Секунда свысока. Шипулину не хватило до золота 1,6 секунды
Российский биатлонист Антон Шипулин провел очередную гонку в упорной борьбе с Мартеном Фуркадом за первое место. Француз, несмотря на промах, на мгновения опередил российского спортсмена, прошедшего дистанцию с нулем.
Совершенно невозможно писать о голах-очках и секундах-промахах, когда в мире биатлона творится такое. С утра пришла новость, что 31 российский биатлонист подозревается в употреблении допинга, что среди них есть действующие и те, кто завершил карьеру. Если экспертная комиссия подтвердит наличие нарушений, то некоторые наши спортсмены не будут допущены до четвертого этапа Кубка мира. Шлейф от этой новости накрыл весь день и растянется еще надолго. Экспертная комиссия уже работает и вынесет свои решения в следующий четверг. До этого будет проведено расследование.
Вообще, если бы наши спортсмены в такой обстановке (пусть даже их это напрямую не касается), запороли этот спринт, вряд ли мы смогли бы бросить в них камень. Но повода для этого нам и не дали.
Вновь порадовал лидер сборной Антон Шипулин. Его лежка и стойка сегодня были идеальны. Его основные конкуренты в этой гонке – Эмиль Хегле Свендсен и Мартен Фуркад – неидеальны в стрельбы. Оба они стартовали позже Шипулина. И Свендсен в стрельбе стоя сделал промах. Надо же – и Фуркад тоже! Свендсен проиграл и на финише. Но Фуркад – с какого же ты Марса, Мартен? – отыграл отставание в 12 секунд, которое он заработал на штрафном круге. На финише он опередил россиянина на 1,6 секунды.
После гонки Антон рассказал коллегам с «Матч ТВ», как наблюдал за финишем Фуркада в раздевалке.
– Так обидно было проиграть секунду с небольшим в такой гонке. Но ничего не поделаешь: Фуркада отлично вели по моему времени. А мне кажется, я реализовал себя в этой гонке процентов на 90. Теперь я понимаю, что в какие-то моменты надо было посильнее растолкаться, посильнее уйти на спуск, где-то нужно было равнинку помощнее пройти. Но вот что-то мне сегодня не позволило это сделать – может, то, что немножко переболел, может, еще что-то. Чувства сейчас смешанные от того, что я понимаю: силы все-таки немного остались. Тем более сегодня у меня была идеальная стрельба. Второй спринт подряд я стреляю ноль и упустить первое место в такой ситуации – крайне обидно.
– Антон,
аккуратное, небыстрое начало – тактика
ваших последних гонок?
– Может быть я и медленно начинаю, но я все боюсь задохнуться. Первые гонки на Кубке мира в Эстерсунде, показали, что если я быстро начинаю, то потом быстро выдыхаюсь. Нет, той уверенности в своих силах, которая мне необходима, из-за этого я экономлю в начале.
– Видно, что
вы сильно разочарованы – из-за того,
что не получилось преподнести на день
рождения сыну золотую медаль?
– Да, когда я бежал на последнем круге, выкладывался полностью и все думал: «Неужели я сегодня не позволю себе выиграть золотую медаль и подарить ее сыну?» Ему исполнился один годик, я рад этому и так хотелось подарить ему именно такой подарок.
Ну разве не сойдет за подарок серебро? Еще как. Тем более, что для Антона это четвертая подряд гонка с медалью. До этого были две бронзы в личных гонках и серебро в эстафете.
Нове Место (Чехия)
Кубок мира. 3-й этап
Мужчины. Спринт
10 км. Два огневых рубежа
Текстовая трансляция
1.
Мартен Фуркад (Франция) – 23.48,0 (0+1=1 промах)
2. Антон Шипулин (Россия) – отставание 1,6 (0)
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – +6,4 (0+1=1)
4. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) – +10,5 (1+0=1)
5. Владимир Илиев (Болгария) – +15,8 (0+1=1)
6. Андрей Расторгуев (Латвия) – +16,3 (0+1=1)
7. Сергей Семенов (Украина) – +18,8 (0)
8. Онджей Моравец (Чехия) – +26,5 (0)
9. Юлиан Эберхард (Австрия) – +28,6 (2+1=3)
10. Эрленд Бьентегорд (Норвегия) – +30,1 (0+1=1)
...12. Максим Цветков – +35,1 (0+0=0)
...41. Евгений Гараничев – +1.28,9 (1+1=2)
...48. Матвей Елисеев – +1.35,6 (1+3=4)
...50. Антон Бабиков – +1.43,1 (2+0=2)
...60. Дмитрий Малышко (все – Россия) - +2.06,2 (1+2=3)
Лыжный ход лидеров и сборной России
1.
Эберхард – 21.31,7
2. М.Фуркад – отставание 7,0
3. Свендсен – +13,6
...9. Елисеев – +38,5
10. Шипулин – +38,9
...28. Цветков – +58,7
...37. Гараничев - +1.14,1
...52. Бабиков – +1.27,2
...55. Малышко – +1.27,9