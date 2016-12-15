Виктория Лопырева: Лучшие игроки – Жулиано, Глушаков и Смолов

Виктория Лопырева поразила футбольный мир во время жеребьевки Кубка конфедераций в Казани, которая транслировалась на многие страны - иностранные журналисты писали о русской красавице: «сексуальный козырь» страны, «бомба». В интервью «Советскому спорту» Вика поделилась главными футбольными впечатлениями года.



«Каждый из нас должен стать волонтером»

- Вика, что для вас значит быть послом ЧМ-2018?

- Большая честь и ответственность и это не просто красивые слова. Я искренне так считаю и получаю удовольствие от всего, что в этой связи делаю. Эта нагрузка утомляет физически, но морально у меня подъем, потому что делаю все, что и раньше, но в статусе официального посла чемпионата мира: популяризация футбола, активности, связанные с общественной деятельностью, благотворительно сть. Я действительно искренне люблю футбол, вы же знаете, все это - мое!

- Что стало самым ярким в году событием, связанным с деятельность посла?

- Безусловно, когда меня пригласили в Казань на презентацию Кубка Конфедераций. Стать человеком, который презентует официальный мяч такого турнира - огромная честь! Послы должны формировать образ России. Нас для чего выбирают? Чтобы людям в нашей стране показывали, что спорт и футбол - это круто! И чтобы за рубежом видели - у нас существует футбол и яркие небезразличные люди. От того, как мы все поведем себя во время Кубка конфедераций и чемпионата мира, зависит очень многое! Каждый из нас должен стать волонтером. Чтобы заграницей не думали, что у нас по улицам медведи ходят, а сказали бы: «Это классная страна и в ней живут классные люди!» А когда я думаю, что некоторые матчи пройдут в моем родном Ростове, тут уже все - восторгу нет предела и конца!

«После матча «Ростов» - «Бавария» плакала от счастья

- Какой матч уходящего года понравился вам больше всего?

- Конечно, «Ростов» – «Бавария» (3:2 - Прим. ред.). Я была на этой игре, плакала от счастья!

- В какой момент? Когда Нобоа забил победный мяч со штрафного?

- Когда выиграли, в самом конце. Было холодно, даже мама не выдержала, ушла внутрь, а я сидела на трибуне в пуховике, тряслась от холода. Меня два раз показали по телевизору - сначала, когда мы проигрывали, я была такая унылая и мне начали писать смс. Телефон замерз, выключился. Потом, когда после победы и ликования, села в машину и включила телефон, на нем 50 сообщений: «Мы тебя поздравляем!» - «Спасибо, но вы так пишете, как будто в воротах стоял не Сослан Джанаев, а Вика Лопырева». Мне говорят - ты была на трибуне, ты наш талисман, приходи на все игры. Парни - молодцы, «Ростов» показывает тот командный дух, который мне бы хотелось видеть в сборной России.

- Кто, на ваш взгляд, лучший футболист российской премьер-лиги в первой части сезона?

- Я бы назвала Жулиано из «Зенита», хоть концовка у него получилась и смазанной. Начал-то он ярко. Мне понравилсяГлушаков, мы с ним, кстати, почти земляки (Глушаков из города Миллерово Ростовской области - Прим. ред.). Вообще мой самый любимый футболист, кроме Месси, - Серхио Рамос. Он часто забивает яркие решающие голы на 90-х минутах. Глушаков тоже в двух матчах забил в конце решающие голы и это здорово. Они с Дашей сейчас ждут прибавления в семействе, поздравлять еще рано, но я все равно за них очень рада.

Не могу не сказать - Смолов сильно прибавил. Несмотря на то, что какое-то время был травмирован, он молодец, я очень за него рада.

- Именно в такой последовательнос ти - Жулиано, Глушаков, Смолов?

- Да!

Полностью интервью с Викторией Лопыревой читайте водном из ближайших номеров еженедельника «Советский спорт футбол».





