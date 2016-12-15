WADA складывало положительные пробы россиян в копилку?

Сегодня президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил: его организация получила от WADA уведомление о том, что 31 российский биатлонист уличен в нарушении антидопинговых правил. Среди них есть как действующие спортсмены, так и уже завершившие карьеру.

31! Непостижимая цифра!

Через сборную в один сезон проходит человек 10, ну, может, чуть больше, если считать тех, кто привлекается в команду на один-два этапа. Эти 10 человек тасуются туда-сюда как минимум олимпийский цикл. Мы посчитали, что начиная с олимпийского сезона через нашу мужскую команду прошло 16 человек. Через женскую за это же время – 20. То есть всего 36 атлетов. А в списке уличенных – только лишь на пять меньше.

Ну да, наверняка, там много молодняка, который еще не вкусил прелести гоняться на Кубке мира, быть героем нации. Но и герои там тоже есть.

Пока не названы имена и не полетели клочья, меня взволновал один очень интересный вопрос: а почему сразу такое количество? Ловят обычно единицами или мини-группами. Да, мини-группы в последнее время включали в себя неприличное количество участников. Но чтобы сразу 31 – такие рекорды не ставили даже легкоатлеты.

Так что же – их поймали всех сразу? Нет, это невозможно в принципе.

А что тогда? Ловили по одиночке и складывали в копилку? И молчали. Позволяли дальше соревноваться, завоевывать титулы, призовые опять же. Для чего? Чтобы сейчас, устроив показательную порку, с особым азартом начать эти призовые отбирать? Выстрел из винтовки не так эффективен, как залп «катюши»?

Или же был другой интерес не раскрывать имен? Какой? Вот, честное слово, не приходит никакого другого варианта в голову – значит, у WADA тоже был интерес молчать. Что же – кто-то нечист на руку? И этого «кого-то» сейчас так же схватили за руку, только нам об этом не говорят?

Вообще вся эта история с подрывом идеалов Сочи с самого первого слова – театр абсурда. WADA обвиняет Россию в фальсификации результатов допинг-проб. Шик! Ребята, а кому вообще весь этот антидопинговый контроль нужен, если он в принципе допускает обман и разные способы ухищрений? Если в стене олимпийской лаборатории – дыра, а никто этого не замечает. Если по ночам по вашей лаборатории шастают сантехники, и до этого никому не нет дела, никто их не контролирует.

А где гарантия, что прежде, на других Олимпиадах и чемпионатах мира, в дело не включались уборщики и буфетчики? Раз это стало возможным в Сочи, почему мы не можем допустить, что подобных нарушений не было раньше?

Да нет, я не хочу кого-то оправдывать. Если российские спортсмены что-то кушали, значит, нужно за это ответить. Если их ангелы-хранители вскрывали невскрываемое – за это тоже нужно заплатить: медалями и первым местом в общем зачете в том числе. Только доверия ко всей антидопинговой системе после всех этих событий – ровно ноль.

Выдавая все эти неперевариваемые подробности нарушений антидопинговых правил, WADA обнажает абсолютное несовершенство всей системы, которую само же и создало. Вот и история со списком 31-го только подтверждает, что не так просто устроен мир антидопинга. Не работает эта система: «съел — поймали – наказали». Работает, увы, другая: «съел – большая подковерная игра – наказали или нет зависит от многих обстоятельств».