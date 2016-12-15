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Гайд Hearthstone: Какие карты «Прибамбасcка» нужно заполучить в первую очередь

Виталий Коваленко
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В этой статье мы расскажем о пяти картах «Злачного города Прибамбасcка», которые стоит создавать из чародейной пыли в первую очередь, а также о колодах, в которых они используются.

1. «Пират глазастик» - 1600 пыли, приблизительная стоимость колоды – 6000 пыли.


Казалось бы легендарная карта с характеристиками 1-1 и с рывком за 1 единицу маны это очень слабо. Но дьявол, как говорится, кроется в деталях. А точнее в других новых картах воина, из которых можно сделать очень быструю агроколоду.  Также не стоит забывать, что данное существо само «выпрыгивает» на стол из деки при розыгрыше любого пирата. С учетом того, что партии агрессивных колод длятся в среднем 6-7 ходов, получить в качестве бонуса  1-1 пирата на старте игры без траты карты бывает очень полезно. Сама колода Воина на пиратах очень проста в освоении, главное следить за синергией оружия и пиратов в стартовой руке.


2. «Допельгангстер» - 800 пыли (2х), приблизительная стоимость колоды – 7500 пыли.

В классической колоде с «Допельгангстером» реализована еще одна необычная механика – усиление карт, находящихся в руке у игрока. Стратегия игры выглядит следующим образом: сначала разыгрываются карты-усилители, такие как «Торговец из трущоб» и «Контрабандистка», а затем те существа, которые выгодно усилить. Прежде всего это «Допельгангстер» и «Страж порядка». Главное вовремя найти оба типа существ.


3. «Зелье Драконьего огня» - 800 пыли (2х), приблизительная стоимость колоды – 10000 пыли.


После удаления «Световой бомбы» из стандартного режима, Жрец сильно страдал из-за отсутствия хорошего заклинания для массовой зачистки стола. Комбинация «Аукенайская жрица» и «Круг света» не всегда могли эффектно справиться с большим количеством сильных врагов, не задев при этом своих юнитов. После появления карты Зелье Драконьего огня, колоды жреца на драконах пережили второе рождение.


4. Казакус - 1600 пыли, приблизительная стоимость колоды – 12500 пыли.


«Казакус», безусловно, самая необычная карта нового дополнения. Это легендарное существо, которое доступно только для Магов, Жрецов и Чернокнижников. Его особенность заключается в том, что при выходе на стол Казакус создает уникальное заклинание, чью силу и стоимость игрок может выбирать в зависимости от собственных предпочтений. Сначала вы выбираете стоимость, 1 5 или 10 маны, а затем два раза подряд эффект который необходим вам на данном этапе игры. Всего существует 9 возможных эффектов, что в сумме образует 108 различных вариантов заклинания. Неплохо для одного существа, правда?  

Геймплей за «Казакуса»



5. «Айя черная лапа» - 1600 пыли, приблизительная стоимость колоды – 7000 пыли.



Новый архетип друида по своей эффективности ничуть не уступает старому. Введение новой механики, при которой игрок призывает голема 1-1, затем 2-2 и так далее очень сильно обновила колоду Малфуриона. «Нефритовый друид» очень быстро наращивает свое присутствие на столе с помощью големов и их призывателей. А вишенкой на торте является легендарная карта «Айя Черная лапа», которая при стоимости 6 маны призывает сразу двух големов. На определенном этапе игры это может стать непреодолимым препятствием для ваших противников.

Заключение: Не расстраивайтесь, если для создания нужной колоды у вас нет каких-либо карт, их всегда можно заменить на сходные по характеристикам. Мета постоянно меняется, поэтому игроки будут все время создавать новые, более конкурентоспособные колоды.

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