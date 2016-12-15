Олег Знарок: А почему я должен оценить игру именно Ковальчука? (видео)

Обозреватель «Советского спорта» после матча Швеция – Россия (3:1) послушал главного тренера Олега Знарка.

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- К сожалению, у нас первый матч не сложился, - вздохнул Олег Знарок. – Хотя стартовый период получился неплохим, и мы должны были забивать больше, чем один гол. Во втором периоде случилась невезуха – шайба влетела в ворота от конька нашего игрока. Не могу сказать, что мы на этом отрезке уступали. Но очень мало бросали по воротам.

Ну а в третьем периоде, сложилось такое впечатление, нам просто не хватило сил.

- Оцените игру Ильи Ковальчука, - попросили Знарка. Тот сильно удивился:

- Почему именно его?

- Почему-то Ковальчук выходил на правом фланге, - поделился наблюдением седовласый репортер, ученик великого Николая Озерова.

- Вообще-то Илья всегда играл слева, - не согласился Олег Валерьевич. Но возможно, они просто смотрели на одного форварда с разных сторон.

- Так ведь он был на правом фланге, был! – настаивал ветеран журналистского цеха.

- Я не знаю, где вы это видели, - недоумевал Знарок.

- А вас это физическое состояние команды беспокоит?

- Беспокоит, - согласился главный тренер.

- Так это почему вышло? Игроки уже уставшими приехали в сборную?

- Я думаю, что да. Вот шведские клубы в своем чемпионате провели по 25 матчей. А мы уже – 42.

- Но ведь в сборной России почти нет тренировок. Как вы сможете вывести ребят из этого функционального пике?

- Мы тут провели две тренировки. А можно было, думаю, вообще лишь раз потренироваться. Да, ребята уставшие, у них не очень хорошая функционалка. Но понять можно. У них в клубах сейчас идет борьба за плей-офф. Все игроки выкладываются.

- Вы довольны сыгранностью троек? – спросил у Знарка тот, кто наверняка не видел наш состав.

- У нас же звенья из клубов, - напомнил Олег Валерьевич. – О проблемах с взаимопониманием не может идти речь. Просто не хватило свежести.

А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?

- Как вы оцените игру молодых ребят сборной? Владислава Гаврикова, Сергея Светлакова, - этот журналист очень много смотрел ТНТ, и перепутал Андрея Светлакова с известным шоуменом. – Их ошибки – это следствие того, что они еще недавно играли в молодежке? Или может, они волнуются, потому что проводят первые матчи за сборную?

- Ну что вы, их никто не винит. И какие-то грубые ошибки у них я не увидел. Разве только было неоправданное удаление. Но тот же Гавриков забил гол.

- В прошлом году на этой арене вы тоже начали с матча со шведами. Тоже проиграли, и потом было четвертое место. Что вы скажете болельщикам, которых беспокоят эти аналогии? – этот журналист решил воткнуть ножик в спину Знарка, если можно так образно сказать, но Олег Валерьевич притворился, что ничего не слышит.

- Еще раз?

- Что вы скажете болельщикам?

- Не понял. Извините, еще раз задайте свой вопрос… Что я людям скажу? Болейте за сборную России! Даже если у нас нет сил, мы будем биться до конца в каждом матче.

- Вы сохраните клубные тройки в следующем матче?

- Скорее всего, да. Но что-то поменяем все равно. Надо еще подумать, нужно ли нам завтра раскатываться.

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- Это ведь риск – сейчас пускаться на эксперименты.

- Вы же понимаете, у нас тут нет толком тренировок. Мы собрались, играем с листа. Физическое состояние в таком деле – самое главное.

- Довлело ли над вами, что турнир проходит в Москве и посвящен 70-летию отечественного хоккея? – голосом Левитана отчеканил опытный репортер.

- Видимо, наши ребята немного переволновались. Но что тут скажешь? Мы неплохо начали первый период. Потом игроки раскрепостились, и матч мог пойти по другому сценарию. Но к сожалению, у нас не получилось это сделать, и с тем голом не повезло.

- Задача на турнир – первое место? – строго посмотрели на Знарка. Тот развел руками:

- У нас другой задачи никогда не было!

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