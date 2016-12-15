Юбилей отметят громко. Что ждать от турнира ACB 50

«Советский спорт» рассказывает о юбилейном, 50-м турнире промоутерской компании ACB, который пройдет в Санкт-Петербурге 18 декабря.

ГЛАВНЫЙ БОЙ

Поединок за звание чемпиона в тяжелом весе

Салимгерей Расулов (Россия) — Денис Гольцов (Россия)

Самый долгожданный поединок в тяжелом весе за всю историю «Беркута». Давно подающий надежды Денис Гольцов наконец-то проведет серьезный бой. Соперником его станет действующий чемпион лиги Салимгерей Расулов — один из самых недооцененных спортсменов тяжелого веса в России.

Гольцов имеет серию из 13 побед кряду. В списке побежденных можно выделить Бретта Роджерса, Питера Грэхема, Майка Кайла и Пола Буэнтелло.

Расулов начинал свою карьеру в ММА не ярко. Победы чередовались с поражениями. Расулов проигрывал таким бойцам, как Дмитрий Побережец, Кон6стантин Глухов, Евгений Бабич и др. Однако, Расулов до 2011 года и Расулов после 2011 года — два совершенно разных бойца. Салимгерей очень сильно прибавил во всех компонентах. Он подписал контракт с ACB в 2015 году и выдал серию из четырех побед кряду. В феврале 2016 года он сразился за пояс чемпиона с Зелимханом Умиевым и одержал победу единогласным решением судей. После этого Умиев покинул «Беркут» и стал чемпионом «Ахмата». У букмекеров именно претендент является фаворитом.

В рейтинге лучших тяжеловесов мира Гольцов занимает 23-е место, а Расулов — 68-е.

ОСНОВНОЙ КАРД

Юбилейный турнир лиги ACB обещает нам множество ярких противостояний. За титул чемпиона в легчайшем весе сразятся Олег Борисов и Магомед Магомедов. Оба прекрасно борются и в стойке чувствуют себя превосходно. Небольшим фаворитом является действующий чемпион Магомедов, но с такими атлетичными соперниками, как Олег, ему еще не приходилось биться. 18 декабря в «Беркуте» дебютирует известный во всем мире средневес Вячеслав Василевский — бывший чемпион M-1. Его бой против Альберта Дураева уже многие назвали «рубкой года». Швейцарец японского происхождения Ясубей Эномото дебютирует в компании поединком против Игоря Свирида. Вновь в октагон после тяжелого поражения вернется Александр Сарнавский. Его оппонентом будет некогда грозный Рамазан Эсенбаев, который в последнее время выступает не так убедительно, но по-прежнему опасен.

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