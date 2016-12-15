«Выход Базелюка – самое логичное решение». Как форвард спас «Эшторил» от позора

Нападающий «Эшторила» Константин Базелюк сделал дубль в матче Кубка Португалии и вывел команду в четвертьфинал турнира.

Шла 76-я минута матча между «Эшторилом» и «Санжоаненсе», клубом третьего дивизиона. Команда Базелюка сенсационно уступала 1:2. Дела у «Эшторила» были плохи. Исполняющий обязанности главного тренера Филипе Педро («Эшторил» буквально за день до игры уволил Фабиано) готовился сделать свою третью замену, чтобы спасти игру. На поле должен был появиться полузащитник Афонсо Тайра. Но неожиданно тренер изменил решение. То ли подумал, что терять нечего, то ли понял, что полузащитником атаку не усилить. И сделал ставку на Базелюка. Да как вовремя! Спустя три минуты форвард сравнял счет ударом со штрафного. Те, кто видел исполнение в живую, высоко оценили мастерство нападающего.

С выходом российского футболиста «Эшторил» немного ожил и даже стал больше походить на команду уровня примейры, добавил в скорости. Второй гол Базелюка, уже в дополнительное время, вывел «Эшторил» вперед. В итоге — победа 4:2 и выход в четвертьфинал турнира.

Разумеется, все португальские издания признали Базелюка лучшим игроком матча.

Record поставил нападающему 4 балла (из 5 возможных).

Тренер «Эшторила» после игры рассказал, почему в последний момент поменял решение, и выпустил Базелюка, а не Тайру. «То, как мы пытались играть...В общем, с моей стороны не было никакого гениального хода. И так ясно, почему я предпочел выпустить Базелюка, а не Тайру. Это было самое логичное решение», - цитирует Педро Record.

Отметим, что Базелюк забил свой третий гол за «Эшторил» в последних четырех матчах. Ранее он принес ничью в матче чемпионата с «Белененсешем» (1:1), выйдя на замену на 78-й минуте. Тогда же портал GoalPoint признал Константина лучшим. А также включил в сборную тура.