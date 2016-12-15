Бессеберг: Любой турнир можно отобрать у России за семь дней

В Международный союз биатлонистов (IBU) был предоставлен список WADA 31 российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга, сообщает VG.no.

Руководство IBU создало специальную группу экспертов, чтобы изучить доклад Ричарда Макларена и другие документы WADA, в которых говорится о применении допинга в российском спорте.

Экспертная группа состоит из юристов и экспертов по борьбе с допингом и проведет свое первое заседание сегодня. Комитет считает приоритетным выявление тех российских биатлонистов, которые сейчас участвуют в Кубке IBU и Кубке мира.

- Некоторые из этих 31 спортсмена уже наказаны, другие завершили карьеру, но наиболее актуально сейчас получить оценку биатлонистов, которые в настоящее время участвуют в наших международных соревнованиях. Я считаю, что мы дадим по ним рекомендации в течение недели. Эти спортсмены должны быть временно отстранены от соревнований под эгидой IBU, - сказал президент IBU Андерс Бессеберг.

Комиссии предстоит изучить порядка 300 страниц с дополнительной информацией, которую они получили от WADA. По словам Бессеберга, у них достаточно информации, чтобы юридически правильно и в соответствии с кодексом WADA приостановить участие не «чистых» российских биатлонистов в соревнованиях под эгидой IBU.

- Российские биатлонисты из этого списка будут исключены из участников этапа Кубка мира, который пройдет после Рождества в Оберхоффе, - заявил Бессеберг.

- Как это может отразиться на проведении в России юниорского чемпионата мира в феврале во Пскове и этапа Кубка мира в Тюмени в марте?

- Не стоит принимать поспешных решений. У нас есть кандидаты, готовые провести юниорский чемпионат. А перенести этап Кубка мира в кратчайшие сроки в другую страну – не проблема. Мы можем сделать это в течение семи дней, - пояснил Андерс Бессеберг.

- А как насчет чемпионата мира в 2021 году, который пройдет в России?

- Там нет ничего срочного. Этот вопрос может быть поставлен на Конгрессе IBU в следующем году, - говорит Андерс Бессеберг.

- Мы не хотим, чтобы эксперты работали под давлением со стороны средств массовой информации. Пусть они работают спокойно и выйдут с четкими рекомендациями на Совет IBU, которые согласуются с кодом WADA, - подчеркнул Андерс Бессеберг.





