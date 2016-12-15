Секунда свысока. Шипулину не хватило до золота 1,6 секунды

Российский биатлонист Антон Шипулин провел очередную гонку в упорной борьбе с Мартеном Фуркадом за первое место. Француз, несмотря на промах, на мгновения опередил российского спортсмена, прошедшего дистанцию с нулем.

Совершенно невозможно писать о голах-очках и секундах-промахах, когда в мире биатлона творится такое. С утра пришла новость, что 31 российский биатлонист подозревается в употреблении допинга, что среди них есть действующие и те, кто завершил карьеру. Если экспертная комиссия подтвердит наличие нарушений, то некоторые наши спортсмены не будут допущены до четвертого этапа Кубка мира. Шлейф от этой новости накрыл весь день и растянется еще надолго. Экспертная комиссия уже работает и вынесет свои решения в следующий четверг. До этого будет проведено расследование.

Вообще, если бы наши спортсмены в такой обстановке (пусть даже их это напрямую не касается), запороли этот спринт, вряд ли мы смогли бы бросить в них камень. Но повода для этого нам и не дали.

Вновь порадовал лидер сборной Антон Шипулин. Его лежка и стойка сегодня были идеальны. Его основные конкуренты в этой гонке – Эмиль Хегле Свендсен и Мартен Фуркад – неидеальны в стрельбы. Оба они стартовали позже Шипулина. И Свендсен в стрельбе стоя сделал промах. Надо же – и Фуркад тоже! Свендсен проиграл и на финише. Но Фуркад – с какого же ты Марса, Мартен? – отыграл отставание в 12 секунд, которое он заработал на штрафном круге. На финише он опередил россиянина на 1,6 секунды.

После гонки Антон рассказал коллегам с «Матч ТВ», как наблюдал за финишем Фуркада в раздевалке.

– Так обидно было проиграть секунду с небольшим в такой гонке. Но ничего не поделаешь: Фуркада отлично вели по моему времени. А мне кажется, я реализовал себя в этой гонке процентов на 90. Теперь я понимаю, что в какие-то моменты надо было посильнее растолкаться, посильнее уйти на спуск, где-то нужно было равнинку помощнее пройти. Но вот что-то мне сегодня не позволило это сделать – может, то, что немножко переболел, может, еще что-то. Чувства сейчас смешанные от того, что я понимаю: силы все-таки немного остались. Тем более сегодня у меня была идеальная стрельба. Второй спринт подряд я стреляю ноль и упустить первое место в такой ситуации – крайне обидно.

– Антон, аккуратное, небыстрое начало – тактика ваших последних гонок?

– Может быть я и медленно начинаю, но я все боюсь задохнуться. Первые гонки на Кубке мира в Эстерсунде, показали, что если я быстро начинаю, то потом быстро выдыхаюсь. Нет, той уверенности в своих силах, которая мне необходима, из-за этого я экономлю в начале.

– Видно, что вы сильно разочарованы – из-за того, что не получилось преподнести на день рождения сыну золотую медаль?

– Да, когда я бежал на последнем круге, выкладывался полностью и все думал: «Неужели я сегодня не позволю себе выиграть золотую медаль и подарить ее сыну?» Ему исполнился один годик, я рад этому и так хотелось подарить ему именно такой подарок.

Ну разве не сойдет за подарок серебро? Еще как. Тем более, что для Антона это четвертая подряд гонка с медалью. До этого были две бронзы в личных гонках и серебро в эстафете.

Нове Место (Чехия)

Кубок мира. 3-й этап

Мужчины. Спринт

10 км. Два огневых рубежа

Текстовая трансляция

1. Мартен Фуркад (Франция) – 23.48,0 (0+1=1 промах)

2. Антон Шипулин (Россия) – отставание 1,6 (0)

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – +6,4 (0+1=1)

4. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) – +10,5 (1+0=1)

5. Владимир Илиев (Болгария) – +15,8 (0+1=1)

6. Андрей Расторгуев (Латвия) – +16,3 (0+1=1)

7. Сергей Семенов (Украина) – +18,8 (0)

8. Онджей Моравец (Чехия) – +26,5 (0)

9. Юлиан Эберхард (Австрия) – +28,6 (2+1=3)

10. Эрленд Бьентегорд (Норвегия) – +30,1 (0+1=1)

...12. Максим Цветков – +35,1 (0+0=0)

...41. Евгений Гараничев – +1.28,9 (1+1=2)

...48. Матвей Елисеев – +1.35,6 (1+3=4)

...50. Антон Бабиков – +1.43,1 (2+0=2)

...60. Дмитрий Малышко (все – Россия) - +2.06,2 (1+2=3)

Лыжный ход лидеров и сборной России

1. Эберхард – 21.31,7

2. М.Фуркад – отставание 7,0

3. Свендсен – +13,6

...9. Елисеев – +38,5

10. Шипулин – +38,9

...28. Цветков – +58,7

...37. Гараничев - +1.14,1

...52. Бабиков – +1.27,2

...55. Малышко – +1.27,9