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«Смотрите, как это делается». Команда пятого дивизиона учит лидера бундеслиги

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Смотрите, как это делается». Команда пятого дивизиона учит лидера бундеслиги

Полузащитник «Бохольта» Антонио Муньос-Бонилья признался главному судье, что на нем не нарушили правила, когда его команда уступала 0:2.

Честность и отвага

Идет 22-я минута матча, «Бохольт» на своем поле проигрывает в два мяча «Баумбергу» – новичку Оберлиги региона Нижний Рейн. Муньос приближается к воротам, отдает на партнера, после паса пяткой получает мяч обратно и падает.

Главный арбитр Марсель Донат указывает на точку. Он уверен: защитник Патрик Йокс нарушил правила, когда в поперечном шпагате пытался отобрать мяч у испанца. Футболисты накидываются на судью, а Йокс даже его немного бодает. В это время к арбитру подходит Муньос и объясняет, что Йокс правила не нарушал.

И судья отменяет пенальти!


Через несколько минут после признания Муньоса «Бохольт» пропустил третий мяч, уступив в итоге со счетом 1:3. После 18 туров команда идет на четвертом месте в турнирной таблице, «Баумберг» занимает десятую строчку.

Сам игрок после матча рассказал, что случилось на самом деле:

 Я просто зацепился за газон,  признался футболист.  Это, конечно, была решающая ситуация: мы могли бы сделать счет 1:2, и игра пошла бы в совершенно другом направлении. Но я решил поступить справедливо.

Честность футболиста отметил главный тренер «Баумберга» Салах Эль-Халими:

 Гигантское уважение! Могу только снять перед ним шляпу. Это редкость в наши дни,  сказал Эль-Халими.    

Урок лидеру бундеслиги

Полторы недели назад в матче 13-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпцигом» и «Шальке» произошел похожий эпизод. Форвард хозяев Тимо Вернер упал в штрафной, якобы зацепившись ногами за руки Ральфа Фермана. Судья купился, поставил пенальти, а игрок отблагодарил его, показав большой палец. Вернер реализовал 11-метровый, «Лейпциг» победил 2:1 и сохранил трехочковый отрыв от «Баварии».

«Бохольт» отреагировал на нечестность со стороны самой ненавистной команды Германии ироничным постом в Facebook.

 Гляньте-ка, «РБ Лейпциг», вот так это делается! Урок усвоен, Тимо Вернер,  команда пятого дивизиона преподала урок честности лидеру чемпионата.

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