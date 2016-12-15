Умирающее «Динамо» и топ-10 великих клубов-банкротов
Приближающееся банкротство московского «Динамо» заставляет вспомнить о наиболее ярких исторических примерах великих клубов, которые становились банкротами.
Спойлер для динамовских болельщиков: не все из них канули в лету. Для многих банкротство стало точкой для возврата. Впрочем, как не все йогурты одинаково полезны, так и здесь – возможны варианты.
2003 год. Италия. «Фиорентина»
Ещё в 2001 году в «Фиорентине» обнаружилась финансовая дыра — клуб не мог платить зарплату и имел долги в размере около 50 млн долларов. Владелец «фиалок» Витторио Чекки Гори уже не мог удержать клуб на плаву. «Фиорентина» была понижена в лиге в конце сезона-2001/02 и в июне 2002 года перешла под управление судебно-контроли
Клуб был реорганизован в августе 2002 года под названием «Флоренция Виола» и был допущен в Серию «С2» (четвертый дивизион), где стал первым в своей группе, но был продвинут сразу в Серию «В», минуя Серию «С1». Летом 2003 года клуб вернул себе право использовать название «Фиорентина» и знаменитый фиолетовый дизайн.
2009 год. Португалия. «Боавишта»
В начале 2000-х
2010 год. Италия. «Перуджа»
Клуб до последнего времени играл в основном в Серии «А» (лучшим достижением в истории было второе место в сезоне-1978/79), но в 2004 году команда вылетела в Серию «В», а в 2005 году обанкротилась. С 2005 по 2010 год воссозданная «Перуджа» играла в Серии «C1».
Но в мае 2010 года клуб был снова объявлен банкротом и через два месяца лишен профессиональног
2010 год. Англия. «Портсмут»
«Портсмут» стал первым клубом премьер-л
2012 год. Швейцария. «Ксамакс»
Спокойные времена для швейцарского города Невташель и местного клуба «Ксамакс» закончились в мае 2011 года, когда владельцем команды стал чеченский миллиардер Булат Чагаев. Предпринимателю понадобилось всего 266 дней для того, чтобы привести к краху одного из старейших представителей чемпионата Швейцарии. Многие болельщики с самого начала с недоверием отнеслись к новому владельцу, так как непонятен был источник его доходов. К тому же время от времени появлялись слухи о том, что чеченский миллиардер лично запугивал своих футболистов после поражений. За время его правления в клубе сменилось несчетное количество тренеров, футболистов и работников администрации. Последней каплей терпения болельщиков стало известие о том, что Чагаев хочет переименовать их любимую команду в «Ксамакс-Вайна
2012 год. Шотландия. «Рейнджерс»
Старейший клуб Европы. За свою более чем 140-летнюю и
2012 год. Испания. «Депортиво»
Слухи о том, что у аутсайдера примеры не все в порядке с финансами, ходили уже давно. Президент «Депортиво» Аугусто Сезар Лендоиро заверял, что долги клуба не превышают 34 миллионов евро, хотя, по разным данным, сумма эта была гораздо больше. В начале января 2012 года руководство чемпиона Испании 2000 года подало в суд документы о своих задолженностях, 80–90 процентов которых приходились на займы у правительства и банков.
2011 год. Англия. «Лидс Юнайтед»
Ради достижения высоких целей клуб инвестировал средства в приобретение сильных и дорогих игроков. Затраты на приобретение игроков руководство клуба предполагало окупать участием в Лиге Чемпионов. К этому времени затраты на селекцию достигли примерно 100 млн фунтов, а от продажи игроков было получено лишь 66 млн фунтов. Общий долг клуба в 2003 году составил примерно 80 млн фунтов.
Клуб был вынужден продать всех ведущих футболистов, а также стадион «Элланд Роуд» и тренировочную базу. А «Лидс» после 11 сезонов в элите английского футбола выбыл в Чемпионшип.
В январе 2005 года клуб приобрел Кен Бейтс. Он провел ряд манипуляций (скорее – махинаций) по очищению клуба от долгов, результатом которых стало то, что «Лидс» попал под внешнее управление. В итоге в сезоне-2006/07 команда получила 10-очковый штраф и впервые за всю свою историю вылетела в Лигу 1 (третий по рангу дивизион Англии). Истекало время, отведенное на продажу клуба, находящегося под внешним управлением. «Лидс» могли исключить из Футбольной лиги, но в результате лишь сняли с клуба 15 очков.
В конце ноября 2012 года появилось заявление о новом владельце в лице инвестиционного фонда из ОАЭ.
Хотя к великим клубам с историей этот клуб не отнесёшь, но без него список был бы не полон.
2011 год. Россия. «Сатурн»
Клуб из Раменского на протяжении 20