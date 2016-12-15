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Растим мышечную массу: урок восемнадцатый – выносливость (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пришло время тренировок на взрывной рост мышечной массы. «Советский спорт» запускает новый видео-проект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».

Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.

В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет давать пошаговые инструкции, как сделать ваш путь к невероятной, фантастической мускулатуре самым правильным и эффективным. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых привлекательных девушек-тренеров и клиенток сети X-Fit.

Мы обещаем: к Новому году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.

ВИДЕО 18. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ

День за днем мы тянем, приседаем и жмем. Пора разнообразить наш тренинг и дать настоящую встряску мышцам.

Функциональная интервальная тренировка поднимет вас на новую высоту. Мы уберем вес с гантелей, но будем делать упражнения без перерыва. Как развить невероятную выносливость, которая в свою очередь станет толчком к росту силы - в новом видео от «Советского спорта» и сети фитнес-клубов X-FIT. 

Другие уроки: 

Видео 1. Подготовка к тренировкам на набор мышечной массы

Видео 2. Постановка техники базовых упражнений на низ

Видео 3. Постановка техники базовых упражнений на верх

Видео 4. Питание и энергообеспечение в тренинге на массу

Видео 5. Базовая теория тренировок на массу

Видео 6. Строим переднюю поверхность бедра и икроножные мышцы

Видео 7. Наращиваем массу главной мышцы – ягодичной 

Видео 8. Задняя поверхность бедра 

Видео 9. Комплексы приводящих и отводящих мышц

Видео 10. Делаем «спину динозавра»

Видео 11. Грудные мышцы

Видео 12. Бицепс и трицепс

Видео 13. Работа на пресс

Видео 14. Центр и стабилизация

Видео 15. Кардио

Видео 16. Укрепляем ноги. 

Видео 17. Укрепляем верх 

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