Стоп-кран для Красной машины

В сборной Швеции на Кубке Первого канала выступят четыре представителя КХЛ - вратарь ЦСКА Виктор Фаст, защитник «Авангарда» Эрик Густафссон, нападающие Линус Умарк из «Салавата Юлаева» и Джон Норман из «Торпедо».

Год назад «Тре Крунур» привезли весьма богатый на звонкие имена состав. На этот раз шведская команда под руководством нового главного тренера Рикарда Грёнборга .

Сегодня утром стал известно: ворота, как и год назад, будет защищать московский армеец Виктор Фаст. На Кубке Первого канала-2015 он остановил Красную машину новой сборки – шведы победили 4:1. А в дуэли голкиперов-однок лубников из ЦСКА верх взял скандинав.

Сегодня у Ильи Сорокина распрекрасный шанс поквитаться за ту неудачу и взять реванш. В клубе он это делал неоднократно. Начинал текущий чемпионат на лавке, но уже по ходу матча за Кубок Открытия вышел на лед и оставил ворота на замке.

После поражения красно-синих в Подольске Фаст надолго выпал из обоймы. А появился в стартовом составе в предпоследнем матче перед перерывом, в Шанхае, и сразу засушил сухарь. Фаст защищал ворота и в следующей домашней встрече с «Витязем» (5:2).

Если в клубе он не дружит с Фортуной, то в сборной преображается-пе резагружается.

Сорокин после возвращения с победного Кубка «Карьяла» позволяет себе помарки, его близкая к идеальной статистика ухудшилась. Кое-кто сделал из Ильи чуть ли не главного виновника поражения в армейском дерби. Так что и для него матч со шведами – шанс доказать главному тренеру сборной Олегу Знарку правильность выбора.

Может статься, сегодня Сорокин завершит выступление на Кубке Первого канала. Знарок перед турниром дал понять, что может засветить всех трех вызванных в команду вратарей.

Разумеется, первая шведская скрипка в атаке – капитан «Салавата Юлаева» и дядька-наставник нашей восходящей звезды Кирилла Капризова, которого поставили в тройку к звездному шведу.



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