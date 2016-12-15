Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Америка- : -Реал
Хоккей  Швеция- : -Россия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Баскония
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Футбол  Дженоа- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Страсть и ярость в Калгари. Теперь подрался Влад «Драго» Наместников! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Страсть и ярость в Калгари. Теперь подрался Влад «Драго» Наместников! (видео)

Российский форвард «Тампы» Владислав Наместников скинул перчатки в матче с «Флэймз».


Мы уже рассказывали о том, что форвард «Тампы» Никита Кучеров, который раньше не был замечен в кулачных поединках, за последние две недели подрался дважды.

Одному из лучших российских бомбардиров НХЛ было даже дано почетное прозвище «Белый Тайсон», потому что он очень здорово проводит хуки и отличается бойцовским характером, несмотря на не самые внушительные габариты.

Никита Кучеров снова попал в лютую драку. Белый Тайсон вернулся! (видео) 

И вот теперь в драку ввязался другой российский нападающий «Тампы» - Владислав Наместников. Случилось это в самом начале гостевого матча против «Калгари». Обычная возня у борта. Слово за слово, тычок за тычком – и вот уже перчатки летят на лед.

Ахнули зрители. А какой-то толстый мужик в третьем ряду, уронив на пол кулек с попкорном, завизжал: «Вмажь ему посильнее!»

Соперник Наместникова – молодой Сэм Беннетт поначалу был активнее в бою и чаще проводил удары. Но Влад, следуя русской школе борьбы имени Александра Карелина, смог применить стальной захват и спеленал неприятеля. А потом совершил хитрый ход, когда прыгнул спиной вперед на лед, утянув Беннетта за собой. Наместников оказался внизу, но потом перекатился и подмял Сэма под себя к тому моменту, когда их разняли судьи.

Эксперты сайта Hockeyfights.com еще не устроили традиционное голосование, чтобы понять, что победил в этом брутальном бою. Но подозреваю, что Влад эту схватку как минимум не проиграл.

Вообще у Владислава Наместникова твердый характер. Если покопаться в ютубе, то можно найти немало его боев.


В феврале этого года, в День Святого Валентина, он сцепился с Робби Фаббри, который теперь в «Сент-Луисе» играет в одной тройке с Владимиром Тарасенко. Этот бой Влад выиграл в одну калитку, натянув Робби свитер на голову и завалив его на лед. Даже стало неудобно за Фаббри.


Незадолго до этого Наместников проучил форварда Райана Джохансена, который тогда еще играл за «Колумбус». Может, преимущество Влада в этом бою покажется вам неочевидным, но он встал на защиту своего вратаря, которого грязно атаковал форвард «мундиров».


А как вам бой с Бренданом Галлахером из «Монреаля»?


А его поединок с Полом Байроном? Да, со времен Андрея Назарова у нас в НХЛ не было такого активного тафгая. Эксперты уже сравнивают Наместникова с Иваном Драго – героем «Рокки». Такой же боевой блондин.

При этом Влад еще умеет играть в хоккей и набирает очки.

Так что кулачное ремесло – не главное его занятие.

Матч

Калгари - Тампа-Бэй - 3:6 (1:2, 0:2, 2:2)

Голы:

Брауэр (Броди, Монахан), 3:06 (1:0). Бойл (Хедман, Джонсон), 10:04 (1:1). Бойл (Филппула, Хедман), 13:42 (1:2). Кобёрн (Киллорн, Наместников), 24:40 (1:3). Шустр (Филппула, Хедман), 38:47 (1:4). Киллорн 40:37 (1:5). Броди (Брауэр, Годро), 43:59 (2:5). Ферланд (Стэйджан, Боума), 44:20 (3:5). Киллорн (Филппула), 59:15 (3:6).

Место и дата

15 декабря 05:30, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шайба Любимова помогла «Филадельфии» обыграть «Колорадо»«Филадельфия» обыграла «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Калгари» проиграл «Тампе», «Колорадо» уступил «Филадельфии» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Тампа» обыграла «Калгари», Наместников отдал голевую передачу«Тампа Бэй» одержала победу над «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Оттава» в серии буллитов проиграла «Сан-Хосе»Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сан-Хосе».«Питтсбург» в овертайме дожал «Бостон», Малкин отдал голевой пасХоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Бостон».Евгений Малкин: Опять хозяева клубов НХЛ хотят поживиться на игроках!Евгений Малкин: Опять хозяева клубов НХЛ хотят поживиться на игроках!Форвард «пингвинов» Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.Вы видели, какие роскошные пасы раздает Панарин? 5 гвоздей дня (видео)Вы видели, какие роскошные пасы раздает Панарин? 5 гвоздей дня (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Копитар сравнялся с Гретцки по голам за «Лос-Анджелес»Форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:6).Тарасенко вышел на единоличное второе место в гонке бомбардиров НХЛРоссийский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:6).33 сэйва Бобровского и 11 очков россиян в НХЛ. Главные новости утра33 сэйва Бобровского и 11 очков россиян в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» на выезде обыграть «Эдмонтон»33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» на выезде обыграть «Эдмонтон»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:1НХЛ. «Лос-Анджелес» уступил «Баффало», «Даллас» разгромил «Анахайм» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.«Сент-Луис» проиграл «Нэшвиллу», пропустив шесть шайб. У Тарасенко два очкаВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» обыграл на домашнем льду «Сент-Луис Блюз» со счетом 6:3.«Каролина» одержала волевую победу над «Ванкувером», проигрывая по ходу 2:5В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счетом 8:6.Шайба Кулемина не спасла «Айлендерс» от поражения в матче с «Вашингтоном»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде обыграл «Айлендерс» со счетом 4:2.«Чикаго» обыграл «Рейнджерс», у Анисимова и Панарина по два очкаВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Рейнджерс» со счетом 2:1.Роман Ротенберг: До 15 января будет дан окончательный ответ по поводу участия игроков НХЛ в ОлимпиадеВице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с участием игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Он отметил, что этот вопрос будет решен до 15 января 2017 года.Владимир Тарасенко: Якупов – работящий парень, у него все получитсяФорвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко высказался об игре своего партнера по команде Наиля Якупова, который перестал попадать в состав «Блюз».«Емелин – грязная крыса!» Почему так не любят русского игрока (видео, 5 гвоздей)«Емелин – грязная крыса!» Почему так не любят русского игрока (видео, 5 гвоздей)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Питтсбург» забросил 7 безответных шайб в ворота «Аризоны», Малкин отдал два голевых пасаХоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги разгромили «Аризону».

Тампа-Бэй
Тампа-Бэйкалендарьстатистика
Владислав Наместников
Владислав Наместниковвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости