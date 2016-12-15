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Семак и троллинг. Василий Уткин – о тренерской карьере Сергея

Василий Уткин
Василий Уткин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Семак и троллинг. Василий Уткин – о тренерской карьере Сергея
Источник: ФК «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» – о начале самостоятельной тренерской карьеры хитрого, нелюдимого и симпатичного Сергея Богдановича.

Чем замечательна «Уфа», так это своими неочевидными решениями. У нее есть почти полный джентльменский набор всяческих казусов, которые делают наш футбол для кого-то трогательно милым, а для большинства абсурдом. Это «Уфа» – команда, которая сначала вышла в премьер-лигу, а потом построила стадион. Тот самый, на котором есть все, что угодно, кроме системы орошения газона. Проблема решалась путем выезда на поле городских поливальных машин. Нет такой смешной истории, которая не могла бы произойти с футбольной командой в России, и тут «Уфа» типичный представитель.

Но есть другая цепочка событий, которая рисует команду из Башкирии как настоящий профессиональный футбольный проект. В «Уфе» не боятся рисковать. Здесь доверились тренеру Колыванову и закрепились с ним в премьер-лиге. Рискнули взять обремененного контрактным спором с донецким «Шахтером» Зинченко и продали его в «Манчестер Сити». Поставили в ворота голкипера Лунева, у которого даже опыта в ФНЛ толком не было, и он стал чуть ли не главной командной звездой.

И вот теперь «Уфа» вроде как приглашает на пост главного тренера Семака. О необходимости доверить Семаку серьезную команду давно уже говорили все, на этот счет даже сформировалось жгучее нетерпение. И «Уфа» решилась. Да, дело еще не на мази, но если говорить о логике решений этого занятного клуба, – свое дело он уже сделал, ибо приглашение последовало. Что решит Сергей Богданович, мы узнаем скоро.

А у него должно быть немало сомнений. Для тренерского стартапа идеальных условий не бывает, зато худшие условия из возможных описать несложно: враг начинающего тренера – завышенные ожидания. Слишком много народу совершенно убеждено, что у Семака-тренера все пойдет как по маслу, и все бы хорошо, но одна беда: Сергей еще даже не начинал. А права на ошибку у него уже почти не осталось.

И все потому, что он кажется счастливчиком. Долгая карьера и везде – в качестве любимца публики. Чемпион страны в составе трех клубов. Во всех трех ему случалось носить капитанскую повязку.

Никто уже не помнит, что Семак, с юных лет бывший игроков абсолютно неординарным, никак не мог себя найти. И кто б мог подумать, что в результате этот то ли нападающий, то ли фланговый форвард свои лучшие матчи проведет в возрасте, который уже не ассоциируется со взрывной скоростью и дриблингом, на позиции опорного хава?

Истории, связанные с Семаком, каким мы его знаем, – чаще всего с хорошим концом. А еще все они длинные. И успех приходит обязательно, но не там и не тогда, когда он вроде бы сам валился в руки.

Семак двадцать лет играет и живет на виду у всех, но на самом деле он очень закрытый человек и известно о нем очень мало. У него располагающая улыбка, но он нелюдим. Он никогда не отказывается от интервью, но лучше всех умеет говорить долго, живо, не говоря при этом ничего. Это такой троллинг со стороны Сергея Богдановича. С улыбкой, глядя в глаза почти сочувственно, он с удовольствием водит собеседника за нос.

Наверное, ему пора стать тренером. Не отвертеться. В «Уфе» или нет, но если это не произойдет в ближайшее время, к такой возможности перестанут относиться серьезно. Кстати, он отличный второй. Но амбиции, безусловно, куда выше.

Не знаю, каким он будет тренером. Ни в смысле стиля, ни в смысле удачи. Но я практически уверен, что станет он совсем не таким, как это может сейчас казаться со стороны. Карьера Семака удивляла каждым поворотом. Каждый раз ему удавалось находить в себе совершенно новые качества.

Сергей Богданович очень, очень хитер. И он вас точно удивит. Поэтому я останусь скептиком пока. Предположу очевидное: высокие ожидания – враг молодого тренера.

Лично я никогда не угадывал, каким будет следующий шаг Сергея Семака.

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Василий Уткин
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