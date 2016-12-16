Крах самурая. Почему дни Хонды в «Милане» сочтены

В текущем розыгрыше серии А полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда провел на поле всего лишь 96 минут, хотя позади уже 16 туров. «Советский спорт» рассказывает, как так вышло и что дальше ждет японца, бывшего когда-то звездой РФПЛ.

ДОИГРАТЬСЯ ДО СКАМЕЙКИ ЗАПАСНЫХ

Летом главным тренером «Милана» стал Винченцо Монтелла. О том, что на Кейсуке Хонду делать ставку он не собирается, стало понятно еще тогда. Красно-черные участвовали в Международном кубке чемпионов, где провели три игры – с «Баварией», «Ливерпулем» и «Челси». Хонда принял участие во всех встречах, но неизменно выходил на замену.

Очевидно, Монтелла учел опыт предшественников. К его приходу Хонда провел в Италии два с половиной года и поработал с четырьмя тренерами – Кларенсом Зеедорфом, Филиппо Идзаги, Синишей Михайловичем и Кристианом Брокки. Играл более или менее регулярно, но ни при ком не был по-настоящему важной для команды фигурой.

Нельзя сказать, что Хонда стал заложником тактической схемы. Одного варианта у «Милана» не было. Михайлович, например, решил использовать расстановку 4-3-1-2, где Хонда отводилась ключевая роль – он был той самой единичкой. У японца не пошло. Он не запомнился вообще ничем. Главные проблемы – плохое движение и отсутствие скорости. Мяч он получал так же редко, как и Роман Широков весной 2016 года в ЦСКА, а если получал, то тратил уйму времени на принятие решений. В Италии это непозволительная роскошь.

Привела неудачная игра Хонды к тому, что Михайлович решил перейти на схему 4-4-2, где японец занял позицию правого полузащитника. Получалось чуть лучше: он даже отметился тремя передачами в 15 матчах. Но это явно не та статистика, которую от него ждали. Главное, что не хватало Хонде для игры на фланге - способности обыграть соперника один в один. Иногда случалась игра в кошки-мышки: японцу удавалось оппонента обойти, но тот за счет скорости догонял его, предлагая тому повторить свой трюк. А уж если у оппонента японца была подстраховка за спиной – пиши пропало.

При Филиппо Индзаги Хонда играл правого нападающего в схеме 4-3-3, хотя ему опять же не хватало скорости и резкости. Несмотря на это, именно при Индзаги он выдал самый яркий отрезок в серии А. В начале сезона-2014/15 в семи первых матчах японец забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Но есть важный нюанс: там были в порядке его партнеры. В частности, правый защитник Абате. С его передач Хонда забил трижды. Стоило Абате получить травму, как японец сник. Отсюда вывод: если игра команды выстроена, а рядом есть хорошие партнеры, от Хонды может быть толк. Когда нужно брать инициативу на себя, рассчитывать на большую отдачу не приходится. Спрашивается, зачем выстраивать игру вокруг такого футболиста? Вот и решил Монтелла не пускаться в авантюру.

ПОЛУЧИТЬ ШАНС, НО ПРОВАЛИТЬСЯ

Монтелла тоже использует схему 4-3-3. Фланговыми нападающими являются техничные и взрывные Ньянг и Сусо. Последний – самый результативный футболист команды по системе «гол+пас» в чемпионате Италии – 11 очков. Даже у Бакки меньше – семь. К несчастью для Хонды, Сусо играет на его позиции – правого нападающего. Ни на каком другом месте Монтелла японца не видит. Поэтому выходит он лишь тогда, когда Сусо нужен отдых.

Одним из таких матчей стала встреча с «Дженоа» в октябре. Эта единственная на данный момент игра, в которой Хонда появился на поле с первых минут. Закончилась она оглушительным провалом – «Милан» проиграл 0:3, а Хонда не запомнился вообще ничем.

НАЧАТЬ УЧИТЬ ЖИЗНИ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Когда карьера не задается, спасти может окружающая обстановка. Она же может спортсмена и погубить. За примерами далеко ходить не нужно – Сейду Думбия в «Роме» освистывали при любой ошибке. В «Милане» футболисты играют под таким же давлением. Как и ивуариец, японец привыкнуть к нему не смог.

«В Японии нет свиста с трибун. В Милане свистят слишком много. А еще иногда бросают поддерживать команду по ходу неудачных матчей. Я абсолютно не чувствую любви от болельщиков. Но стоит нам победить, как все меняется. Неужели для них существуют только результаты?» – говорил осенью Хонда.

Кейсуке, Кейсуке… Где Япония, а где Италия? Болельщики здесь такого повидали, что их высокие требования понять можно. Еще десять лет назад «Милан» царил в Европе. Совсем другое дело – его слова. Что такого показал Хонда, чтобы злиться на фанатов? Лучшим ответом им была бы классная игра. Ей и любовь болельщиков можно было завоевать. Теперь же на это рассчитывать не приходится.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Контракт с «Миланом» у Хонды истекает летом 2017-го года. По информации издания La Repubblica, клуб хочет избавиться от него в январе. Так можно будет выручить хоть какие-то деньги. Плюс футболисту не нужно будет платить зарплату. По данным La Gazetta dello Sport, годовой оклад Хонды составляет 2.5 миллиона евро. Больше в «Милане» получают только Луиз Адриано (3 миллиона) и Карлос Бакка (3,5 миллиона).

Агентом футболиста является его брат Хироюки Хонда. Он полагает, что ситуация может измениться: «Хонда не входит в планы тренера, но в футболе все возможно. С продлением контракта со стороны Хонды проблем не возникнет, ведь он рад быть в клубе».

Сам игрок подтвердил эти слова: «Я не стремлюсь уйти. Я уже мог покинуть «Милан», но получал несолидные предложения». Действительно, неплохо получать 2,5 миллиона евро, сидя на скамейке, и жить при этом в Милане.

Судя по всему, Хонда согласится продолжить карьеру там, откуда поступят заманчивое предложение. Может ли оно быть из России? Вряд ли. «Зениту» и «Спартаку» он не нужен. ЦСКА, памятуя об его уходе, даже бесплатно не возьмет его обратно. «Локомотив»? А что ему делать в команде-середняке? Да и нужен ли он Юрию Семину? В общем, маловероятно.