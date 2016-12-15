Сорокин должен взять реванш у Фаста за прошлый год!

В поединке Кубка Первого канала лицом к лицу вновь сойдутся два голкипера ЦСКА – россиянин Илья Сорокин и швед Виктор Фаст.

Все это было уже год назад. Москва. Кубок Первого канала. ВТБ Ледовый дворец. Матч Россия – Швеция.

И неожиданное поражение нашей команды на ответственном домашнем турнире – 1:4.

Причем начался тот матч для наших неплохо – счет открыл питерский защитник Максим Чудинов. А вот потом, как отрезало.

А шведы во втором периоде забросили три шайбы за семь минут. И это решило исход встречи. Еще один гол «Тре Крунур» забила в самой концовке – уже в пустые ворота.

В том поединке впервые состоялась дуэль двух вратарей ЦСКА на уровне сборных. Сорокин против Фаста. И, надо сказать, она серьезно подогревалась соперничеством в армейском клубе – голкиперы вели негласное соревнование за звание основного. И год назад казалось, что наш Сорокин выходит победителем в этой борьбе…



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Однако, на уровне сборной произошла осечка. Олег Знарок после матча Илью казнить не стал, наоборот, поддержал. У него было больше претензий к полевым игрокам, лидерам той команды.

Но все же это был не лучший матч Сорокина в сборной.

Потом были еще. Но вот против шведов Илья с тех пор не играл. Знарок словно давал ему время успокоится. Много времени. И даже на ноябрьском Кубке Карьяла тренеры заявляли вратарей на поединки так, что против шведов сыграл Игорь Шестеркин из СКА. И наши победили 3:2.

Но вот прошел гол. Цикл замкнулся. И сегодня вечером Сорокину даровано права на реванш.

Да, конечно, не все будет зависеть от него в поединке двух сборных. И все же, как не крути, это дуэль.

В ЦСКА уже давно никто не сомневается, что основной голкипер команды – Илья.

Статистика неумолима. Сорокин сыграл в этом сезоне уже 29 матчей за армейцев. Фаст вдвое меньше – 14. У Ильи лучше и процент отраженных бросков (93,1 против 90,6 у Виктора). И коэффициент надежности (1,51 против 2,01).

На площадке будет много московских армейцев, что, по идее, должно также добавить спокойствия Сорокину и беспокойства Фасту. Ведь одноклубники наверняка знают и его слабые места, и секреты.

Но все это теория. А на практике они встанут глаза в глаза. И между ними будет всего 60 метров льда, испещренного лезвиями коньков.

Илья заслужил право на этот реванш. Он основной вратарь нашей сборной и должен начинать ответственный турнир. И он получил это право.

Теперь дело только за ним самим. Верим в него и в нашу команду!