Из чемпионов в уголовники? Как ловили и поймали на допинге целую страну

В четверг 15 декабря стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) получил в свое распоряжение от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список фамилий 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении допинга.

Какие ваши доказательства?

Хотелось бы спросить: «Какие ваши доказательства?» Но, услышав, насколько уверенно об этом говорит глава IBU Андерс Бессеберг, становится ясно, что эти доказательства существуют:



«Некоторые из этих спортсменов уже были дисквалифицирова ны, кто-то завершил карьеру. Сейчас актуален вопрос – кто из тех, кто подозревается в употреблении допинга, до сих пор участвует в международных соревнованиях. В течение недели мы будем разбираться и дадим рекомендации, чтобы отсеять тех спортсменов, которые, по мнению комитета IBU, могут быть дисквалифицирова ны», – приводит слова спортивного чиновника норвежское издание Vg.no.



Что нам грозит за эти преступления против спорта? Ответить на этот вопрос сложно. Понятно – дисквалификация спортсменов. Но дело настолько масштабное, что одним этим вряд ли обойдется. Дисквалификация всей сборной? Вполне возможно, особенно за год до старта зимней Олимпиады-2018. Лишение России международных соревнований под эгидой IBU? Процесс уже запущен, о чем свидетельствует перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону, проведение которого было запланировано в Сочи. Возможно ли что-то еще?



Вполне. Скандал получается беспрецедентным по своим масштабам. Но не по своей сути. Мы в «Советском спорте» тут же вспомнили историю, случившуюся на чемпионате мира по лыжным гонкам 2001 года, который проходил в финском местечке Лахти.

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Уголовники Суоми

Тогда сразу шестеро членов одной из сильнейших лыжных сборных планеты, сборной Финляндии, были уличены в употреблении запрещенных препаратов: Вирпи Куйтунен, Милла Яхо, Харри Кирвесниеми, Яри Исомется, Янне Иммонен и Мика Мюллюля.



По итогам разбирательства большая часть финской сборной была дисквалифицирова на на два года. Успешно вернуться в спорт удалось лишь Вирпи Куйтунен. Девушка отбыла дисквалификацию и уже в 2005 году завоевала серебро чемпионата мира на дистанции 30 километров классическим стилем. Годом позже она в командном спринте стала бронзовой призершей Олимпиады в Турине. Триумф пришелся на 2007 год, когда спортсменка стала трехкратной победительницей мирового первенства в Саппоро: в командном спринте, эстафете 4х5 километров и 30 километров классикой.



Хуже остальных пришлось одному из самых именитых участников того скандала – Мике Мюллюла, олимпийскому чемпиону, четырехкратному чемпиону мира. Он так и не смог оправиться от удара и приспособиться к жизни обычного человека. Предприняв попытку вернуться в большой спорт, он потерпел неудачу и вынужден был поставить лыжи в чулан в 2005 году. Какое-то время Мика пытался работать в магазинчике, продающем спортивные товары. Его часто ловили за вождением в нетрезвом состоянии, в итоге лишив прав. Проблемы с алкоголем были налицо. В 2011, в возрасте 41-го года труп Мюллюла был найден мертвым в его доме. Причины смерти не раскрываются, но полиция утверждает, что смерть не носила насильственный характер.



Троих же участников скандала ждали скамья подсудимых, уголовное дело и срок. Речь идет о Яри Исомется, Хари Кирвисниеми и Янне Иммонене. Их с 1998 года подозревали в употреблении запрещенных препаратов. Одно из местных изданий даже начало собственное расследование и подало на спортсменов в суд. Федерация биатлона Финляндии тогда сумела опровергнуть обвинения в употреблении спортсменами допинга и журналист, проводивший расследование был оштрафован судом, а своими работодателями лишен места.



После того, как в 2001 году команда попалась на допинге, финская полиция решила достать дело из архива и продолжить расследование. Все, что говорил журналист подтвердилось, а трое спортсменов были уличены в даче ложных показаний, оштрафованы и приговорены к тюремному сроку в 6 месяцев каждый – условно.



Если вы думаете, что уголовное дело за допинг – не про нас, вы ошибаетесь. Был бы человек, а статья найдется. Тем более, что соответствующие поправки были внесены в уголовный кодекс менее месяца назад – в конце ноября. Теперь за применение допинга по отношению к спортсмену или склонение атлета к употреблению допинга врачам и тренерам грозит наказание от 300 тысяч рублей штрафа до реального тюремного срока вплоть до 3 лет лишения свободы.



Спортсменов, конечно, упечь за решетку сложнее. Но и это во многом зависит от желания. Финны же смогли.

Что было дальше? Были уволены и пожизненно отстранены от работы в спорте почти все тренеры и медики, работавшие в сборной. Шесть крупнейших спонсоров федерации после начала скандала разорвали свои контракты с ней. Следующие лыжные чемпионаты мира сборная Финляндии, лишившаяся своих дисквалифицированных лидеров, провалила – всего по одной бронзе в 2013 и 2015 годах: для сравнения, в 2001-м, перед самым скандалом, финны выиграли на чемпионате мира 10 медалей (2 золотых, 5 серебряных и 3 бронзы). Но после нескольких лет очищения в финских лыжах действует свирепая система антидопингового контроля. Сейчас у федерации новые спонсоры и вполне приличный бюджет – хоть и меньше прежнего.

После допинга тоже есть жизнь.

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