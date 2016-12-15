Не раздувайте скандал из-за шведского гимна! Что было после матча (видео)

После матча Швеция – Россия (3:1) обозреватель «Советского спорта» побывал в микст-зоне.

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Не все игроки сборной России после матча решили пойти в микст-зону. А из тех, кто пошел, далеко не все хотели общаться с прессой. Так, обычно словоохотливый Илья Ковальчук на этот раз от интервью уклонился. Это происходит, когда что-то идет не так, и команда потерпела серьезное поражение. То есть это как барометр.

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ТКАЧЕВ: ЭТО ПРОСТО ИГРОВОЙ МОМЕНТ

- Что же с вами случилось в том моменте, когда вы отправили шайбу в свои ворота? – спросили у Владимира Ткачева.

- Да, я брал чужого игрока. Пошел на него и не посмотрел, где шайба. Она попала в конек и отскочила в ворота.

- У вас раньше случались такие автоголы?

- Это просто игровой момент. Никто ведь не хотел сделать это специально. Была удача или нет – как это оценить? Что получилось, то получилось.

- Почему сборная России так мало забила шведам? Какие трудности с ними были?

- Все соперники играют активно, не дают забить. Шведы в этом смысле – не исключение. Мы не давали им создавать моменты, они не давали нам. А получилось, что мы совершили на одну ошибку больше. Вот и все.

- Что нужно исправить в следующем матче?

- Надо проанализировать некоторые ошибки, разобрать соперника. Настраиваться, забыть о поражении, идти дальше. Еще две игры впереди.

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КОРОТКИЙ ШВЕДСКИЙ ГИМН

И еще одна тема возникла, причем мы не сразу поняли, в чем суть проблемы.

Перед матчем, как обычно, исполняли гимны. Так вот, шведская святыня звучала всего секунд двадцать.

Казалось бы, ну и что?

Но на всякий случай российская делегация после матча пошла к раздевалке «Тре Крунур» и принесла извинения, что произошла техническая накладка, связанная со сбоем аппаратуры. Соперники сказали, что ничего страшного тут нет.

И хорошо, что мы подстраховались. Вообще шведы – ворчливые ребята, часто выражают недовольство. А если еще вспомнить историю с гимном после финала ЧМ-2015, которая была раздута в прессе (тогда наши хоккеисты ушли со льда, потому что медальная церемония затянулась, и не выслушали канадский гимн), то в сборной России все сделали правильно.

Иногда лучше подуть на воду.

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