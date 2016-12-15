Будни «Динамо»: теперь без ВТБ, но в ожидании «Барселоны»

Четверг подарил болельщикам московского «Динамо» несколько новостей: как хороших, так и не очень.

«У «ДИНАМО» ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН ХОЗЯИН»

На «ВТБ Арене Парк», строящейся в Петровском парке, в четверг завершился очередной этап работ – замкнулся периметр несущих металлоконструкц ий крыши и состоялся процесс раскружаливания. Этим термином обозначается принятие конструкциями нагрузки от собственного веса. Другими словами, от несущих конструкций кровли убрали поддерживающие ее опоры, демонтаж которых начнется в ближайшее время.

Однако солнечное и морозное утро принесло и другие, не слишком радостные новости. Хотя, по правде говоря, они ожидались. Банк ВТБ решил прекратить свое участие в жизни футбольного «Динамо». Наблюдательный совет банка постановил передать 74 процента акций клуба физкультурно-спо ртивному обществу «Динамо».

«Наблюдательный совет решил, что все акции футбольного клуба будут переданы обществу после оценки их рыночной стоимости», - сказал ТАСС первый заместитель председателя ВТБ Василий Титов, входящий в совет директоров «Динамо».

Хотя ранее председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский говорил, что руководство ВТБ предлагало выкупить у банка 74 процента акций за символический один рубль.

- Да, информация о передаче акций верна, - подтвердил старший вице-президент ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк Андрей Перегудов, общаясь с журналистами. - Мы заранее готовились к этому. Думаю, правильно, что у футбольного клуба теперь будет один хозяин не только с точки зрения управления, но и акционерного капитала. И общество «Динамо» будет само решать вопросы и управлять делами команды. Всегда хорошо, когда спрос с кого-то одного.

В связи с этим вопрос, в чьей собственности будет находиться арена, вполне логичен. Тем более что осенью ходили слухи, будто «Динамо», вынужденное сводить концы с концами, продало свою долю в проекте.

- Ясность в этом вопросе существует с 2010 года, и с тех пор ничего не поменялось и меняться не будет, - объяснил Перегудов. - Весь проект принадлежит управляющей компании «Динамо», 75 процентов акций которой принадлежит ВТБ и 25 процентов – физкультурно-спо ртивному обществу «Динамо». Эти пропорции остаются. Общество «Динамо» сохранит свою долю во всем проекте, куда, напомним, входит не только арена, но строящиеся отель и апартаменты. Никаких изменений нет и не планируется.

«ВЕДЕМ ПЕРЕГОВОРЫ С «БАРСЕЛОНОЙ»

После чего Перегудов с удовольствием стал рассказывать о том, что сделано и что еще предстоит сделать на арене.

- Если говорить о тратах, то, оценивая то, что сделано, и что еще предстоит, могу сказать – готово все процентов на 60, - сказал он. Но критический момент – поставку и установку металлических конструкций - мы преодолели. Так что могу сказать, что все основные работы мы завершили.

Нам осталось сделать следующие вещи – постелить кровлю из поликарбоната и алюминия, провести инженерные работы по проведению теплосетей, электрики, мультимедийного оборудования, сделать отделку трибун и помещений. Все работы ведутся по графику. Хотя вот недавно вышел новый антитеррористиче ский закон, касающийся безопасности спортивных сооружений. Соответственно, добавляются какие-то работы, связанные с этим. Кстати, они идут не только на нашем стадионе, но и на тех аренах, которые уже открылись. Уже летом следующего года вы сможете увидеть на поле газон. А к концу 2017 года все работы будут закончены.

А дальше Перегудов сделал сенсационное заявление – «Динамо» может сыграть товарищеский матч с «Барселоной», посвященный открытию новой арены.

- Открытие, как вы знаете, запланировано у нас на октябрь 2017 года. Но в это время серьезный иностранный клуб приехать не сможет из-за загруженного графика, поэтому мы, скорее всего, проведем игру с отечественной командой. А вот в 2018-м хотим провести серьезный матч с участием либо «Динамо», либо сборной России. Могу даже открыть секрет – мы ведем переговоры с «Барселоной».



