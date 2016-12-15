Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты третьего тура
В рамках 16-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.
Сборную читателей представлял пользователь с ником Дядя Скрудж, набравший максимальное количество очков по итогам 15-го тура.
«Эвертон» – «Арсенал» – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:3
«Борнмут» – «Лестер» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 0:2
«Сандерленд» – «Челси» – 0:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:2
«Мидлсбро» – «Ливерпуль» – 0:3
Прогноз «Советского спорта» - 1:3
Прогноз читателей – 1:2
«Вест Хэм» – «Бернли» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:1
«Тоттенхэм» – «Халл Сити» – 3:0
Прогноз «Советского спорта» - 3:0
Прогноз читателей – 2:0
«Сток Сити» – «Саутгемптон» – 0:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 4:1
«Манчестер Сити» – «Уотфорд» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 3:0
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2
Прогноз «Советского спорта» - 0:1
Прогноз читателей – 0:1
«Вест Бромвич» – «Суонси» – 3:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:0
Общий счет – 20:17 в пользу Артема Терентьева.
«Советский спорт» ведет в серии со счетом 2-1.
В 17-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником kar.