Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Америка0 : 2Реал
Хоккей  Швеция0 : 1Россия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС20 : 22Баскония
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Футбол  Дженоа- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сорокин должен взять реванш у Фаста за прошлый год!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Сорокин
Илья СорокинИсточник: «Советский спорт»

В поединке Кубка Первого канала лицом к лицу вновь сойдутся два голкипера ЦСКА – россиянин Илья Сорокин и швед Виктор Фаст.

Все это было уже год назад. Москва. Кубок Первого канала. ВТБ Ледовый дворец. Матч Россия – Швеция.

И неожиданное поражение нашей команды на ответственном домашнем турнире – 1:4.

Причем начался тот матч для наших неплохо – счет открыл питерский защитник Максим Чудинов. А вот потом, как отрезало.

А шведы во втором периоде забросили три шайбы за семь минут. И это решило исход встречи. Еще один гол «Тре Крунур» забила в самой концовке – уже в пустые ворота.

В том поединке впервые состоялась дуэль двух вратарей ЦСКА на уровне сборных. Сорокин против Фаста. И, надо сказать, она серьезно подогревалась соперничеством в армейском клубе – голкиперы вели негласное соревнование за звание основного. И год назад казалось, что наш Сорокин выходит победителем в этой борьбе…


Стоп-кран для Красной машиныСтоп-кран для Красной машиныВ сборной Швеции на Кубке Первого канала выступят четыре представителя КХЛ.

Однако, на уровне сборной произошла осечка. Олег Знарок после матча Илью казнить не стал, наоборот, поддержал. У него было больше претензий к полевым игрокам, лидерам той команды.

Но все же это был не лучший матч Сорокина в сборной.

Потом были еще. Но вот против шведов Илья с тех пор не играл. Знарок словно давал ему время успокоится. Много времени. И даже на ноябрьском Кубке Карьяла тренеры заявляли вратарей на поединки так, что против шведов сыграл Игорь Шестеркин из СКА. И наши победили 3:2.

Но вот прошел гол. Цикл замкнулся. И сегодня вечером Сорокину даровано права на реванш.

Да, конечно, не все будет зависеть от него в поединке двух сборных. И все же, как не крути, это дуэль.

В ЦСКА уже давно никто не сомневается, что основной голкипер команды – Илья.

Статистика неумолима. Сорокин сыграл в этом сезоне уже 29 матчей за армейцев. Фаст вдвое меньше – 14. У Ильи лучше и процент отраженных бросков (93,1 против 90,6 у Виктора). И коэффициент надежности (1,51 против 2,01).

На площадке будет много московских армейцев, что, по идее, должно также добавить спокойствия Сорокину и беспокойства Фасту. Ведь одноклубники наверняка знают и его слабые места, и секреты.

Но все это теория. А на практике они встанут глаза в глаза. И между ними будет всего 60 метров льда, испещренного лезвиями коньков.

Илья заслужил право на этот реванш. Он основной вратарь нашей сборной и должен начинать ответственный турнир. И он получил это право.

Теперь дело только за ним самим. Верим в него и в нашу команду!

«Сборная России одолеет шведов». Прогноз на матчи Кубка первого каналаПрогноз «Советского спорта» на матч Кубка Первого канала между сборными России и Швеции.

Матч

Швеция - Россия - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.).

Место и дата

15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок Первого канала. Швеция – Россия. ОнлайнКубок Первого канала. Швеция – Россия. ОнлайнВ четверг в матче второго этапа Еврохоккейтура – Кубка Первого канала – сыграют сборные Швеции и России.Россия – Швеция. Ничушкин – во втором звене, Барабанов – в третьемСтал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала против Швеции.Стоп-кран для Красной машиныСтоп-кран для Красной машиныВ сборной Швеции на Кубке Первого канала выступят четыре представителя КХЛ.Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче со шведамиТренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал, что голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота национальной команды в стартовом матче Кубка Первого канала против команды Швеции.«Сборная России одолеет шведов». Прогноз на матчи Кубка первого канала«Сборная России одолеет шведов». Прогноз на матчи Кубка первого каналаПрогноз «Советского спорта» на матч Кубка Первого канала между сборными России и Швеции.Илья Ковальчук: Хочу с Дацюком привезти кубок в эфир к Ивану Урганту (видео)Илья Ковальчук: Хочу с Дацюком привезти кубок в эфир к Ивану Урганту (видео)Незадолго до старта Кубка Первого канала в гостях у «Вечернего Урганта» побывали герои сборной России по хоккею.«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео)«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео)И.о. президента ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Совета директоров КХЛ. А также ответил на вопросы о ЦСКА и сборной России.К ОИ-2018 сборная России по хоккею будет готовиться 16 днейНа собрании руководителей клубов КХЛ стала известна структура календаря следующего сезона.В следующем сезоне паузы на Евротур будут сокращеныСовет директоров КХЛ принял нововведения на олимпийский сезон.Сергей Плотников: Не надо сокращать КХЛ! Есть другой вариантСергей Плотников: Не надо сокращать КХЛ! Есть другой вариантФорвард сборной России и СКА Сергей Плотников – о Кубке Первого канала, базовых клубах сборной, возвращении в НХЛ и реформах в КХЛ.Олег Знарок: Где этот Соловьев? Что вы написали, что у Ожиганова травма? (видео)Олег Знарок: Где этот Соловьев? Что вы написали, что у Ожиганова травма? (видео)Обозреватель «Советского спорта» послушал руководителей сборной России – Романа Ротенберга и Олега Знарка.Олег Знарок: Не было смысла рисковать Гусевым и ШипачевымГлавный тренер сборной России Олег Знарок объяснил, почему на Кубке Первого канала не сыграют Никита Гусев и Вадим Шипачев.Илья Ковальчук: Здорово, что Дацюк вернулся. Это подарок для наших болельщиковФорвард сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Кубка Первого канала. Он отметил, что рад возвращению в команду Павла Дацюка.Илья Ковальчук: После Кубка Первого канала я уеду в НХЛ (видео, шутка года)Илья Ковальчук: После Кубка Первого канала я уеду в НХЛ (видео, шутка года)Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России взял интервью у Ильи Ковальчука.Павел Дацюк: Претензий к моему телу нетПавел Дацюк: Претензий к моему телу нетКапитан сборной России и СКА Павел Дацюк – персона уникальная.Илья Ковальчук: В сборной много новых лиц. Есть несколько дней, чтобы познакомитьсяФорвард сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Кубка Первого канала. Он отметил, что в национальной команде много новых игроков.Олег Знарок: Посчитали, что нет смысла вызывать Дадонова без травмированных Гусева и ШипачеваГлавный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, почему не вызвал в национальную команду нападающего СКА Евгения Дадонова.Валерий Ничушкин: Не надо в сборной тянуть одеяло на себя. А то бывает, что люди туда приезжают себя показатьФорвард сборной России Валерий Ничушкин – о том, как должна играть сборная России на Кубке Первого канала, чтобы победить.Олег Знарок: Капитаном сборной будет Павел ДацюкГлавный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, кого назначил капитаном национальной команды на Кубке Первого канала.Павел Дацюк будет капитаном сборной России на Кубке Первого каналаКапитаном сборной России во время Кубка Первого канала будет форвард СКА Павел Дацюк. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Олег Знарок.

Швеция
Швециякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Илья Сорокин
Илья Сорокинвсе новости
Виктор Фаст
Виктор Фаствсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости