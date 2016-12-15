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Знарка бьют свои. Как шведы вновь победили россиян

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Знарка бьют свои. Как шведы вновь победили россиян
Источник: «Советский спорт»

Автогол Владимира Ткачева и грубая ошибка наших защитников в концовке матча не оставила сборной России шансов на победу – 1:3.

Каких бы жарких споров не было о пользе и нужности Евротура, но таких массовых демонстраций по пути в Парк Легенд я не видел уже полгода - со времен московского чемпионата мира.

Народ не просто спешил – пер на хоккей. С женами и детьми, друзьями и любовницами. Наскоро малюя в переходе триколоры на щеках и хватая российские флаги с лотков.

МИНУТА ЦЫГУРОВА

Арена была забита под завязку. И перед матчем зрители с удовольствием запасались катонными трещотками, напоминавшими, что у нашего хоккея нынче юбилей – 70 лет.

Но шуметь болельщики начнут чуть позже, после стартового вбрасывания. А начался матч с минуты молчания. Поминали известного российского тренера Геннадия Цыгурова, скончавшегося днем ранее после тяжелой болезни.

На табло арены вывели фотографию молодого Геннадия Федоровича. И трибуны почтительно притихли. Специалист успел поработать во многих наших клубов. Был одним из столпов новой эры российского хоккея. Входил в свое время и в штаб сборной России. А главным тренером выиграл с нашей «молодежкой» ЧМ-1999.

ЯРОСТЬ КОВАЛЬЧУКА

В этом поединке интриг было навалом. Одно возвращение Ковальчука в сборную год спустя и аккурат на декабрьский этап Евротура чего стоит!

В СКА Илья сейчас хорош. Год назад специалисты хором списывали известного форварда со счетов. Но жесткая критика неожиданно оказалась волшебной.

Ковальчук вернулся в сборную одним из лучших бомбардиров КХЛ. И на Кубке Первого канала показал себя сразу! Сбил шведа мощным силовым приемом. Затем эффектным пасом вывел на убойную позицию Ожиганова. Лишь неточный бросок защитника ЦСКА спас Фаста от капитуляции. А Илья тут же бросил по воротам сам – отскочившая от голкипера шведов шайба досталась Плотникову. Но Сергей также упустил реальную возможность открыть счет…

А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?

ГОЛ ГАВРИКОВА

Впрочем, как показывает мировая практика, угадать автора первого гола на турнире невозможно. В очередной раз это подтвердилось и на Кубке Первого канала.

Первое большинство для сборной России заработал московский армеец Светлаков. Когда Андрей прорывался по центру к воротам его снес с ног Клингберг.

Главная бригада большинства сомнений не вызывала – на лед вышла питерская пятерка. И тут, пожалуй, Знарок слегка ошибся. Все эти игроки только-только ушли с площадки и восстановиться толком не успели. В итоге за минуту так и не смогли закрепиться в зоне.

Армейцев сменила тройка из «Сибири». И вот на это стоит обратить внимание. Получается, что именно новосибирцам уготована роль второго атакующего звена. К слову, они неплохо справились с ней

Поначалу, правда, грешили слишком долгим розыгрышем в чужой зоне – без бросков. Но шайбу не упускали, и в итоге своего добились! Шумаков вывел на позицию Гаврикова. Да так здорово, что молодому ярославскому защитнику оставалось только замкнуть передачу в пустой угол с «пятачка».

ШАНС НИЧУШКИНА

1:0! Оглянувшись на ложу сборной России, я успел заметить как Владимир Юрзинов-старший даже крякнул от удовольствия. Даешь молодежь! Опытный тренер всегда двумя руками за привлечение в сборную молодых игроков. И ставка на них срабатывает.

Обратите внимание – из так называемого экспериментального состава сборной России, одержавшей три победы на Кубке Карьяла, в нынешней нашей команде играет 13 человек!

Это больше половины, чуть ли не костяк. Который лишь усилили несколькими опытными игроками.

Опять же сюрприз могут преподнести и другие наши звенья. Вот кто может точно сказать какая роль у московских армейцев? На пресс-конференции перед турниром Знарка спросили: «Ну зачем вам Телегин? Он же всего одну шайбу забросил за пол чемпионата. Мало!»

- У меня в команде для него есть своя роль, - ответил наставник россиян, дав понять, что Иван будет полезен в сдерживающем звене.

Но сами армейцы не согласились с ролью оборонцев. И порой зажимали шведов в зоне так, что Ничушкин, уходя со льда, в сердцах колотил о лед клюшкой – уж больно рядом с воротами Фаста гол ходил!

ФОТОГАЛЕРЕЯ С МАТЧА ЗДЕСЬ

РОК СОРОКИНА

Еще одна интрига в этом поединке – дуэль вратарей ЦСКА. Если в клубе Сорокин подмял под себя более опытного шведа. То в сборной перевес, наоборот, в пользу Фаста.

Ровно год назад армейцы встречались лицом к лицу. И тогда победа досталась шведу. Причем, убедительная – 4:1.

На этот раз Сорокин действовал крайне надежно. В концовке первого периода Илья спас нашу команду, ликвидировав выход «1 в 1» нижегородского торпедовца Нормана. Впрочем, тут же сэйвом ответил и Фаст, выиграв дуэль у Плотникова.

Шведы Сорокину забить на этот раз не могли в течении двух периодов. И все же шайба в российские ворота во втором периоде влетела…

Гола ничего не предвещало. Ткачев на скорости отжимал шведа в угол. И это ему удалось. Но в этот момент последовал пас в центр из-за ворот, шайба попала Владимиру в конек. И отскочила по велению фортуны точно в «домик» Сорокину. Среагировать на столь вероломный «футбольный удар» своего же форварда Илья не успел – 1:1.

Так и тянет перефразировать известную хоккейную поговорку – «Не забиваешь сам, забьешь себе». Ну нет Сорокину удачи в матчах против Фаста.

ОШИБКА АРМЕЙЦЕВ

Третий период наши начали с удалений. Сперва две минуты в штрафном боксе отсидел Белов, затем Гавриков. Наш голкипер сражался надежно. И теперь уж следил не только за шведами, но и за своими – успел отразить шайбу, которую «подправлял» в ворота Береглазов, перехватывая пас соперника.

Болельщики в тельняшках колотили кулаками в стекло с первого ряда трибун, подгоняя наших хоккеистов. На трибуне качал головой легендарный капитан «Красной машины» Борис Михайлов и хмурился не менее знаменитый Владислав Третьяк.

И правильно! Развязка оказалась не в нашу пользу. Грубо ошиблись Киселевич и Ожиганов. Армейцы вдвоем кинулись на шведа за воротами. Но не помешали ему отдать пас на пятачок, на неприкрытого партнера. Бертильсон расстрелял Илью – 2:1.

И третья шайба в пустые. Все как и год назад. Похоже, в Москве Знарку вновь победы не видать…

Матч

Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).

Место и дата

15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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