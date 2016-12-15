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Жозе Моуринью: Делаем все возможное, чтобы вернуться в чемпионскую гонку

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
Жозе Моуринью
Жозе МоуриньюИсточник: Reuters

Представители «Манчестер Юнайтед» прокомментировали для клубной пресс-службы выездную победу над «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура АПЛ (2:1).

Жозе Моуринью: «У нас просто фантастические болельщики. Каждый день команда ощущает их поддержку. Для игроков это очень важно, особенно в таких матчах, как с «Кристал Пэлас». Конечно, «Юнайтед» было очень тяжело одержать победу. Нам понадобилось почти два часа, чтобы добраться от отеля до стадиона. Футболистам было непросто войти в игру, поскольку у нас было всего десять минут на разминку, но поддержка наших фанатов помогла команде выиграть этот матч. 

Считаю, что мои игроки заслужили победу. Мы выглядели лучше. У «Кристал Пэлас» практически не было моментов, но в определенный промежуток времени команда начала оказывать давление и они сумели забить. В первой половине игры «Юнайтед» контролировал мяч, а в последние 20 минут матч мы доминировали на поле. Мы создали много моментов, у нас было желание выиграть.

Мы делаем все возможное, чтобы вернуться в чемпионскую гонку. Если бы мы не потеряли очки на домашней арене в предыдущих матчах, то были бы близки к лидерам. У нас еще есть три матча до конца этого года. Подведем итоги 31 декабря.

Трансферы? Я не обсуждал эту тему с руководством. Нет никакого интереса к Дэнни Роузу или Давиду Луизу. Не хочу об этом говорить. Что касается игры Маркоса Рохо и Фила Джонса, то здесь я могу сказать одно: оба сыграли на высшем уровне. Фантастика! Маркос провел выдающийся матч, возможно, лучший в карьере.

Травма Байи? Не могу сказать, насколько серьезно повреждение. Это левое колено. До этого он травмировал правое. Конечно, у него есть еще проблемы с адаптацией, но в целом он играет хорошо и показывает характер. Это не предел для Эрика.

Очень доволен игрой Златана. Он выиграл практически все единоборства на втором этаже, великолепно обрабатывал мяч грудью. Это феноменальный игрок. Ибрагимович выходит на поле не только забить или выиграть матч. Его цель – показать страсть, желание и мотивацию.

Златан Ибрагимович: «Согласен с боссом. У нашей команды великолепные болельщики. Конечно, мы провели не самый лучший матч. До последней минуты никто не знал, как завершится встреча. Это оставило неприятный осадок. Самое главное – нас поддерживают, как в трудные, так и в хорошие моменты. «Юнайтед», в свою очередь, старается сделать все возможное, чтобы достичь поставленных целей. Люди, приходящие на стадион поддержать нашу команду, придают игрокам уверенности и дополнительно мотивируют. Особенно это касается тех случаев, когда у вас уже нет сил. Фанаты помогают вам не выпасть из игры».

Майкл Кэррик: «Команде было непросто провести такой матч и выйти победителем. Мы отправились на игру с «Кристал Пэлас» посреди недели. Нам удалось заработать три очка, что, конечно, поможет «Юнайтед». Мы должны поблагодарить наших фанатов за поддержку. Они поддерживали нас, а мы дали им повод порадоваться и уехать домой с хорошим настроением».

Матч

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед - 1:2 (0:1)

Голы

Погба 45 (0:1). МакАртур 66 (1:1). Ибрагимович 88 (1:2).

Состав

Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни, Данн, Уорд, Келли, МакАртур (Кэмпбелл, 87), Кабай, Заха, Ли Чун Юн (Фрайерс, 80), Фламини (Лэдли, 46), Бентеке Ж.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи (Дармиан, 52), Джонс, Блинд, Рохо, Мата (Лингард, 70), Кэррик, Эррера, Погба, Ибрагимович, Руни (Рэшфорд, 80)

Предупреждения:

Келли, 45; Делэйни, 72 - Рохо, 38; Погба, 70; Рэшфорд, 84

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

14 декабря 23:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция

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