А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?

«Советский спорт» препарировал игру Ильи Ковальчука в стартовом матче турнира, завершившемся поражением от шведов (1:3).

Он должен был стать первым. Илья Ковальчук чудо-передачей из-за ворот наградил шайбой подключившегося к атаке Игоря Ожиганова, но бросок московского армейца приняла на себя штанга. Через несколько минут капитан молодежной сборной России-2015 Владислав Гавриков замкнул стойку, наградив ассистентским баллом Сергея Шумакова. Комбинация простая и в то же время изящная.

А первая смена экс- и вице-капитана сборной России затянулась секунд на 50. Но это вынужденная мера – Ковальчук долго контролировал шайбу в ожидании выхода второго звена.

Первый бросок по воротам Кови нанес на 7-й минуте – щелчок от правого борта, этакая психическая атака, ставшая для вратаря легкой разминкой.

В первом периоде Ковальчук и Плотников на какое-то время обменялись флангами – Илья облюбовал правое крыло. Домашняя заготовка или экспромт? После матча главный тренер сборной Олег Знарок заверил: второе.

Плотников вспомнил прошлый сезон, когда шайба после его бросков надолго забыла путь в ворота. Какую чудесную передачу-подкидо чку Ковальчука он загубил – футбольную, на свободный лед. Лишив себя и партнера бомбардирских очков. Плотников подставил клюшку, но шайба угодила в грудь вратаря Виктора Фаста. После финальной сирены оставалось лишь сожалеть об упущенном моменте.

Когда нет голов-передач, Ковальчук начинает заводиться, искать корень бед в соперниках. В начале второго периода вспомнив богатую энхаэловскую карьеру, Илья решил закончить силовой прием и в углу шведской зоны и воткнулся в защитника Андреаса Боргмана. Тот не сразу поднялся со льда и с помощью врача ушел в раздевалку.

На этом подвиги Ковальчука закончились. Он выходил на финальный штурм, когда голкипер Илья Сорокин уступил место шестому полевому игроку. Однако шайба побывала в наших воротах. Ковальчук трижды бросил в створ и закончил матч с показателем полезности «-1».

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