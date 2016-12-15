Укрощение строптивого. Почему Диего Коста – лучший нападающий премьер-лиги

Диего Коста Источник: Reuters

12 голов и 5 результативных передач – такова статистика нападающего «Челси» Диего Косты. «Советский спорт» рассказывает, благодаря чему испанец выступает так ярко.

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Антонио Конте выстроил игру «Челси» так, что Диего Коста может использовать все свои сильные качества, а не какое-то одно.

Итальянец сделал форварда ключевой фигурой при выходе в атаку. Когда мяч на половине поля «Челси», испанец для его получения опускается в центральный круг, в то время как крайние нападающие открываются выше. Это позволяет «Челси» выходить из обороны через Косту. Если он цепляется за мяч и сохраняет его у себя, то часто имеет два варианта развития атаки.

Голевая атака «Челси» в матче с «Эвертоном». Коста имеет среди адресатов Азара и Педро. Через несколько секунд Азар забьет. Скриншот: канал «Матч Футбол 1».

Такой трюк было бы сложно провернуть, не реши по ходу сезона Конте действовать по схеме 3-4-3. В этой формации под передачи Косты открываются два напарника. Любопытный момент: четыре из пяти своих голевых передач Коста сделал, когда переход на эту расстановку уже состоялся. Трижды при этом он начинал атаки в центральном круге. Другая интересная информация: в тех играх, когда «Челси» использовал расстановку 3-4-3, Коста в среднем по 2,25 раза выводил партнеров на удар. Никогда в «Челси» этот показатель не был у него выше.



В плане голов у Косты все довольно буднично. При позиционной игре испанец славится умением подкараулить момент в штрафной площади. Особенно опасен он при фланговых атаках, так как умеет выиграть у защитника борьбу за позицию. С учетом подач с угловых он забил уже четыре гола после передач от бровки. В порядке все у него и с чувством гола - дважды форвард отличился, сыграв на добивании. Забивал он и после передач из глубины.

Обычно Коста решает эпизоды, делая минимум касаний мяча. Значит, велика заслуга партнеров. Трижды ему ассистировал Матич. Еще дважды Фабрегас. Интересно, что у испанца всего две передачи и обе - на соотечественника. Могло бы быть больше, но Фабрегас часто остается в запасе.

Голевые передачи Коста отдает быстрым партнерам. Чаще других Виллиану - трижды. Надо отметить, скоростных игроков в атаке «Челси» много. Кроме Виллиана, это в первую очередь Азар и Педро. Отличный набор игроков для схемы 3-4-3.

Конте нравится, как его парни играют в атаке. Когда «Челси» со счетом 2:0 победил «Сатугемптон», то он отметил взаимодействие трио нападающих: «Мне приятно, что Азар, Коста и Педро хорошо друг друга понимают». Слова итальянца - лишнее подтверждение, что «Челси» силен в первую очередь командной игрой, которую специалист выстроил, опираясь на имеющихся под рукой исполнителей.

ДОВЕРИЕ КОНТЕ

Для «Челси» в начале сезона не все складывалось гладко. Но это не мешало Косте использовать свои моменты. Чего только стоит его дубль в ворота «Суонси», которого лондонцам хватило лишь для ничьей.

Возможно, дело в Конте. Он дал понять, что доверяет нападающему. В первую туре Коста влип в неприятную историю. В игре с «Вест Хэмом» он подкатился под вратаря соперника Адриана. Публика стала обсуждать грубость Косты и вспоминать все его грехи. Конте встал на защиту игрока, отметив в первую очередь его бомбардирские качества.

О том, что тренер доверяет форварду, говорит статистика. Коста все матчи в этом чемпионате начинал в стартовом составе. Заменен он был всего лишь четыре раза, при этом ни разу раньше 78-й минуты!

Интересная история произошла в матче с «Лестером». В конце игры Коста попросил замену. В случае получения желтой карточки он бы пропустил игру с «Манчестер Юнайтед», чего явно не желал. Но Конте отказал ему! Этим итальянец лишь показал нападающему, насколько тот важен. А после игры объяснил: «Он должен понять, что является важной фигурой для этой команды, и если я могу, я оставляю его до финального свистка в каждом матче».

К слову о карточках: уже десять туров подряд Коста их не получает! В прошлом сезоне такого отрезка у него и близко не было. Что доверие с людьми делает.

В том, что Конте нашел подход к Косте, нет ничего удивительного: он сам такой же импульсивный, как и игрок. Просто сейчас хулиганит не на поле, у его кромки. Разве могут не понять друг друга людей, душой и сердцем переживающие за дело? Сейчас даже не верится, что летом Коста из «Челси» хотел уйти.