Сорокин должен взять реванш у Фаста за прошлый год!
В поединке Кубка Первого канала лицом к лицу вновь сойдутся два голкипера ЦСКА – россиянин Илья Сорокин и швед Виктор Фаст.
Все это было уже год назад. Москва. Кубок Первого канала. ВТБ Ледовый дворец. Матч Россия – Швеция.
И неожиданное поражение нашей команды на ответственном домашнем турнире – 1:4.
Причем начался тот матч для наших неплохо – счет открыл питерский защитник Максим Чудинов. А вот потом, как отрезало.
А шведы во втором периоде забросили три шайбы за семь минут. И это решило исход встречи. Еще один гол «Тре Крунур» забила в самой концовке – уже в пустые ворота.
В том поединке впервые состоялась дуэль двух вратарей ЦСКА на уровне сборных. Сорокин против Фаста. И, надо сказать, она серьезно подогревалась соперничеством в армейском клубе – голкиперы вели негласное соревнование за звание основного. И год назад казалось, что наш Сорокин выходит победителем в этой борьбе…
Однако, на уровне сборной произошла осечка. Олег Знарок после матча Илью казнить не стал, наоборот, поддержал. У него было больше претензий к полевым игрокам, лидерам той команды.
Но все же это был не лучший матч Сорокина в сборной.
Потом были еще. Но вот против шведов Илья с тех пор не играл. Знарок словно давал ему время успокоится. Много времени. И даже на ноябрьском Кубке Карьяла тренеры заявляли вратарей на поединки так, что против шведов сыграл Игорь Шестеркин из СКА. И наши победили 3:2.
Но вот прошел гол. Цикл замкнулся. И сегодня вечером Сорокину даровано права на реванш.
Да, конечно, не все будет зависеть от него в поединке двух сборных. И все же, как не крути, это дуэль.
В ЦСКА уже давно никто не сомневается, что основной голкипер команды – Илья.
Статистика неумолима. Сорокин сыграл в этом сезоне уже 29 матчей за армейцев. Фаст вдвое меньше – 14. У Ильи лучше и процент отраженных бросков (93,1 против 90,6 у Виктора). И коэффициент надежности (1,51 против 2,01).
На площадке будет много московских армейцев, что, по идее, должно также добавить спокойствия Сорокину и беспокойства Фасту. Ведь одноклубники наверняка знают и его слабые места, и секреты.
Но все это теория. А на практике они встанут глаза в глаза. И между ними будет всего 60 метров льда, испещренного лезвиями коньков.
Илья заслужил право на этот реванш. Он основной вратарь нашей сборной и должен начинать ответственный турнир. И он получил это право.
Теперь дело только за ним самим. Верим в него и в нашу команду!
Матч
Швеция - Россия - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.).
Место и дата
15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция