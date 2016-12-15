Рикко Гросс: Даже в Рождество буду думать о сборной России

Накануне 3-го этапа Кубка мира старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс дал интервью «Советскому спорту».

«Лучший день – когда мы завоевали серебро в эстафете»

- Рикко, четыре российских спортсмена в топ-13 общего зачета Кубка мира после двух этапов – это то, чего вы ждали, или все–таки приятный сюрприз?

- Это очень хороший сюрприз и для меня, и для всей российской команды. Немногим в этом сезоне удалось обыграть Фуркада – я знаю только двоих таких парней и они оба из сборной России (Антон Бабиков и Максим Цветков заняли два первых места в гонке преследования в Эстерсунде, Фуркад финишировал там третьим – Прим. ред.).

- Какой день стал самым лучшим для вас с конца ноября, когда стартовал Кубок мира?

- День, когда мы выиграли серебро в эстафете в Поклюке. Пусть французская команда оказалась сильнее, но мы выглядели отлично в этой битве и тоже могли выиграть золото.

- Немного неожиданный ответ. Казалось, вы отдадите предпочтение триумфу Бабикова и Цветкова в Эстерсунде.

- Конечно, и тот день получился прекрасным. Кроме того, что мы победили, я был рад и за Антона Шипулина, который начал гонку 28-м, а финишировал восьмым. А про эстафету я вспомнил в первую очередь, поскольку в тот день счастлива была вся команда.

- Какими были ваши мысли, когда Матвей Елиссев неудачно стрелял лежа на своем этапе в эстафете?

- Это был удивительный момент, даже немного странный. У Матвея ведь всегда была очень сильная стрельба лежа. И вдруг он забегает на штрафной круг. Надо отдать Елисееву должное -- как же он сумел собраться и стрельнуть на стойке пять из пяти. Ну а его ошибки объяснимы: это была первая большая эстафета для парня. Раньше он бегал в этой дисциплине только на Кубке IBU, на чемпионате Европы. На Кубке мира уже все по-другому. Волнения и ответственности в разы больше.

- Что вы сказали Матвею после этой гонки? И что он сказал вам?

- Я ему сказал только о том, что он сделал в этой эстафете хорошо, а именно: бежал и стрелял стоя. Матвей, конечно, был расстроен. Сказал мне: «Я не знаю, что случилось». После мы вместе хорошенько проанализировали ситуацию.

- Свою первую эстафету на Кубке мира вы помните?

- О, помню, как же. И это была большая катастрофа. Я на своем этапе шел 14-м или 15-м– точно не скажу, все-таки это было давно – в 1990-м году. Штрафных кругов не было, но я использовал все дополнительные патроны – и стоя, и лежа. Как стрелять, если ты понимаешь, что на тебя смотрит и за тебя болеет вся страна.

«У нас трудолюбивая команда»

- Какое место в Кубке наций порадует вас по окончании сезона?

- В прошлом году мы стали третьими. Это означает только одно – в этом году мы должны подняться выше.

- Очевидно, что успехи на старте раззадорили вас.

- Это так и есть. Важно, что мы получаем медали, это очень помогает команде, вселяет в ребят уверенность. Я вижу, как это работает. И ничто нам не может помешать прогрессировать. Все работают от души – тренеры, спортсмены. У нас очень трудолюбивая команда.

- Этап в Эстерсунде получился не очень удачным у лидера команды Антона Шипулина, а в Поклюке он завоевал медали во всех трех гонках. Что скажете по поводу его подготовки?

- Антон остается нашим топовым спортсменом, он очень много тренируется, не жалеет себя. Пусть не все получилось в Эстерсунде, но не вижу в этом ничего страшного. Это старт сезона, все переживают, никто на сто процентов не знает, как готов он по сравнению с остальными, – все это не проходит бесследно. В Поклюке он бежал быстрее, стрелял точнее, чем в Швеции. Просто преодолел стартовые неурядицы.

- Насколько неожиданной стала для вас победа Бабикова, все-таки это была лишь 11-я его гонка в Кубке мира.

- Не могу назвать эту победу такой уж неожиданной. Антон действительно стал большим спортсменом – уверенно стреляет, быстро бежит. В предыдущих гонках, в том числе и в прошлом сезоне, он занимал хорошие места. Как только он и Макс увидели свой шанс выиграть у Фуркада, они вцепились в эту возможность и сделали это.

«В команде могут появиться новые лица»

- Мартен Фуркад выглядит так, будто он человек из космоса. А можно ли подсмотреть у него какие-то секреты и использовать их в работе?

