане («Саутгемптон»), хет-трик за 2 минуты 56 секунд в матче против «Астон Виллы» в 2015 году (6:1)
А для самого Рондона это четвертый хет-трик в карьере. Первый был в составе «Рубина» в матче с «Уралом» (3:0), еще дважды в «Зените»: «Урал» (3:0) и «Рубин» (6:2).
Матч
Вест Бромвич - Суонси - 3:1 (0:0)
Голы
Рондон 50 (1:0). Рондон 62 (2:0). Рондон 63 (3:0). Роутледж 78 (3:1).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Ньом, Ольссон, МакАули Г., Моррисон (Гарднер, 77), Якоб, Брант, Филлипс, Флетчер, Шадли (Маклин, 71), Рондон (Робсон-Кану, 85)
Суонси: Фабиански, Ранхель, Амат, Тэйлор, Моусон, Бриттон (Корк, 72), Фултон, Роутледж, Сигурдссон, Монтеро (Бэрроу, 64), Льоренте (Борха, 72)
Судья:
Michael Oliver
Место и дата
14 декабря 23:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция