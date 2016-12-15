Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты третьего тура

Укрощение строптивого. Почему Диего Коста – лучший нападающий премьер-лиги «Советский спорт» рассказывает, благодаря чему испанец выступает так ярко.

Спортивный директор Боруссии (Менхенгладбах) Макс Эберл ответил на вопрос о возможном приглашении в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бастиана Швайнштайгера.

Спортивный директор «Боруссии» М исключил переход Швайнштайгера Спортивный директор Боруссии (Менхенгладбах) Макс Эберл ответил на вопрос о возможном приглашении в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бастиана Швайнштайгера.