- Самый главный секрет Фуркада – невероятное количество работы, которую он проделывает. Мы пользуемся этим секретом, поэтому у нас получилось догнать его и мы продолжаем работать над тем, чтобы это происходило снова и снова.

- Что все-таки позволяет Фуркаду настолько доминировать среди остальных спортсменов?

- Удачное сочетание: тело, нервная система, твердость, трудолюбие. Все эти качества вместе делают его выдающимся атлетом. Он как Уле-Айнар Бьорндален некоторое время назад. Совершенно неповторимый. Как Усэйн Болт в легкой атлетике.

- Почему не получилось начало сезона у Евгения Гараничева?

- Он действительно не в лучшей форме. Но все это объясняется тем, что Евгений незадолго до старта сезона заболел и просто не успел восстановиться. Поверьте, скоро мы все увидим того Гараничева, которого привыкли видеть.

- У Малышко есть шанс закрепиться в первой команде?

-- После Эстерсунда мы отправили Малышко на Кубок IBU, но там он выступил отлично и снова квалифицировался в первую команду. Понимаете, Малышко чересчур силен для Кубка IBU, но при этом ему не удалось показать свои лучшие качестве в первых гонках на Кубке мира. Но я все же верю, что он задержится в первой команде. Вижу, как он работает, и мне кажется, такой труд не может не принести результата. Думаю, что Диме не хватает одной удачной гонки с хорошим результатом – после этого все бы наладилось.

- В прошлом году вы всегда отмечали потрясающую атмосферу в команде. В этом году все так же?

- У нас совершенно неповторимая атмосфера. Очень приятно смотреть, как парни относятся к работе, каждый тянется друг за другом. Все понимают, что конкуренция огромная, и это позволяет им становиться лучше.

- Если мы говорим о большой конкуренции, возможно ли появление новых лиц в первом составе?

- Как минимум одно новое лицо с начала сезона у нас уже появилось – это Юрий Шопин. И, конечно, мы внимательно изучаем то, что происходит на Кубке IBU и держим в уме тех, ребят, кто там выступает. Это и молодые Петр Пащенко, Семен Сучилов, Эдуард Латыпов, Тимур Махамбетов. Ну и конечно, мы не забываем про Алексея Волкова и Алексея Слепова.

- Хоть вы и не работали со сборной России в Сочи, но все же нельзя не спросить вас про доклад Макларена -- слушали ли вы его и что вы по этому поводу думаете?

- Я в команде только второй сезон – к работе в качестве старшего тренера мужской сборной России я приступил в 2015 году. Мои спортсмены регулярно сдают допинг-пробы согласно всем требованиям, причем происходит это в основном в Европе, где мы проводим тренировочные сборы и выступаем на соревнованиях. Результаты этих проб подтверждают, что мои спортсмены чисты.

«Сразу после Рождества – на работу»

- Скоро Рождество. Как вы собираетесь провести это время? Намерены хотя бы на несколько дней забыть о стрельбе Малышко и скорости Цветкова?

- О работе, о сборной невозможно забыть даже в Рождество. И для меня это нормально. Конечно, для меня важно и как можно больше времени провести со своей семьей в эти каникулы. Слишком много, конечно, не получится, поскольку сразу после Рождества мы поедем со спортсменами в Шальке, а потом в Хохфильцен – готовиться к новым этапам.

- Будете смотреть матч между «Баварией» и другим лидером бундеслиги «Лейпцигом» 21 декабря?

- Да, устроюсь дома перед телевизором и посмотрю. «Лейпциг» в этом году сильно удивляет. Они похожи на нашу биатлонную команду: хотят опередить «Баварию» так же, как мы Фуркада.

- Много ли было шуток со стороны российских коллег в тот вечер, когда ваша любимая «Бавария» проиграла «Ростову» в Лиге чемпионов?

- В тот вечер мне было не до шуток!

- Тимофей Лапшин не отобрался в основную команду в этом сезоне. Кто теперь стал лучшим футболистом в нашей биатлонной сборной?

- Даже не знаю, кого выделить.

- Может быть, вы?

- Нет-нет, я не так быстр! Пожалуй, они все молодцы.

- А играет ли команда в шахматы? Во время матча за шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном вся Россия проявила небывалый интерес к этой игре. Биатлонисты тоже?

- Нет, у нас в то время начинался сезон, было некогда. Я немного играю в шахматы, нужно будет уточнить у ребят – может, у нас в команде есть не только сильные биатлонисты, но еще и шахматисты.