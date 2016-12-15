Анна Богалий: Печально, если допинг принял такие масштабы
Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий – о допинг-скандале в российском биатлоне.
– Реальна ли цифра WADA – 31 биатлонист из России может быть причастен к применению допинга?
– Если допинг принял такие масштабы, это все очень печально, – говорит Анна Богалий. – Были у нас пойманные на допинге, но это были единичные случаи… Думаю, надо начинать с просвещения молодежи, детских и юношеских тренеров. Нельзя воспитывать детей, накачивать их, что надо побеждать во что бы то ни стало. У нас в России нет тщательного допинг-контроля на юношеских соревнованиях. А детские тренеры должны понимать, что здоровье детей превыше всего. Результат не должен быть поставлен во главу угла.
– Среди нарушителей называются фамилии Екатерины Глазыриной и Екатерины Шумиловой. А глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил, что в списке есть действующие спортсмены. Что скажете?
– После прочтения этой новости, могу сказать, что ничего приятного в этом нет. Просто сюрреализм какой-то. И все-таки надо услышать итоговое заключение IBU. Международный союз биатлонистов примет решение, исходя из кодекса фейр-плей. Нам осталось подождать неделю.
– Вы в виновность своих подруг не очень верите?
– Ну как я могу что-то сказать в этой ситуации? С момента окончания моей карьеры прошло много лет и утекло много воды. Мне бы хотелось в это не верить. Давайте дождемся вердикта IBU.
Сегодня стало известно, что WADA направило в Международный союз биатлонистов (IBU) список 31 российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга.
Руководство IBU создало специальную группу экспертов, для изучения этих документов. По словам, президента IBU Андерса Бессеберга, комиссии на работу отведена неделя, после чего будут оглашены результаты этой работы.