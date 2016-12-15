Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Чехия
Гандбол  Голландия- : -Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Знарок: А почему я должен оценить игру именно Ковальчука? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок: А почему я должен оценить игру именно Ковальчука? (видео)

Обозреватель «Советского спорта» после матча Швеция – Россия (3:1) послушал главного тренера Олега Знарка.

Знарку показали, как можно было обыграть Канаду на Кубке мира. Мнение Славина

 

- К сожалению, у нас первый матч не сложился, - вздохнул Олег Знарок. – Хотя стартовый период получился неплохим, и мы должны были забивать больше, чем один гол. Во втором периоде случилась невезуха – шайба влетела в ворота от конька нашего игрока. Не могу сказать, что мы на этом отрезке уступали. Но очень мало бросали по воротам.

Ну а в третьем периоде, сложилось такое впечатление, нам просто не хватило сил.

- Оцените игру Ильи Ковальчука, - попросили Знарка. Тот сильно удивился:
- Почему именно его?

- Почему-то Ковальчук выходил на правом фланге, - поделился наблюдением седовласый репортер, ученик великого Николая Озерова.
- Вообще-то Илья всегда играл слева, - не согласился Олег Валерьевич. Но возможно, они просто смотрели на одного форварда с разных сторон.

- Так ведь он был на правом фланге, был! – настаивал ветеран журналистского цеха.
- Я не знаю, где вы это видели, - недоумевал Знарок.

- А вас это физическое состояние команды беспокоит?
- Беспокоит, - согласился главный тренер.

- Так это почему вышло? Игроки уже уставшими приехали в сборную?
- Я думаю, что да. Вот шведские клубы в своем чемпионате провели по 25 матчей. А мы уже – 42.

- Но ведь в сборной России почти нет тренировок. Как вы сможете вывести ребят из этого функционального пике?
- Мы тут провели две тренировки. А можно было, думаю, вообще лишь раз потренироваться. Да, ребята уставшие, у них не очень хорошая функционалка. Но понять можно. У них в клубах сейчас идет борьба за плей-офф. Все игроки выкладываются.

- Вы довольны сыгранностью троек? – спросил у Знарка тот, кто наверняка не видел наш состав.
- У нас же звенья из клубов, - напомнил Олег Валерьевич. – О проблемах с взаимопониманием не может идти речь. Просто не хватило свежести.

А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?

- Как вы оцените игру молодых ребят сборной? Владислава Гаврикова, Сергея Светлакова, - этот журналист очень много смотрел ТНТ, и перепутал Андрея Светлакова с известным шоуменом. – Их ошибки – это следствие того, что они еще недавно играли в молодежке? Или может, они волнуются, потому что проводят первые матчи за сборную?
- Ну что вы, их никто не винит. И какие-то грубые ошибки у них я не увидел. Разве только было неоправданное удаление. Но тот же Гавриков забил гол.

- В прошлом году на этой арене вы тоже начали с матча со шведами. Тоже проиграли, и потом было четвертое место. Что вы скажете болельщикам, которых беспокоят эти аналогии? – этот журналист решил воткнуть ножик в спину Знарка, если можно так образно сказать, но Олег Валерьевич притворился, что ничего не слышит.
- Еще раз?

- Что вы скажете болельщикам?
- Не понял. Извините, еще раз задайте свой вопрос… Что я людям скажу? Болейте за сборную России! Даже если у нас нет сил, мы будем биться до конца в каждом матче.

- Вы сохраните клубные тройки в следующем матче?
- Скорее всего, да. Но что-то поменяем все равно. Надо еще подумать, нужно ли нам завтра раскатываться.

Не раздувайте скандал из-за шведского гимна! Что было после матча

- Это ведь риск – сейчас пускаться на эксперименты.
- Вы же понимаете, у нас тут нет толком тренировок. Мы собрались, играем с листа. Физическое состояние в таком деле – самое главное.

- Довлело ли над вами, что турнир проходит в Москве и посвящен 70-летию отечественного хоккея? – голосом Левитана отчеканил опытный репортер.
- Видимо, наши ребята немного переволновались. Но что тут скажешь? Мы неплохо начали первый период. Потом игроки раскрепостились, и матч мог пойти по другому сценарию. Но к сожалению, у нас не получилось это сделать, и с тем голом не повезло.

