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Андерс Бессеберг: Ничего не знаю. Все решит экспертная группа

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии
Андерс Бессеберг
Андерс БессебергИсточник: Global Look Press

Глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг дал интервью телеканалу «Матч ТВ». Правда, у президента IBU оказался один ответ на все вопросы.

- Есть список из 31 спортсмена (заподозренных в употреблении допинга, - Прим. ред.), имена которых переданы в IBU. Главный вопрос, который всех волнует – сколько из них сейчас выступает за сборную России? – начинается беседа с Бессебергом.
- К сожалению, не могу дать вам ответа. Я просто не знаю, кто из данного списка может быть в заявке российской команды на текущий этап Кубка мира.

- Но они есть?
- Без понятия. Я не видел полный список участников. Я не могу назвать деталей по списку российских биатлонистов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена. У меня нет данной информации в моей голове.

- Является ли сам факт упоминания имени спортсмена в докладе Макларена достаточным основанием для его отстранения от соревнований?
- На следующей неделе состоится встреча экспертной группы IBU, которая будет заседать по данному поводу. Пока она не придет к какому-либо мнению, у меня нет возможности и оснований делать заявления на этот счет.

- Допускаете вариант, при котором вся сборная России может быть отстранена от участия в Кубке мира и в других международных стартах до выяснения всех обстоятельств?
- Невозможно рассуждать об этом прямо сейчас. Как я уже говорил, необходимо дождаться заседания экспертной комиссии, и только на основании принятого на нем протокола, советов, которые последуют в адрес IBU, можно делать какие-либо выводы и предпринимать какие-либо действия.

- А какого ответа вы ждете от этой экспертной группы? Она должна дать информацию, у кого из россиян были положительные допинг-пробы, у кого нет?
- Для начала мы ждем всей необходимой информации, которая должна поступить в распоряжение нашей экспертной группы в начале следующей недели. И затем, в четверг, когда состоится само заседание, будут приняты определенные решения. Какие именно и какого толка – комментировать пока не могу.

- Уже есть прецедент, когда информация, опубликованная в докладе Макларена, послужила достаточным поводом для объявления бойкота российской стороне и турниру, который должен был состояться в России. Допускаете что-то подобное в биатлоне?
- По состоянию на сегодня речи об это мне идет. У нас просто нет достаточной информации для принятия подобных решений. Опять же – какие-либо выводы можно будет сделать только после заседания экспертной группы, намеченного на следующий четверг.

- Самый последний вопрос – грозит ли отмена этапу Кубка мира в Тюмени и юниорскому чемпионату мира, который так же в текущем сезоне состоится в России?
- В настоящий момент речи об этом не идет. Но данный вопрос так же будет стоять в повестке дня на заседании экспертной группы.

WADA складывало положительные пробы россиян в копилку?

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