Елена Вяльбе: В чистоте наших лыжников уверена на сто процентов

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе – возможной отмене финала Кубка мира в Тюмени и чистоте наших лыжников.

- В связи с отменой ЧМ по бобслею и скелетону в Сочи, не находится ли под угрозой проведение финала Кубка мира в Тюмени в марте?

- Если честно, от всего этого все уже немного устали, - говорит Елена Вяльбе. – Я так предполагаю, что у нас не будет в этом году финала Кубка мира, но не стоит делать из этого трагедии. Предполагаю, что вся борьба еще впереди со всем этим бойкотом. Главное, нам надо добиться, чтобы наши спортсмены полной командой участвовали в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

- Вы чувствуете какое-то давление со стороны иностранных чиновников и спортсменов?

- Я сейчас была на этапе Кубка мира и не могу сказать, что чувствовала что-то такое со стороны наших соперников. На этапах Кубка мира хорошая, рабочая атмосфера. Кто следит за лыжным спортом, видел, как Сергей Устюгов красиво выиграл на последнем этапе. Его все соперники поздравляли. Многие говорят по поводу отмены чемпионата мира в Сочи, что это смешно. Но люди все разные – могут говорить одно, а думать совсем другое.

- И все-таки вы думаете, что в Тюмени финала Кубка мира не будет?

- Такие решения принимают не спортсмены, с которыми мы общаемся и с которыми у нас нормальные отношения. И не те зарубежные тренеры, с которыми мы сталкиваемся каждый раз на этапах Кубка мира. И даже не международная федерация лыжного спорта (FIS) могла бы принять такое решение. Есть рекомендации МОК.

- Это идет от МОК?

- Конечно. Ведь еще перед выходом второй части доклада Макларена президент МОК Томас Бах попросил все зимние федерации воздержаться от проведения соревнований в России. Опять же повторю, не надо делать из этого трагедии. Наша главная цель – не проведение Кубка мира по лыжным гонкам или биатлону в Тюмени. Да, это удар. Есть спонсорские обязательства и губернатору это очень не приятно, если такое случится. Но главное, чтобы наши команды в полном составе поехали в Пхенчхан в 2018 году.

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- Стоит опасаться, что не все поедут на Игры-2018? Ведь за год до Рио никто не думал, что все так получится.

- Не стану делать громких заявлений, что опасений нет. До Игр еще есть время, мы не находимся в таком режиме аврала, как это было перед Олимпиадой в Рио. Время есть и у Международного олимпийского комитета. Доклад Макларена будет еще перепроверяться. Думаю, объективность восторжествует. Я изучила доклад, он есть на сайте WADA. И у меня очень много вопросов.

- В докладе Макларена фамилий нет, но президент FIS Джанфранко Каспер еще после первой части заявил, что если наши лыжники будут замешаны, он примет самые жесткие меры…

- Каспер является президентом пяти видов спорта, включая прыжки с трамплина, сноуборд и фристайл. Но я могу сказать, что никакие фамилии мне не известны. Точно также как и вам. Если вы знаете фамилии, будут рада их от вас услышать.

- Фамилий нет, но Каспер сказал, что если фамилии российских лыжников появятся, нам не поздоровится.

- Есть ряд лыжников, которые в свое время были дисквалифицированы за употребление допинга. И как показывает практика, в частности, в летних видах спорта, речь заходит о тех спортсменах, которые уже несут наказание, либо его отбыли.

- Но если все же фамилии всплывут?

- Если только нарушения были сделаны за моей спиной и за спиной нашего тренерского штаба. Но я в своих спортсменах уверена на сто процентов.

- Т.е. фамилии наших лидеров в списке Макларена не появятся?

- Не только лидеров, а всех членов сборной России.

- Ваша федерация одна из немногих, где нет попечительского совета…

- И что мне надо сделать? Ну не стоит у нас очередь из спонсоров! Поэтому и попечительского совета нет.

- Еще у вас нет и пресс-атташе…

- И никогда не было. У нас нет средств на оплату услуг пресс-атташе.

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