Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Америка0 : 2Реал
Хоккей  Швеция3 : 1Россия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС91 : 92Баскония
Хоккей  Финляндия4 : 2Чехия
Футбол  Дженоа1 : 0Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анна Богалий: Печально, если допинг принял такие масштабы

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анна Богалий: Печально, если допинг принял такие масштабы
Источник: «Советский спорт»

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий – о допинг-скандале в российском биатлоне.

 Реальна ли цифра WADA – 31 биатлонист из России может быть причастен к применению допинга?
– Если допинг принял такие масштабы, это все очень печально, – говорит Анна Богалий. – Были у нас пойманные на допинге, но это были единичные случаи… Думаю, надо начинать с просвещения молодежи, детских и юношеских тренеров. Нельзя воспитывать детей, накачивать их, что надо побеждать во что бы то ни стало. У нас в России нет тщательного допинг-контроля на юношеских соревнованиях. А детские тренеры должны понимать, что здоровье детей превыше всего. Результат не должен быть поставлен во главу угла.

– Среди нарушителей называются фамилии Екатерины Глазыриной и Екатерины Шумиловой. А глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил, что в списке есть действующие спортсмены. Что скажете?
– После прочтения этой новости, могу сказать, что ничего приятного в этом нет. Просто сюрреализм какой-то. И все-таки надо услышать итоговое заключение IBU. Международный союз биатлонистов примет решение, исходя из кодекса фейр-плей. Нам осталось подождать неделю.

 Вы в виновность своих подруг не очень верите?
– Ну как я могу что-то сказать в этой ситуации? С момента окончания моей карьеры прошло много лет и утекло много воды. Мне бы хотелось в это не верить. Давайте дождемся вердикта IBU.

Сегодня стало известно, что WADA направило в Международный союз биатлонистов (IBU) список 31 российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга.

Руководство IBU создало специальную группу экспертов, для изучения этих документов. По словам, президента IBU Андерса Бессеберга, комиссии на работу отведена неделя, после чего будут оглашены результаты этой работы.

WADA складывало положительные пробы россиян в копилку?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андерс Бессеберг: Ничего не знаю. Все решит экспертная группаАндерс Бессеберг: Ничего не знаю. Все решит экспертная группаГлава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг дал интервью телеканалу «Матч ТВ».Александр Касперович: В команде хорошая обстановка, мы не обсуждали тему отстраненияГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал возможные санкции к российским спортсменам после доклада Макларена.Вице-президент IBU: Необходимо принять решения по дисквалификации спортсменов до Нового годаПрезидент Федерации биатлона Швеции и вице-президент IBU Олле Далин прокомментировал ситуацию со спортсменами, попавшими под подозрение в употреблении допинга после доклада Макларена.Президент IBU: Дисквалификация всей российской сборной? Это невозможноПрезидент Международного союза биатлонистов (IBU) в интервью телеканалу «Матч ТВ» отверг возможность того, что вся сборная России по биатлону может быть отстранена от участия в Кубке мира.Из чемпионов в уголовники? Как ловили и поймали на допинге целую странуИз чемпионов в уголовники? Как ловили и поймали на допинге целую странуЧто бывает, когда спортсменов одной сборной массово ловят на допинге.Валентин Балахничев: Предлагаю обсудить вопрос о добровольном переносе из России международных соревнованийБывший руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев предложил обсудить вопрос о добровольном переносе из России всех международных соревнований 2017 года.WADA складывало положительные пробы россиян в копилку?WADA складывало положительные пробы россиян в копилку?31 российский биатлонист уличен в нарушении антидопинговых правил. Среди них есть как действующие спортсмены, так и уже завершившие карьеру.Владимир Сальников: Плавание никогда не занималось подпольной разработкой каких-то программ, связанных с допингомПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о новом докладе ВАДА и допинге в плавании.Бессеберг: Подозреваемые в допинге россияне не выступят на этапе в ОберхофеБессеберг: Подозреваемые в допинге россияне не выступят на этапе в ОберхофеМеждународный союз биатлонистов (IBU) готовится к введению санкций против российского биатлона.Союз биатлонистов России: К нам никаких документов по поводу допинга не поступалоПресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) прокомментировала информацию о том, что в Международный союз биатлонистов (IBU) был предоставлен список WADA 31 российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга.Дмитрий Медведев: В отношении Мутко не представлено никаких доказательств, иначе он бы не работал в правительствеПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что в отношении бывшего министр спорта, вице-премьера Виталия Мутко не представлено никаких доказательств вины в допинговом скандале.Томас Бах: Вторая часть доклада Макларена дала ответы на многие вопросыГлава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что вторая часть доклада главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена дала ответы на многие вопросы.Журова: Иностранные спортсмены поддаются пропаганде и русофобским настроениямЖурова: Иностранные спортсмены поддаются пропаганде и русофобским настроениямОлимпийская чемпионка – о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.Светлана Журова: Теперь все соревнования в России под угрозойДепутат Госдумы, олимпийская чемпионка – о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.Илья Авербух: Процесс наказания России за допинг напоминает китайскую пыткуСеребряный призер Олимпиады-2002 и тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал последствия второй части доклада Ричарда Макларена для российского спорта.Американский лыжник Ньюэлл: Это позор, что спортсмены, которые находятся под подозрением из-за доклада Макларена, продолжают соревноватьсяАмериканский лыжник Эндрю Ньюэлл прокомментировал ситуацию с докладом Макларена. Он недоволен тем, что спортсмены, упомянутые в нем, продолжают участвовать в гонках.Валентин Балахничев: Перепроверка допинг-проб только у россиян покажет окончательную политизированность и русофобиюЭкс-глава ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал решение о перепроверке проб российских спортсменов после второй части доклада Макларена. Он считает, что перепроверка проб только у россиян будет свидетельствовать о политической ангажированности процесса.Глава НОК Великобритании: Если Россия признает проблемы с допингом, она сможет довольно быстро все исправитьНовый глава Национального олимпийского комитета (НОК) Великобритании Хью Робертсон прокомментировал ситуацию с допингом в российском спорте. Он отметил, что россиянам нужно признать существование проблемы.Хакеры из Fancy Bear обвинили США и Канаду в заговоре против МОКХакерская группа Fancy Bear опубликовала переписку сотрудников USADA, обсуждавших возможность дискредитации Международного Олимпийского комитета.Владимир Морозов: Теперь в США подписывают контракт. Попался на допинге – плати!Владимир Морозов: Теперь в США подписывают контракт. Попался на допинге – плати!Пятикратный чемпион мира-2016 Владимир Морозов дал интервью обозревателю «Советского спорта», рассказав об ударной концовке сезона.