- Задача на турнир – первое место? – строго посмотрели на Знарка. Тот развел руками:
- У нас другой задачи никогда не было!

ФОТОГАЛЕРЕЯ С МАТЧА ЗДЕСЬ

Матч

Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).

Место и дата

15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Еврохоккейтур. Россия - Чехия. Текстовая трансляция начнется в 19:00Матч Кубка Первого канала Россия - Чехия на сайте «Советского спорта».Не раздувайте скандал из-за шведского гимна! Что было после матча (видео)Не раздувайте скандал из-за шведского гимна! Что было после матча (видео)После матча Швеция – Россия (3:1) обозреватель «Советского спорта» побывал в микст-зоне.Владислав Третьяк: Неожиданное поражение, ничто не предвещало такой результатПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России от Швейцарии в матче первого тура Кубка Первого Канала.А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?«Советский спорт» препарировал игру Ильи Ковальчука в стартовом матче турнира, завершившемся поражением от шведов (1:3).Олег Знарок: К сожалению, у нас первый матч не сложилсяГлавный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение своих подопечных от команды Швеции (3:1) в матче первого тура Кубка Первого канала.Павел Дацюк: Мы делали легкие броскиПосле поражения от шведов (1:3) в матче Кубка Первого канала капитан сборной России Павел Дацюк посетовал на малое количество бросков по воротам соперника.Рене Фазель: Шведы наказали россиян за неиспользованные моментыПрезидент ИИХФ Рене Фазель поделился впечатлениями от первого матча сборной России на Кубке Первого канала против шведов.Сборная Финляндии одержала победу над чехами в матче Кубка Первого каналаНа стартовавшем в Москве Кубке Первого канала сборная Финляндии переиграла команду Чехии со счетом 4:2.Знарка бьют свои. Как шведы вновь победили россиянЗнарка бьют свои. Как шведы вновь победили россиянАвтогол Владимира Ткачева и грубая ошибка наших защитников в концовке матча не оставила сборной России шансов на победу – 1:3.Россия уступила Швеции в первом матче Кубка Первого каналаВ стартовом матче Кубка Первого канала Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 1:3.Кубок Первого канала. Швеция – Россия - 3:1. Как это былоКубок Первого канала. Швеция – Россия - 3:1. Как это былоВ четверг в матче второго этапа Еврохоккейтура – Кубка Первого канала – сыграют сборные Швеции и России.Сорокин должен взять реванш у Фаста за прошлый год!Сорокин должен взять реванш у Фаста за прошлый год!В поединке Кубка Первого канала лицом к лицу вновь сойдутся два голкипера ЦСКА – россиянин Илья Сорокин и швед Виктор Фаст.Россия – Швеция. Ничушкин – во втором звене, Барабанов – в третьемСтал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала против Швеции.Стоп-кран для Красной машиныСтоп-кран для Красной машиныВ сборной Швеции на Кубке Первого канала выступят четыре представителя КХЛ.Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче со шведамиТренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал, что голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота национальной команды в стартовом матче Кубка Первого канала против команды Швеции.«Сборная России одолеет шведов». Прогноз на матчи Кубка первого канала«Сборная России одолеет шведов». Прогноз на матчи Кубка первого каналаПрогноз «Советского спорта» на матч Кубка Первого канала между сборными России и Швеции.Илья Ковальчук: Хочу с Дацюком привезти кубок в эфир к Ивану Урганту (видео)Илья Ковальчук: Хочу с Дацюком привезти кубок в эфир к Ивану Урганту (видео)Незадолго до старта Кубка Первого канала в гостях у «Вечернего Урганта» побывали герои сборной России по хоккею.«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео)«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео)И.о. президента ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Совета директоров КХЛ. А также ответил на вопросы о ЦСКА и сборной России.К ОИ-2018 сборная России по хоккею будет готовиться 16 днейНа собрании руководителей клубов КХЛ стала известна структура календаря следующего сезона.В следующем сезоне паузы на Евротур будут сокращеныСовет директоров КХЛ принял нововведения на олимпийский сезон.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Швеция
Швециякалендарьстатистика
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости