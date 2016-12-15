Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Америка0 : 2Реал
Хоккей  Швеция3 : 1Россия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС91 : 92Баскония
Хоккей  Финляндия4 : 2Чехия
Футбол  Дженоа1 : 0Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» препарировал игру Ильи Ковальчука в стартовом матче турнира, завершившемся поражением от шведов (1:3).

Он должен был стать первым. Илья Ковальчук чудо-передачей из-за ворот наградил шайбой подключившегося к атаке Игоря Ожиганова, но бросок московского армейца приняла на себя штанга. Через несколько минут капитан молодежной сборной России-2015 Владислав Гавриков замкнул стойку, наградив ассистентским баллом Сергея Шумакова. Комбинация простая и в то же время изящная.

А первая смена экс- и вице-капитана сборной России затянулась секунд на 50. Но это вынужденная мера – Ковальчук долго контролировал шайбу в ожидании выхода второго звена.

Первый бросок по воротам Кови нанес на 7-й минуте – щелчок от правого борта, этакая психическая атака, ставшая для вратаря легкой разминкой.

В первом периоде Ковальчук и Плотников на какое-то время обменялись флангами – Илья облюбовал правое крыло. Домашняя заготовка или экспромт? После матча главный тренер сборной Олег Знарок заверил: второе.

Плотников вспомнил прошлый сезон, когда шайба после его бросков надолго забыла путь в ворота. Какую чудесную передачу-подкидочку Ковальчука он загубил – футбольную, на свободный лед. Лишив себя и партнера бомбардирских очков. Плотников подставил клюшку, но шайба угодила в грудь вратаря Виктора Фаста. После финальной сирены оставалось лишь сожалеть об упущенном моменте.

Когда нет голов-передач, Ковальчук начинает заводиться, искать корень бед в соперниках. В начале второго периода вспомнив богатую энхаэловскую карьеру, Илья решил закончить силовой прием и в углу шведской зоны и воткнулся в защитника Андреаса Боргмана. Тот не сразу поднялся со льда и с помощью врача ушел в раздевалку.

На этом подвиги Ковальчука закончились. Он выходил на финальный штурм, когда голкипер Илья Сорокин уступил место шестому полевому игроку. Однако шайба побывала в наших воротах. Ковальчук трижды бросил в створ и закончил матч с показателем полезности «-1».

ФОТОГАЛЕРЕЯ С МАТЧА ЗДЕСЬ

Матч

Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).

Место и дата

15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Знарок: К сожалению, у нас первый матч не сложилсяГлавный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение своих подопечных от команды Швеции (3:1) в матче первого тура Кубка Первого канала.Павел Дацюк: Мы делали легкие броскиПосле поражения от шведов (1:3) в матче Кубка Первого канала капитан сборной России Павел Дацюк посетовал на малое количество бросков по воротам соперника.Рене Фазель: Шведы наказали россиян за неиспользованные моментыПрезидент ИИХФ Рене Фазель поделился впечатлениями от первого матча сборной России на Кубке Первого канала против шведов.Сборная Финляндии одержала победу над чехами в матче Кубка Первого каналаНа стартовавшем в Москве Кубке Первого канала сборная Финляндии переиграла команду Чехии со счетом 4:2.Знарка бьют свои. Как шведы вновь победили россиянЗнарка бьют свои. Как шведы вновь победили россиянАвтогол Владимира Ткачева и грубая ошибка наших защитников в концовке матча не оставила сборной России шансов на победу – 1:3.Россия уступила Швеции в первом матче Кубка Первого каналаВ стартовом матче Кубка Первого канала Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 1:3.Кубок Первого канала. Швеция – Россия. ОнлайнКубок Первого канала. Швеция – Россия. ОнлайнВ четверг в матче второго этапа Еврохоккейтура – Кубка Первого канала – сыграют сборные Швеции и России.Сорокин должен взять реванш у Фаста за прошлый год!Сорокин должен взять реванш у Фаста за прошлый год!В поединке Кубка Первого канала лицом к лицу вновь сойдутся два голкипера ЦСКА – россиянин Илья Сорокин и швед Виктор Фаст.Россия – Швеция. Ничушкин – во втором звене, Барабанов – в третьемСтал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала против Швеции.Стоп-кран для Красной машиныСтоп-кран для Красной машиныВ сборной Швеции на Кубке Первого канала выступят четыре представителя КХЛ.Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче со шведамиТренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал, что голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота национальной команды в стартовом матче Кубка Первого канала против команды Швеции.«Сборная России одолеет шведов». Прогноз на матчи Кубка первого канала«Сборная России одолеет шведов». Прогноз на матчи Кубка первого каналаПрогноз «Советского спорта» на матч Кубка Первого канала между сборными России и Швеции.Илья Ковальчук: Хочу с Дацюком привезти кубок в эфир к Ивану Урганту (видео)Илья Ковальчук: Хочу с Дацюком привезти кубок в эфир к Ивану Урганту (видео)Незадолго до старта Кубка Первого канала в гостях у «Вечернего Урганта» побывали герои сборной России по хоккею.«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео)«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео)И.о. президента ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Совета директоров КХЛ. А также ответил на вопросы о ЦСКА и сборной России.К ОИ-2018 сборная России по хоккею будет готовиться 16 днейНа собрании руководителей клубов КХЛ стала известна структура календаря следующего сезона.В следующем сезоне паузы на Евротур будут сокращеныСовет директоров КХЛ принял нововведения на олимпийский сезон.Сергей Плотников: Не надо сокращать КХЛ! Есть другой вариантСергей Плотников: Не надо сокращать КХЛ! Есть другой вариантФорвард сборной России и СКА Сергей Плотников – о Кубке Первого канала, базовых клубах сборной, возвращении в НХЛ и реформах в КХЛ.Илья Ковальчук: Мы с Дацюком принесем Кубок Гагарина в студию «Вечернего Урганта»Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук поделился мнением о своем партнере по клубу и национальной команде Павле Дацюке.Олег Знарок: Где этот Соловьев? Что вы написали, что у Ожиганова травма? (видео)Олег Знарок: Где этот Соловьев? Что вы написали, что у Ожиганова травма? (видео)Обозреватель «Советского спорта» послушал руководителей сборной России – Романа Ротенберга и Олега Знарка.Олег Знарок: Не было смысла рисковать Гусевым и ШипачевымГлавный тренер сборной России Олег Знарок объяснил, почему на Кубке Первого канала не сыграют Никита Гусев и Вадим Шипачев.

Швеция
Швециякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости
Сергей Плотников
Сергей Плотниковвсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости