Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Америка0 : 2Реал
Хоккей  Швеция- : -Россия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Баскония
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Футбол  Дженоа- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Будни «Динамо»: теперь без ВТБ, но в ожидании «Барселоны»

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Будни «Динамо»: теперь без ВТБ, но в ожидании «Барселоны»
Источник: «Советский спорт»

Четверг подарил болельщикам московского «Динамо» несколько новостей: как хороших, так и не очень.

«У «ДИНАМО» ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН ХОЗЯИН»

На «ВТБ Арене Парк», строящейся в Петровском парке, в четверг завершился очередной этап работ – замкнулся периметр несущих металлоконструкций крыши и состоялся процесс раскружаливания. Этим термином обозначается принятие конструкциями нагрузки от собственного веса. Другими словами, от несущих конструкций кровли убрали поддерживающие ее опоры, демонтаж которых начнется в ближайшее время.

Однако солнечное и морозное утро принесло и другие, не слишком радостные новости. Хотя, по правде говоря, они ожидались. Банк ВТБ решил прекратить свое участие в жизни футбольного «Динамо». Наблюдательный совет банка постановил передать 74 процента акций клуба физкультурно-спортивному обществу «Динамо».

«Динамо» рассмотрит возможность покупки собственных акций за рубль 22 декабряКак уже сообщал «Советский спорт», банк ВТБ, владеющий 74 процентами акций футбольного «Динамо», предложил выкупить их Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо», которому принадлежат остальные акции.

«Наблюдательный совет решил, что все акции футбольного клуба будут переданы обществу после оценки их рыночной стоимости», - сказал ТАСС первый заместитель председателя ВТБ Василий Титов, входящий в совет директоров «Динамо».

Хотя ранее председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский говорил, что руководство ВТБ предлагало выкупить у банка 74 процента акций за символический один рубль.

- Да, информация о передаче акций верна, - подтвердил старший вице-президент ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк Андрей Перегудов, общаясь с журналистами. - Мы заранее готовились к этому. Думаю, правильно, что у футбольного клуба теперь будет один хозяин не только с точки зрения управления, но и акционерного капитала. И общество «Динамо» будет само решать вопросы и управлять делами команды. Всегда хорошо, когда спрос с кого-то одного.

В связи с этим вопрос, в чьей собственности будет находиться арена, вполне логичен. Тем более что осенью ходили слухи, будто «Динамо», вынужденное сводить концы с концами, продало свою долю в проекте.

- Ясность в этом вопросе существует с 2010 года, и с тех пор ничего не поменялось и меняться не будет, - объяснил Перегудов. - Весь проект принадлежит управляющей компании «Динамо», 75 процентов акций которой принадлежит ВТБ и 25 процентов – физкультурно-спортивному обществу «Динамо». Эти пропорции остаются. Общество «Динамо» сохранит свою долю во всем проекте, куда, напомним, входит не только арена, но строящиеся отель и апартаменты. Никаких изменений нет и не планируется.

«ВЕДЕМ ПЕРЕГОВОРЫ С «БАРСЕЛОНОЙ»

После чего Перегудов с удовольствием стал рассказывать о том, что сделано и что еще предстоит сделать на арене.

- Если говорить о тратах, то, оценивая то, что сделано, и что еще предстоит, могу сказать – готово все процентов на 60, - сказал он. Но критический момент – поставку и установку металлических конструкций - мы преодолели. Так что могу сказать, что все основные работы мы завершили.

Нам осталось сделать следующие вещи – постелить кровлю из поликарбоната и алюминия, провести инженерные работы по проведению теплосетей, электрики, мультимедийного оборудования, сделать отделку трибун и помещений. Все работы ведутся по графику. Хотя вот недавно вышел новый антитеррористический закон, касающийся безопасности спортивных сооружений. Соответственно, добавляются какие-то работы, связанные с этим. Кстати, они идут не только на нашем стадионе, но и на тех аренах, которые уже открылись. Уже летом следующего года вы сможете увидеть на поле газон. А к концу 2017 года все работы будут закончены.

А дальше Перегудов сделал сенсационное заявление – «Динамо» может сыграть товарищеский матч с «Барселоной», посвященный открытию новой арены.

- Открытие, как вы знаете, запланировано у нас на октябрь 2017 года. Но в это время серьезный иностранный клуб приехать не сможет из-за загруженного графика, поэтому мы, скорее всего, проведем игру с отечественной командой. А вот в 2018-м хотим провести серьезный матч с участием либо «Динамо», либо сборной России. Могу даже открыть секрет – мы ведем переговоры с «Барселоной».

ВТБ принял решение выйти из числа акционеров «Динамо»Банк ВТБ прекратит участие в акционерном обществе ФК «Динамо-Москва», передав 74% акций Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо», согласно решению наблюдательного совета банка.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Динамо» рассмотрит возможность покупки собственных акций за рубль 22 декабряКак уже сообщал «Советский спорт», банк ВТБ, владеющий 74 процентами акций футбольного «Динамо», предложил выкупить их Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо», которому принадлежат остальные акции.ВТБ принял решение выйти из числа акционеров «Динамо»Банк ВТБ прекратит участие в акционерном обществе ФК «Динамо-Москва», передав 74% акций Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо», согласно решению наблюдательного совета банка.Скончался бывший нападающий «Динамо» и «Томи» Сергей ЛемешкоБывший нападающий московского «Динамо» и «Томи» Сергей Лемешко скончался на 45-м году жизни, сообщается на официальном сайте томской команды.Владимир Габулов может возобновить карьеру в тульском «Арсенале»Бывший вратарь сборной России и московского «Динамо» Владимир Габулов может возобновить карьеру в тульском «Арсенале», информирует «Спортфакт».Хохлов займет должность советника гендиректора «Динамо»Бывший футболист и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов войдет в административный штаб московского клуба.День в истории. 30 лет назад киевское «Динамо» в 12-й раз стало чемпионом СССРДень в истории. 30 лет назад киевское «Динамо» в 12-й раз стало чемпионом СССР7 декабря 1986 года киевское «Динамо» обеспечило себе золотые медали чемпионата Советского Союза.РФС в пятницу рассмотрит заявления Погребняка, Дьякова и Денисова к «Динамо»Палата по разрешению споров РФС в пятницу рассмотрит заявления Павла Погребняка, Виталия Дьякова и Игоря Денисова в адрес московского «Динамо», сообщили «Р-Спорт» в палате.ВТБ продаст акции «Динамо» за один рубльПредседатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что руководство банка ВТБ предложило ВФСО выкупить у него 74 процента акций футбольного клуба «Динамо» за символический рубль.Кирилл Панченко: Надеюсь, Еременко переборет эту ситуацию и не сломается психологическиНападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий за «Динамо» на правах аренды, прокомментировал двухлетнюю дисквалификация полузащитника армейцев Романа Еременко.Кирилл Панченко: Клонировал бы себя, чтобы играть и за ЦСКА, и за «Динамо»Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий на правах аренды за московское «Динамо», рассказал о своих дальнейших планах.Андрей Кобелев: Купить Погребняка в «Динамо» было моим решениемБывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о том, как в клубе оказался нападающий Павел Погребняк.Евгений Кречетов стал заместителем гендиректора московского «Динамо».Евгений Кречетов назначен на пост заместителя генерального директора московского футбольного клуба «Динамо», сообщили ТАСС в пресс-службе бело-голубых.День в истории. Франсишку Коштинье – 42 года!1 декабря исполнилось 42 года бывшему полузащитнику сборной Португалии и московского «Динамо» Франсишку Коштинье.Сергей Силкин: Работал в «Динамо» без выходных, но это никому не нужноСергей Силкин, работавший в последнее время в московском «Динамо» директором по подготовке резерва, подтвердил информацию, что он покинул клуб.Силкин вновь покинул «Динамо»Директор по подготовке резерва московского «Динамо» Сергей Силкин покинул команду, сообщает Fcdin.Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Мордовии» Курочкин подозревается в незаконном обороте наркотиковРоссийский футболист, полузащитник Кирилл Курочкин был задержан полицией. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.Юрий Калитвинцев: Стремились закончить футбольный год на мажорной нотеГлавный тренер «Динамо» прокомментировал победу своих подопечных над «Волгарем» (1:0) в матче 24-го тура ФНЛ.Гол Бечирая принес «Динамо» победу над «Волгарем»«Волгарь» дома уступил «Динамо» (0:1) в 24-м туре первенства ФНЛ.ВТБ выделит московскому «Динамо» 10 млн евроПервый зампредседателя банка ВТБ, член совета директоров московского «Динамо» Василий Титов заявил, что клуб получит 10 млн евро, выразив надежду, что клуб справится с финансовыми проблемами.Алексей Гасилин: В ФНЛ практически везде на стадионах атмосфера праздникаНападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин поделился впечатлениями от матча против «Динамо» (0:0).

Динамо
Динамокалендарьстатистика