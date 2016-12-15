Страсть и ярость в Калгари. Теперь подрался Влад «Драго» Наместников! (видео)
Российский форвард «Тампы» Владислав Наместников скинул перчатки в матче с «Флэймз».
Мы уже рассказывали о том, что форвард «Тампы» Никита Кучеров, который раньше не был замечен в кулачных поединках, за последние две недели подрался дважды.
Одному из лучших российских бомбардиров НХЛ было даже дано почетное прозвище «Белый Тайсон», потому что он очень здорово проводит хуки и отличается бойцовским характером, несмотря на не самые внушительные габариты.
Никита Кучеров снова попал в лютую драку. Белый Тайсон вернулся! (видео)
И вот теперь в драку ввязался другой российский нападающий «Тампы» - Владислав Наместников. Случилось это в самом начале гостевого матча против «Калгари». Обычная возня у борта. Слово за слово, тычок за тычком – и вот уже перчатки летят на лед.
Ахнули зрители. А какой-то толстый мужик в третьем ряду, уронив на пол кулек с попкорном, завизжал: «Вмажь ему посильнее!»
Соперник Наместникова – молодой Сэм Беннетт поначалу был активнее в бою и чаще проводил удары. Но Влад, следуя русской школе борьбы имени Александра Карелина, смог применить стальной захват и спеленал неприятеля. А потом совершил хитрый ход, когда прыгнул спиной вперед на лед, утянув Беннетта за собой. Наместников оказался внизу, но потом перекатился и подмял Сэма под себя к тому моменту, когда их разняли судьи.
Эксперты сайта Hockeyfights.com еще не устроили традиционное голосование, чтобы понять, что победил в этом брутальном бою. Но подозреваю, что Влад эту схватку как минимум не проиграл.
Вообще у Владислава Наместникова твердый характер. Если покопаться в ютубе, то можно найти немало его боев.
В феврале этого года, в День Святого Валентина, он сцепился с Робби Фаббри, который теперь в «Сент-Луисе» играет в одной тройке с Владимиром Тарасенко. Этот бой Влад выиграл в одну калитку, натянув Робби свитер на голову и завалив его на лед. Даже стало неудобно за Фаббри.
Незадолго до этого Наместников проучил форварда Райана Джохансена, который тогда еще играл за «Колумбус». Может, преимущество Влада в этом бою покажется вам неочевидным, но он встал на защиту своего вратаря, которого грязно атаковал форвард «мундиров».
А как вам бой с Бренданом Галлахером из «Монреаля»?
А его поединок с Полом Байроном? Да, со времен Андрея Назарова у нас в НХЛ не было такого активного тафгая. Эксперты уже сравнивают Наместникова с Иваном Драго – героем «Рокки». Такой же боевой блондин.
При этом Влад еще умеет играть в хоккей и набирает очки.
Так что кулачное ремесло – не главное его занятие.
Матч
Калгари - Тампа-Бэй - 3:6 (1:2, 0:2, 2:2)
Голы:
Брауэр (Броди, Монахан), 3:06 (1:0). Бойл (Хедман, Джонсон), 10:04 (1:1). Бойл (Филппула, Хедман), 13:42 (1:2). Кобёрн (Киллорн, Наместников), 24:40 (1:3). Шустр (Филппула, Хедман), 38:47 (1:4). Киллорн 40:37 (1:5). Броди (Брауэр, Годро), 43:59 (2:5). Ферланд (Стэйджан, Боума), 44:20 (3:5). Киллорн (Филппула), 59:15 (3:6).
Место и дата
15 декабря 05:30, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция