Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Америка0 : 2Реал
Хоккей  Швеция0 : 1Россия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС20 : 22Баскония
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Футбол  Дженоа- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты третьего тура

Андрей Тиссен
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты третьего тура
Источник: Reuters

В рамках 16-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.

Сборную читателей представлял пользователь с ником Дядя Скрудж, набравший максимальное количество очков по итогам 15-го тура.

«Эвертон» – «Арсенал» – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:3

«Борнмут» – «Лестер» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 0:2

«Сандерленд» – «Челси» – 0:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:2

«Мидлсбро» – «Ливерпуль» – 0:3
Прогноз «Советского спорта» - 1:3
Прогноз читателей – 1:2

«Вест Хэм» – «Бернли» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:1

«Тоттенхэм» – «Халл Сити» – 3:0
Прогноз «Советского спорта» - 3:0
Прогноз читателей – 2:0

«Сток Сити» – «Саутгемптон» – 0:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 4:1

«Манчестер Сити» – «Уотфорд» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 3:0

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2
Прогноз «Советского спорта» - 0:1
Прогноз читателей – 0:1

«Вест Бромвич» – «Суонси» – 3:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:0

Общий счет – 20:17 в пользу Артема Терентьева.

«Советский спорт» ведет в серии со счетом 2-1.

В 17-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником kar.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Укрощение строптивого. Почему Диего Коста – лучший нападающий премьер-лигиУкрощение строптивого. Почему Диего Коста – лучший нападающий премьер-лиги«Советский спорт» рассказывает, благодаря чему испанец выступает так ярко.Спортивный директор «Боруссии» М исключил переход ШвайнштайгераСпортивный директор Боруссии (Менхенгладбах) Макс Эберл ответил на вопрос о возможном приглашении в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бастиана Швайнштайгера.Гарри Реднапп: Если бы на месте Гвардиолы был другой тренер, в него бы уже летели бананыБывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп подверг критике работу Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» начали переговоры по трансферу ШнайдерлинаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнайдерлин может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Daily Mail.Гвардиола настаивает на трансфере полузащитника «Атлетико» КокеПолузащитник мадридского «Атлетико» Коке может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Marca.Жозе Моуринью: Делаем все возможное, чтобы вернуться в чемпионскую гонкуЖозе Моуринью: Делаем все возможное, чтобы вернуться в чемпионскую гонкуПредставители «Манчестер Юнайтед» прокомментировали для клубной пресс-службы выездную победу над «Кристал Пэлас» (2:1).Озил хочет, чтобы «Арсенал» пригласил ДракслераПолузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер может переехать в чемпионат Англии, сообщает RMC.Ракитич намерен отклонить предложение «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не планирует покидать каталонский клуб. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.Агент: Муса намерен остаться в «Лестере», переговоры с ЦСКА не ведемАгент нападающего «Лестора» Ахмеда Мусы Тони Харрис сообщил, что футболист не вернется в ЦСКА, за который выступал ранее.«Челси» – чемпион? Пять главных событий 16-го тура АПЛ«Челси» – чемпион? Пять главных событий 16-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, случившихся в 16-м туре английской премьер-лиги.АПЛ. 16-й тур. «Сандерленд» проиграл «Челси», «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» и другие матчиРезультаты матчей 16-го тура чемпионата Англии.Тройной удар головой. Рондон сделал хет-трик за 13 минутТройной удар головой. Рондон сделал хет-трик за 13 минутВ матче 16-го тура АПЛ «Вест Бромвич» обыграл «Суонси», а экс-форвард «Зенита» оформил свой первый хет-трик в Англии.Гол Сабалеты принес «Манчестер Сити» победу над «Уотфордом»Футболисты «Манчестер Сити» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии переиграли «Уотфорд».Гол Ибрагимовича принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Кристал Пэлас»Футболисты лондонского клуба «Кристал Пэлас» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии проиграли «Манчестер Юнайтед».Дубль Эриксена помог «Тоттенхэму» разгромить «Халл Сити»Футболисты лондонского «Тоттенхэма» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии уверенно обыграли «Халл Сити».«Челси» обыграл «Сандерленд» и упрочил лидерство в АПЛФутболисты «Сандерленда» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии проиграли «Челси» из Лондона.«Ливерпуль» разгромил «Мидлсбро», Лаллана оформил дубльФутболисты «Мидлсбро» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии крупно проиграли «Ливерпулю».Оскар: Уверен в переходе в «Шанхай СИПГ» на 90%Полузащитник «Челси» Оскар прокомментировал свой возможный переход в китайский клуб «Шанхай СИПГ».Андрей Канчельскис: «Бавария» просто порвет «Арсенал», да и всеАндрей Канчельскис: «Бавария» просто порвет «Арсенал», да и всеЭксперт английского футбола Андрей Канчельскис заявил, что не верит в успех «Арсенала» ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате Англии.Муса не вернется в ЦСКАНападающий «Лестера» Ахмед Муса не вернется в ЦСКА, сообщает Bobsoccer.