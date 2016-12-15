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Шикарный гол Романа Любимова, который вы должны увидеть! (видео, 5 гвоздей)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шикарный гол Романа Любимова, который вы должны увидеть! (видео, 5 гвоздей)
Источник: NHL

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ


«Питтсбург» одержал седьмую победу подряд, и это удивлять не должно. У действующего обладателя Кубка Стэнли вообще нет проблем. Здоровы лидеры, все в порядке с вратарем, тренер Майк Салливан знает, что хочет от команды, и она играет по его схемам.

Но вы посмотрите на разборки в дивизионе Метрополитен. Десять побед подряд у «Филадельфии», семь раз кряду выиграл «Коламбус», пять подряд побед у «Вашингтона». «Рейнджерс» вот потерпел первое поражение – от «Чикаго». Но вообще такую плотную борьбу в одном дивизионе я не видел давно.

Мы ждали, кто может выстрелить у «Питтсбурга». Однако на этот раз Евгений Малкин и Сидни Кросби сделали лишь по передаче. Зато три (1+2) очка набрал защитник Джастин Шульц, которого год назад забрали у «Эдмонтона». Там Шульц играл заурядно, имея «-22» за полезность. Прошел один сезон. Теперь у Шульца за полезность «+18».

Вот она, сила «Питтсбурга».

ПРОПАЖА ДНЯ


Мы привыкли к тому, что «Тампа-Бэй» - один из самых русских клубов НХЛ. Но в матче с «Калгари» эта команда преобразилась. Не играл голкипер Андрей Василевский – это понятно. У них с вратарем Беном Бишопом есть ротация, и приоритет тут не всегда у россиянина.

Защитник Никита Нестеров чем-то не устраивает тренера «Тампы» Джона Купера. В последних пяти матчах он появился на льду лишь однажды. В основном Нестеров сидит на лавке. При этом у него нет травмы.

И удивило отсутствие Никиты Кучерова. Но он как раз заболел. На утренней раскатке перед матчем почти не появлялся, в итоге был снят с игры. С учетом травмы капитана Стивена Стэмкоса казалось, что атака «Тампы» заметно ослабнет. Но «Калгари» сейчас так плох, что все равно пропустил шесть шайб. Важный показатель – «огоньки» совершили 16 потерь, «молния» - только три.

ГОЛ ДНЯ


Роман Любимов – парень, за которого хочется болеть. Причем даже в «Филадельфии» его не знают очень хорошо, и у Ромы нет фотографии в официальном профиле. Что не мешает ему забивать голы.

Начало третьего периода. Счет 2:2 в матче с «Колорадо». Соперник Рене Бурк теряет шайбу, она отлетает к Любимову, и тот от всей души наносит могучий щелчок.

Вот это гол!

И стоит обратить внимание, как плотно перед этим Любимов вел борьбу у бортика. Эта шайба на него не с неба свалилась. Рома хорошо поработал, чтобы получить этот шанс.

И он его получил.

ЦИФРА ДНЯ


Великий защитник Здено Хара (во всех смыслах этого слова), которого еще называют Боссом Бостона, провел 1300-й матч в НХЛ. И это лучший результат среди действующих защитников.

Между прочим, это 18-е место в истории лиги. Я думал, что лидер – это тоже защитник «Бостона» Рэй Бурк (1612), но вовремя вспомнил, что у нас был стальной Крис Челиос (1651). Чтобы догнать его, Хара должен играть еще лет пять, чего не случится. Если только Здено не пойдет по стопам Яромира Ягра. Может, в Чехословакии произвели в советское время не одного, а двух Терминаторов.

СКАНДАЛ ДНЯ


Тут расписывать ничего не буду. Просто две серии. Сначала защитник «Сан-Хосе» Власик берет на вилы защитника «Оттавы» Эрика Карлссона.

А потом форвард «Оттавы» Туррис побежал убивать Власика. Но  него это как-то слабо получилось.


