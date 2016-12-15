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«Челси» - чемпион? Пять главных событий 16-го тура АПЛ

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Челси» - чемпион? Пять главных событий 16-го тура АПЛ

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, случившихся в 16-м туре английской премьер-лиги.

«СИНЯЯ» ДЕСЯТКА

«Челси» одержал десятую победу подряд в премьер-лиге, обыграв на выезде «Сандерленд». Решающим стал дальний удар Сеска Фабрегаса, который вышел в стартовом составе «синих» вместо Неманьи Матича. Отсутствие травмированного Эдена Азара не сказалось на игре команды Антонио Конте – «Челси» смотрелся уверенно и вполне мог выиграть и крупнее, если бы не вратарь «Сандерленда» Джордан Пикфорд, которого ВВС, например, признала лучшим футболистом матча.

Теперь, учитывая поражение «Арсенала» от «Эвертона» и образовавшийся отрыв в шесть очков от ближайшего преследователя, «синие» точно встретят Рождество на первом месте. А это хороший знак – в шести из семи последних сезонов команда, лидировавшая на Рождество, в итоге становилась чемпионом.

«Если у вас есть возможность «убить» игру, то вы обязаны это делать. У нас сегодня были такие шансы, но мы их не использовали. Надеюсь, в будущем мы станем это делать», - заметил Конте, комментируя тот факт, что его команда опять победила со счетом 1:0.

Антонио Конте: Каждый день благодарю парней за беспроигрышную серию

ЛАВКА ДЛЯ КАРИУСА

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп наконец сделал-то, чего от него требовали более менее все, кто следит за премьер-лигой – в матче с «Мидлсбро» убрал в запас вратаря Лориса Кариуса и вернул в основу Симона Миньоле. Результат – победа со счетом 3:0. С другой стороны, Миньоле практически не приходилось вступать в игру – настолько хороши был «Ливерпуль». Или, может, полевые игроки «красных», почувствовав, что за спиной нет бомбы замедленного действия, сразу стали действовать увереннее и спокойнее.

Впрочем, после матча Клопп, как всегда, выступил в защиту Кариуса: «Мне плевать, что думает публика. Для меня в первую очередь важен игрок. Не нужно давить на него в этой ситуации, иначе он потеряет уверенность. У Кариуса есть качества, которые хотели бы иметь многие вратари. Он может играть куда лучше, чем в двух последних матчах и в перспективе он – будущее «Ливерпуля».

Но что-то подсказывает, что настоящее «Ливерпуля» - это Миньоле, и в дерби с «Эвертоном» в следующем туре будет играть именно он.

ГРЯЗНЫЙ РОХО?

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл несчастный «Кристал Пэлас» - абсолютно худшую команду 2016 года - благодаря голу Ибрагимовича на 88-й минуте, сумев победить более чем в одном матче кряду впервые, начиная с августа (тогда в первых трех турах были повержены «Борнмут», «Саутгемптон» и «Халл).

Но самым обсуждаемым событием матча стал эпизод с участием Маркоса Рохо. Аргентинский защитник «Юнайтед» двумя ногами вперед въехал в форварда «Пэлас» Уилфрида Заа (к слову, когда-то «МЮ» покупал его у лондонцев почти за 12 миллионов евро), но получил от рефери Крэйга Поусона только желтую карточку. Хотя смотрелся момент по настоящему страшно. И это не первый подобный эпизод с участием Рохо. Полторы недели назад, в матче с «Эвертоном», он точно так же бросился в ноги хавбеку «ирисок» Идриссе Гейе, и тоже не был удален с поля.

«Рохо – это чистый игрок с бойцовским характером. Он играет по-настоящему здорово – страстно, но не грязно», - встал на защиту своего футболиста главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

Но, например, экс-форвард сборной Англии Алан Ширер, выступая в программе «Match of theDay» на ВВС, сказал, что это была чистая красная карточка. «Мы видели это против «Эвертона», видели это сейчас. Такие вещи просто неприемлемы», - считает он.

БЕЗ ГЮНДОГАНА

«Манчестер Сити» после трех матчей без побед обыграл на своем поле «Уотфорд». Более того, команда Пепа Гвардиолы впервые с 29 октября не пропустила (серия длилась восемь матчей, за которые в ворота «горожан» влетело 13 мячей, а всего до встречи с «Уотфордом» у «Сити» был только один «сухарь» в 17 играх). Испанец отказался от расстановки с тремя защитниками, вернувшись к схеме с четырьмя, и убрал в запас Джона Стоунза. И, наконец, начал выручать вратарь Клаудио Браво, показав, что умеет отбивать мячи, а не только хорошо играть ногами.

И можно было бы говорить, что жизнь у «Сити» потихоньку налаживается, кабы не тяжелая травма Илкая Гюндогана. Немец повредил крестообразные связки колена и в слезах покинул поле в самом конце первого тайма. Гвардиола уже подтвердил, что хавбек точно пропустит несколько месяцев.

И, учитывая продолжающуюся дисквалификацию Фернандиньо, «Сити» перед матчем с «Арсеналом» остался без единого полузащитника, кто мог бы качественно выводить мяч из обороны в атаку.

ЛУЧ СВЕТА НА «СТАДИОНЕ СВЕТА»

Перед началом матча «Сандерленда» и «Челси», который проходил на «Стэдиум оф лайт» («Стадионе света») произошло важное и трогательное событие. В роли маскота хозяев выступил 5-летний Брэдли Лоури – мальчик, который мужественно борется с раком. На его лечение в США было собрано почти 700 тысяч фунтов, включая 200 тысяч, пожертвованные «Эвертоном». Однако на прошлой неделе стало известно, что, несмотря на все усилия, болезнь прогрессирует. Тогда «Сандерленд» решил поддержать Брэдли таким вот способом.

Мальчик, одетый в форму «Сандерленда», перед началом игры как настоящий маскот ходил по полю и трибунам, во время разминки общался с игроками и даже пробил пенальти запасному вратарю «Челси» Асмиру Беговичу.

А на 5-й минуте матча на табло появилось изображение футболки «Сандерленда» с 5-м номером и фамилией Лоури, которое зрители встретили аплодисментами.

Хочется верить, что после такого вечера и 11 тысяч полученных поздравительных открыток Брэдли встретит Рождество в хорошем настроении.

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