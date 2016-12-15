Страсть и ярость в Калгари. Теперь подрался Влад «Драго» Наместников! (видео)

Российский форвард «Тампы» Владислав Наместников скинул перчатки в матче с «Флэймз».





Мы уже рассказывали о том, что форвард «Тампы» Никита Кучеров, который раньше не был замечен в кулачных поединках, за последние две недели подрался дважды.

Одному из лучших российских бомбардиров НХЛ было даже дано почетное прозвище «Белый Тайсон», потому что он очень здорово проводит хуки и отличается бойцовским характером, несмотря на не самые внушительные габариты.

И вот теперь в драку ввязался другой российский нападающий «Тампы» - Владислав Наместников. Случилось это в самом начале гостевого матча против «Калгари». Обычная возня у борта. Слово за слово, тычок за тычком – и вот уже перчатки летят на лед.

Ахнули зрители. А какой-то толстый мужик в третьем ряду, уронив на пол кулек с попкорном, завизжал: «Вмажь ему посильнее!»

Соперник Наместникова – молодой Сэм Беннетт поначалу был активнее в бою и чаще проводил удары. Но Влад, следуя русской школе борьбы имени Александра Карелина, смог применить стальной захват и спеленал неприятеля. А потом совершил хитрый ход, когда прыгнул спиной вперед на лед, утянув Беннетта за собой. Наместников оказался внизу, но потом перекатился и подмял Сэма под себя к тому моменту, когда их разняли судьи.

Эксперты сайта Hockeyfights.com еще не устроили традиционное голосование, чтобы понять, что победил в этом брутальном бою. Но подозреваю, что Влад эту схватку как минимум не проиграл.

Вообще у Владислава Наместникова твердый характер. Если покопаться в ютубе, то можно найти немало его боев.





В феврале этого года, в День Святого Валентина, он сцепился с Робби Фаббри, который теперь в «Сент-Луисе» играет в одной тройке с Владимиром Тарасенко. Этот бой Влад выиграл в одну калитку, натянув Робби свитер на голову и завалив его на лед. Даже стало неудобно за Фаббри.





Незадолго до этого Наместников проучил форварда Райана Джохансена, который тогда еще играл за «Колумбус». Может, преимущество Влада в этом бою покажется вам неочевидным, но он встал на защиту своего вратаря, которого грязно атаковал форвард «мундиров».





А как вам бой с Бренданом Галлахером из «Монреаля»?





А его поединок с Полом Байроном? Да, со времен Андрея Назарова у нас в НХЛ не было такого активного тафгая. Эксперты уже сравнивают Наместникова с Иваном Драго – героем «Рокки». Такой же боевой блондин.

При этом Влад еще умеет играть в хоккей и набирает очки.

Так что кулачное ремесло – не главное его занятие.