ЦИТАТА

«Я никогда, ни в одной лиге не выигрывал 10 матчей подряд. Даже не думал, что со мной это может произойти в НХЛ».

Уэйн СИММОНДС, форвард «Филадельфии»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* –Роман ЛЮБИМОВ (Филадельфия)
Забил гол в матче с «Колорадо» (4:3)

2** – Владислав НАМЕСТНИКОВ (Тампа-Бэй)
Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Калгари» (6:3)

3*** – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)
Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Бостоном» (4:3 ОТ)

ТАБЛО

Матч

Колорадо - Филадельфия - 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Голы:

Дель Зотто (Ворачек, Жиру), 24:01 (0:1). Бурк Р. (Сёдерберг), 32:14 (1:1). Дюшен (Ландеског, Задоров), 36:34 (2:1). Симмондс (Гудас, Конечны), 36:57 (2:2). Любимов 43:30 (2:3). Шенн (Макдональд, Гостисбеер), 45:16 (2:4). Дюшен (Рантанен, Григоренко), 55:15 (3:4).

Место и дата

15 декабря 06:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

Бурк, Дюшен (ЗАДОРОВ), Дюшен (ГРИГОРЕНКО) – Дель Зотто, Симмондс, ЛЮБИМОВ, Б.Шенн

К: Тютин (0+0; -1, 0, 1, 19.33)

Задоров (0+1; -1, 2, 1, 19.00)

Григоренко (0+1; -2, 0, 0, 16.09)

Ф: Любимов (1+0; +1, 0, 2, 10.45)

Проворов (0+0; +1, 0, 2, 24.30)

Матч

Калгари - Тампа-Бэй - 3:6 (1:2, 0:2, 2:2)

Голы:

Брауэр (Броди, Монахан), 3:06 (1:0 - бол.). Бойл (Хедман, Джонсон), 10:04 (1:1 - бол.). Бойл (Филппула, Хедман), 13:42 (1:2). Кобёрн (Киллорн, Наместников), 24:40 (1:3). Шустр (Филппула, Хедман), 38:47 (1:4). Киллорн 40:37 (1:5 - мен.). Броди (Брауэр, Годро), 43:59 (2:5 - бол.). Ферланд (Стэйджан, Боума), 44:20 (3:5). Киллорн (Филппула), 59:15 (3:6 - п.в.).

Место и дата

15 декабря 05:30, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Брауэр, Броди, Ферланд – Бойл (2), Коберн (НАМЕСТНИКОВ), Сустр, Киллорн (2)

ТБ: Наместников (0+1; +1, 5, 2, 13.19)

Матч

Питтсбург - Бостон - 4:3 О.Т. (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы:

Маршанд (Бержерон, Бэкес), 10:48 (0:1). Шульц (Кросби, Шири), 12:49 (1:1). Крейчи (Пастрняк, Шаллер), 26:40 (1:2). Бонино (Дэйли, Мюррей), 29:47 (2:2 - бол.). Шири (Шульц, Думулин), 49:02 (3:2 - бол.). Пастрняк 53:20 (3:3). Раст (Малкин, Шульц), 61:24 (4:3).

Место и дата

15 декабря 03:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Шульц, Бонино, Шири, Раст (МАЛКИН) – Маршан, Крейчи, Пастрняк

П: Малкин (0+1; 0, 2, 4, 18.57)

Матч

Оттава - Сан-Хосе - 3:4 Б. (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Павелски (Торнтон, Кутюр), 5:57 (0:1). Райан (Фанёф, Дзингел), 7:01 (1:1). Бернс (Диллон), 31:30 (1:2). Туррис (Стоун, Хоффман), 37:27 (2:2). Фанёф (Стоун, Карлссон), 56:14 (3:2 - бол.). Тьерни (Бернс, Шлемко), 57:32 (3:3).

Победный буллит:

Лабан - 3:4.

Место и дата

15 декабря 03:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Райан, Туррис, Фанеф – Павелски, Бернс, Тирни, Лабанк (п.бул.)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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