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Стоп-кран для Красной машины

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Стоп-кран для Красной машины
Источник: ФХР

В сборной Швеции на Кубке Первого канала выступят четыре представителя КХЛ - вратарь ЦСКА Виктор Фаст, защитник «Авангарда» Эрик Густафссон, нападающие Линус Умарк из «Салавата Юлаева» и Джон Норман из «Торпедо».

Год назад «Тре Крунур» привезли весьма богатый на звонкие имена состав. На этот раз шведская команда под руководством нового главного тренера Рикарда Грёнборга .

Сегодня утром стал известно: ворота, как и год назад, будет защищать московский армеец Виктор Фаст. На Кубке Первого канала-2015 он остановил Красную машину новой сборки – шведы победили 4:1. А в дуэли голкиперов-одноклубников из ЦСКА верх взял скандинав.

Сегодня у Ильи Сорокина распрекрасный шанс поквитаться за ту неудачу и взять реванш. В клубе он это делал неоднократно. Начинал текущий чемпионат на лавке, но уже по ходу матча за Кубок Открытия вышел на лед и оставил ворота на замке.

После поражения красно-синих в Подольске Фаст надолго выпал из обоймы. А появился в стартовом составе в предпоследнем матче перед перерывом, в Шанхае, и сразу засушил сухарь. Фаст защищал ворота и в следующей домашней встрече с «Витязем» (5:2).

Если в клубе он не дружит с Фортуной, то в сборной преображается-перезагружается.

Сорокин после возвращения с победного Кубка «Карьяла» позволяет себе помарки, его близкая к идеальной статистика ухудшилась. Кое-кто сделал из Ильи чуть ли не главного виновника поражения в армейском дерби. Так что и для него матч со шведами – шанс доказать главному тренеру сборной Олегу Знарку правильность выбора.

Может статься, сегодня Сорокин завершит выступление на Кубке Первого канала. Знарок перед турниром дал понять, что может засветить всех трех вызванных в команду вратарей.

Разумеется, первая шведская скрипка в атаке – капитан «Салавата Юлаева» и дядька-наставник нашей восходящей звезды Кирилла Капризова, которого поставили в тройку к звездному шведу.


«Сборная России одолеет шведов». Прогноз на матчи Кубка первого канала«Сборная России одолеет шведов». Прогноз на матчи Кубка первого каналаПрогноз «Советского спорта» на матч Кубка Первого канала между сборными России и Швеции.


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