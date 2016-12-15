Антикризисный режим. Михаил Борзыкин – о легионерах в РФПЛ

Легионеров в нашем футболе становится меньше. Но на сколько? И какую роль они играют сегодня в жизни ведущих клубов премьер-лиги? «Советский спорт» отвечает на эти вопросы.

Падение количества и качества

Суровый экономический климат, установившийся в последние годы, меняет наш чемпионат. Спрос на иностранную рабочую силу падает, а вместе с ним снижается и зависимость клубов от легионеров, которые весьма внушительным потоком покидают наш футбол. Теперь ликвидный товар надолго не задерживается. Это больше не предмет гордости и каких-то, извините, понтов, а возможность заработать. Пусть и в ущерб интересам команды.

В ближайшее время «Зенит» должен покинуть Витсель, который, по данным transfermarkt, является самым дорогостоящим футболистом премьер-лиги (23 миллиона евро). В матчах этого сезона приняли участие только 6 легионеров, стоимость которых оценивается в 10 и более млн. В прошлом сезоне таковых было 17, в позапрошлом – 20, а в сезоне-2013/14 – 27. Всего за пару лет количество дорогих иностранцев упало почти в пять раз.

По сравнению с сезоном-2014/15 дорогих легионеров стало меньше более чем в три раза – 6 вместо 20. Хотя их доля от общего числа футболистов снизилась всего на три процента – с 46% до 43%. Получается, что качество иностранной рабочей силы падает быстрее, чем количество. И если падение качества объясняется экономическим кризисом, то количества – еще и ужесточением лимита на легионеров летом 2015 года, когда ввели формулу «6+5».

Доля легионеров в премьер-лиге

Новый атакующий тренд

А по сравнению с сезоном-2013/14 доля легионеров стала меньше на 9%. В этой динамике можно найти как положительные, так и отрицательные моменты. Но главный плюс, наверное, в том, что теперь никто не жалуется на лимит на легионеров. Выпускать все равно некого. Нет той истерии, что наблюдалась еще пару лет назад. Больше всех тогда негодовал Андре Виллаш-Боаш, которому было тесно даже в берегах формулы лимита «7+4».

Раньше наши ведущие команды комплектовались, как правило, так: оборона – российской сборки, атака – иностранной. Но в этом сезоне у «Зенита» оптимальное атакующее трио – Кокорин, Дзюба, Шатов. В ЦСКА прогрессирует Головин, появился Чалов, только-только восстановился Дзагоев. «Краснодар» долгое время оставался самой латиноамериканской командой премьер-лиги. А в этом году прогремела великолепная связка Мамаев – Смолов.

Безусловно, в «Спартаке» лидерами атаки являются Зе Луиш и Промес. Но в этом сезоне в составе красно-белых сыграли всего девять иностранцев. А твердых игроков стартового состава (кто провел на поле хотя бы 50% от максимально возможного времени) – только четверо. Проще говоря, легионерозависимость «Спартака» и составляет эти самые четыре иностранца. Остальные или нестабильны (травмы и т.д.), или игроки ротации.

Легионерозависимость клубов





А вот еще одно наблюдение. В этом сезоне легионеры получают меньше игрового времени. В топ-30 по количеству проведенных минут на поле – лишь семь иностранцев. Это Фонтанелло, Кулаков, Лунгу (все – «Урал»), Занев («Амкар»), Афонин («Оренбург»), Гранквист («Краснодар») и Лория («Крылья Советов»). В прошлом сезоне в топе было 10 иностранцев. Правда, стоит оговориться: тогда армеец Фернандес считался легионером.

Тренерский вопрос

Спрос падает на иностранных игроков, но не на тренеров. Хотя после прошлого сезона, когда чемпионат стартовал с тремя тренерами-легионерами, падать просто некуда. На старте этого розыгрыша таких специалистов оказалось шесть, среди которых Виктор Гончаренко и Вадим Скрипченко. По ходу сезона Массимо Каррера сменил Дмитрия Аленичева в «Спартаке». И сейчас в чемпионате работают семь тренеров-иностранцев.

А вообще это не тот случай, когда статистика может приоткрыть истину, очертить какую-то тенденцию. Вот в «Ростове» официально главный – Иван Данильянц. У него два гражданства, среди которых нет российского. Если прикинуться простачками, можно сделать вывод – спрос на иностранных тренеров растет. Но остановимся на том, что на этом фронте без перемен. Хотя специалистов из дальнего зарубежья стало меньше.

Количество иностранных тренеров (на момент старта сезона)

В целом картина вырисовывается следующая.

1. Иностранных футболистов действительно стало меньше. И звезд среди них почти не осталось. Но визуально (это, увы, никак не подсчитаешь) уменьшилось и количество сомнительных легионеров, балласт. Образовался некий средний класс.

2. В клубах пересмотрели свое отношение к формированию состава. В атаке стало больше российских исполнителей. Впрочем, кризис затронул и другие линии, в частности оборону. Раньше отечественными центральными защитниками мог похвастаться только ЦСКА. А теперь в «Зените» играет Новосельцев, в «Спартаке» – Кутепов.

3. На иностранных тренеров больше не смотрят как на чудотворцев. Есть вариант со своим – приглашают. Причем к своим, наверное, правильно причислять и белорусских специалистов, которых в нашем футболе всегда было много.