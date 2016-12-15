Хозяева футбола. Винсент Тан – владелец несуществующей команды

«Советский спорт» начинает серию еженедельных публикаций «Хозяева футбола» о людях, которые владеют клубами по всему миру. Возможно, было бы логично стартовать с кого-нибудь вроде семейства Глейзеров, которые заправляют делами в самом дорогом клубе планеты, «Манчестер Юнайтед», или фамилии Аньелли, со своим «Ювентусом» господствующей в итальянском футболе.

Но мы решили вместо масштабной истории начать с интересной. А одна из самых интересных историй на данный момент разворачивается в Уэльсе, где главным клубом страны, «Кардифф Сити», владеет бизнесмен из Малайзии по имени Винсент Тан. Не зря же его называют одним из самых сумасшедших владельцев футбольных клубов на планете. Но перед тем, как мы начнем рассказ о футбольных похождениях Винсента Тана, давайте узнаем, откуда у него к 2016 году скопилось 900 миллионов долларов.

Сегодня он является председателем правления и исполнительным директором группы компаний под названием Berjaya Corporation Berhad. Группа занимается совершенно разными сферами бизнеса от недвижимости до азартных игр. Но началось все в 1985 году, когда под покровительством своих высокопоставленн ых друзей и родственников в малазийском правительстве Тан получил право на франшизу «Макдональдса» в этой стране. В том же году он приватизировал государственную лотерею Sports Toto. Остальное уже было делом техники – продавать людям гамбургеры и надежду на внезапное богатство всегда выгодно.

Дорогой галлов

В 2010 году, когда стало понятно, что в Англии футбол – это не только спорт, но и бизнес, который может приносить реальный доход, Тан заинтересовался приобретением одной из команд Премьер-лиги. Выбор, правда, пал на команду из Чемпионшипа – на валлийский «Кардифф Сити». В 2010 году консорциум малайских инвесторов приобрел 30% акций команды и Тан стал владельцем контрольного пакета. Постепенно он увеличил свою долю в клубе до 90%, скупая ценные бумаги у мелких акционеров. В конце концов он хочет завладеть всеми 100% и начать торговать акциями клуба на малазийской бирже.

Пока же он продолжает вкладывать деньги в клуб. На данный момент объем его инвестиций в «Кардифф» оценивается в сумму порядка 200 миллионов долларов. За это время команда успела впервые с 1962 года выйти в Премьер-лигу. Это произошло в 2013 году.

Но вместо любви и благодарности новый владелец клуба от его валлийских фанатов дождался только лютой ненависти и многочисленных акций протеста, которые не утихают и по сей день. Что же так не нравится болельщикам?

Дайте подумать… Может они были против того, чтобы клубные цвета команды, которую называют «синими птицами», вдруг вместо синих стали красными? А ведь клуб с 1908 года выступает именно в синих футболках. Или может фанатам пришелся не по душе новый логотип команды, красный вместо синего, на котором та самая синяя птица осталась лишь в миниатюрном варианте, а все место занял огромный красный дракон? Или они пришли в ужас от желания нового владельца переименовать клуб из «Кардифф Сити» в «Кардифф Драгонз»?

Название, правда, так и не сменили. Да и через три сезона руководству пришлось вернуться к более классическому варианту с логотипом и вновь перекрасить домашнюю форму – в синий цвет. Красным остался только выездной комплект формы. Логика же бизнесмена была проста – он был уверен, что именно в красном цвете, с драконом на груди и в названии, «Кардифф Сити» может стать популярным у него на родине – в Малайзии.

С тренерами команды отношения у владельца тоже не заладились. Всего за период его правления в «Кардиффе» сменилось 8 тренеров – сейчас командой правит 9-й наставник. Все это произошло в период с 2011 по 2016 год. Человек, выведший клуб в Премьер-лигу, шотландец Малки Макай, был отправлен в отставку. Попутно Тан обвинил его еще и в расизме.

На данный момент команда плетется в хвосте турнирной таблицы Чемпионшипа. Последний тренер был уволен 4 октября – Пол Троллоп. Его место занял Нейл Уорнок. Под его руководством положение чуть выправилось. Но карающая рука маленького малазийского диктатора, слишком высоко натягивающего штаны и никогда не снимающего кожаные перчатки висит у него за спиной, и тренер это понимает.

«Сараево», «Кортрейк» и «Лос-Анджелес»

Одним клубом Тан не смог утолить свой футбольный аппетит. В 2013 году он прикупил боснийский «Сараево». Изначально планировалось, что эта команда будет пачками поставлять молодые таланты из Восточной Европы в Великобританию. С тех пор ни одного игрока из «Сараево» в «Кардифф» та и не перешло. В 2014 году команда сумела выиграть Кубок Боснии, а годом позже стать победителем местной Премьер-лиги. Сильно помогли вложения Тана – покупка нескольких сильны по местным меркам игроков.

В 2015 году малазийский бизнесмен всего за 5 миллионов евро приобрел безвестный бельгийский клуб «Кортрейк», который за всю свою историю не выиграл ни одного титула. Команда болтается в середине турнирной таблицы без шансов на вылет, но и без перспектив пробиться хотя бы в Лигу Европы.

Но самая интересная покупка Тана произошла в 2014 году – он стал одним из совладельцев футбольного клуба «Лос-Анджелес». Нет, не того «ЛА Гэлакси», за который в свое время играл Дэвид Бекхэм, а другого клуба из этого города. Загвоздка заключается в том, что команды пока не существует. У клуба есть лишь логотип, планы на строительство стадиона и перспективы покупки места в американской лиге MLS. Под это американские бизнесмены привлекают инвестиции. Наравне с Таном акционерами команды стали такие персонажи, как баскетболист Мэджик Джонсон, бейсболист Номар, Олимпийская чемпионка по футболу Миэ Хэмм-Гарсиапарра по прозвищу «Пеле в юбке», сооснователь YouTube Чад Керли и многие другие