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Нурмагомедов или Шлеменко? Выбери лучшего бойца России по итогам года

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нурмагомедов или Шлеменко? Выбери лучшего бойца России по итогам года
Источник: Associated Press

«Советский спорт» начинает подводить итоги года в смешанных единоборствах. Сегодня мы открываем первое полуфинальное голосование на звание лучшего российского бойца ММА по итогам 2016 года.

Регламент проведения голосования на звание лучшего российского бойца по итогам 2016 года.

Выбор победителя будет проходить в четыре этапа.

Первый этап — первый полуфинал.
Второй этап — второй полуфинал. В первых этапах будут голосовать читатели «Советского спорта». По результатам опроса будут определены десять бойцов, которые проходят в третий этап (финал).
Третий этап (финал) — голосование журналистов различных изданий.
Четвертый этап — объявление победителя.

ВЫБОРКА

Как выбирались спортсмены для участии в голосовании?
Каждый боец, фигурирующий в нашем опросе, находится в топ-100 лучших бойцов мира в своей весовой категории. Спортсмен провел, как минимум два поединка в 2016 году и не проиграл в них.

Претенденты

ТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

Евгений Ерохин (4 победы в 2016 году)

Выступал в рамках WSOF, S-70 и FEFoMP. Победил Брэндона Кэша, Ричарда Одомса, Эмануэля Ньютона и Эрика Приндла.

Иван Штырков (5 побед)

Выступает в промоушене Titov Boxing. В нынешнем году победил Абылкасыма Якубова, Джеффа Монсона, Георгия Сакаева, Рикко Родригеса и Антонио Силву.

ПОЛУТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

Михаил Мохнаткин (1 победа, 1 ничья)

В рамках организации Fight Nights провел два поединка. Бой против белоруса Алексея Кудина завершился вничью, а поединок против Фабио Мальдонадо завершился победой единогласным решением судей.

Гаджимурад Антигулов (2 победы)

В марте боец на турнире ACB 35 в Грузии сабмишеном победил Муслима Махмудова, а в ноябре дебютировал в UFC победой над бразильцем Маркосом де Лимой досрочно в первом раунде.

СРЕДНИЙ ВЕС

Александр Шлеменко (3 победы)

В 2016 году успел дважды победить Вячаслава Василевского и выиграть Гран-при М-1 в среднем весе и триумфально вернуться в Bellator, где во втором раунде нокаутировал американца Кендалла Гроува.

Саламу Абдурахманов (3 победы)

Саламу выступает в чеченской лиге «Ахмат», в которой в 2016 году одержал три победы над Анатолием Сафроновым, Дельсоном Элено и Алексеем Ефремовым.

ПОЛУСРЕДНИЙ ВЕС

Абубакар Нурмагомедов (2 победы)

Абубакар успешно выступает в американском промоушене WSOF. В 2016 году он одержал две уверенные победы над Мэттью Фринку и Джоном Ховардом.

Алексей Кунченко (3 победы)

Алексей стал чемпионом М-1, победив Мурада Абдулаева. Затем он защитил свой пояс в поединке против Эдуардо Рамона и вновь одолел Абдулаева.

Беслан Ушуков (4 победы)

Беслан стал первым чемпионом бойцовского клуба «Ахмат» в полусреднем весе, победив в титульном поединке Абубакара Вагаева. До этого он одержал еще три победы над Жозе Виейра, Марсио Сантосом и Аскаром Можаровым.

ЛЕГКИЙ ВЕС

Хабиб Нурмагомедов (2 победы)

Хабиб Нурмагомедов — самый известный боец из России на данный момент. Он является главным претендентом на пояс чемпиона UFC в легком весе. В 2016 году он победил Даррелла Хорчера и Майкла Джонсона. Обоих — досрочно.

Мурад Мачаев (2 победы)

Звезда организации Fight Nights в феврале тактично победил Александра Сарнавского, не дав ему биться в стойке, а в сентябре сабмишеном одолел Джека Макгэнна.

Хусейн Халиев (2 победы)

Халиев выступает в «Ахмате». Является чемпионом легкой весовой категории. В 2016 году победил Алехандре Цидаде сабмишеном и Шамиля Завурова нокаутом.

Андрей Кошкин (2 победы)

Андрей в марте единогласным решением победил Джулио де Алмейду, а сентябре заявил о себе на всю Россию, победив на турнире ACB 45 опытного Рамазана Эсенбаева.

Муса Хаманаев (2 победы)

Муса в 2016 году не проигрывал. На турнире ACB в Польше он легко разобрался с бразильцем Леандро Понтесом, а в рамках ACB 43 победил по очкам Брюса Боингтона.

ПОЛУЛЕГКИЙ ВЕС

Марат Гафуров (2 победы)

Чемпион азиатской лиги One россиянин Мурат Гафуров является одним из самых опасных бойцов своего дивизиона в мире. Редко кому удается дожить до финального гонга. В нынешнем году никому не удалось. Казунори Йокота и Нарантунгалаг Джадамба проиграли сабмишенами.

ЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС

Павел Витрук (две победы)

Сначала Витрук с трудом победил Сергея Морозова и стал претендентом на пояс М-1. В бою за титул он одолел Виталия Бранчука. Ужасный 2015 год сменился потрясающим 2016-м.

НАИЛЕГЧАЙШИЙ

Аскар Аскаров (3 победы)

В 2016 году Аскар одержал три победы, не оставив шансов Марчину Ласоте, Руслану Абильтарову и Хосе Томе. Аскаров стал чемпионом «Беркута».

Анастасия Янькова (2 победы)

Анастасия дебютировала в Bellator в апреле в Италии и одержала там важную победу над Анджелой Пинк сабмишеном. В сентябре Янькова была на грани проигрыша и лишь чудо судьи отдали ей победу по очкам над Ветой Артеагой.

ГОЛОСОВАНИЕ

ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ

5 ЛУЧШИХ ПРОХОДЯТ В СЛЕДУЮЩИЙ РАУНД

ВЫБИРАТЬ МОЖНО ОТ 1 ДО 5 БОЙЦОВ

Голосование: Выбери лучшего бойца России 2016 года (первый полуфинал)

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