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Сергей Зиновьев: Возможно, что Анисин вернется в «Кузню»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Зиновьев: Возможно, что Анисин вернется в «Кузню»
Источник: «Советский спорт»

Президент новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев – о реформах КХЛ и проблемах своего клуба.

Сергей Зиновьев – самый молодой президент клуба в нашей лиге. Но хоккей в Новокузнецке нынче испытывает большие проблемы.

- Вы довольны, что дедлайн заявочного окна не стали переносить на 15 января?
- Лига так решила. Сам я тоже голосовал за то, чтоб не переносили. Потому что если уж установили правила – их надо выполнять.

- Но вот на новый формат овертаймов – «3 на 3» - лига перешла по ходу сезона.
- Это как раз нормально и никому не помешает. Увеличится количество голов. Добавится зрелищности. Тем более, что НХЛ этот формат опробовала. Он за океаном людям нравится. Неплохая идея.

- Как финансовые дела в вашем клубе? Все чаще приходится слышать о долгах…
- Сегодня большинство клубов КХЛ живут с какими-то задолженностями. С неисполнением своих обязательств… Но все эти вопросы – решаются. Мы не исключение. У нас тоже есть проблемы. Но они есть у всех. Свои мы решим. И в будущем сезоне также заявимся в КХЛ. Мы, кстати, одна из немногих команд, где нет задержек по зарплате.

- Кареев, Разумов, Соловьев, Семенов… К этим вашим игрокам есть интерес со стороны других клубов КХЛ. Отпустите их в декабре в более сильные команды?
- Сейчас я не хотел бы раскрывать всю подоплеку… Есть разные варианты по трудоустройству этих игроков. Ноестьи стратегия развития новокузнецкого клуба.

- Что скажете об отчислении из «Кузни» двух известных игроков – Первышина и Анисина?
- Это внутренняя кухня нашего клуба. И я бы не хотел в очередной раз подогревать к ним нездоровый интерес.

- Видели видеоклип Анисина на ютубе? Это не вы его снимали?
- Да, конечно, мы (улыбается).

- Возможен вариант, что они вернутся в вашу команду?
- Вероятность такая есть. Но это рынок. Нельзя исключать, что и у них, и у нас будут другие предложения. Посмотрим…

Напомним, что в ноябре новокузнецкий «Металлург» разорвал контракты с защитником Андреем Первышиным и нападающим Михаилом Анисиным. После этого игроки сделали заявление в прессе, где дали понять, что покинули команду из-за конфликта с ее главным тренером Сергеем Бердниковым.

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