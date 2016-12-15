Умирающее «Динамо» и топ-10 великих клубов-банкротов

Приближающееся банкротство московского «Динамо» заставляет вспомнить о наиболее ярких исторических примерах великих клубов, которые становились банкротами.

Спойлер для динамовских болельщиков: не все из них канули в лету. Для многих банкротство стало точкой для возврата. Впрочем, как не все йогурты одинаково полезны, так и здесь – возможны варианты.

2003 год. Италия. «Фиорентина»

Ещё в 2001 году в «Фиорентине» обнаружилась финансовая дыра — клуб не мог платить зарплату и имел долги в размере около 50 млн долларов. Владелец «фиалок» Витторио Чекки Гори уже не мог удержать клуб на плаву. «Фиорентина» была понижена в лиге в конце сезона-2001/02 и в июне 2002 года перешла под управление судебно-контроли руемой администрации. Эта форма банкротства не позволяла клубу участвовать в Серии «В», и в сезоне-2002/03 он прекратил свое существование.

Клуб был реорганизован в августе 2002 года под названием «Флоренция Виола» и был допущен в Серию «С2» (четвертый дивизион), где стал первым в своей группе, но был продвинут сразу в Серию «В», минуя Серию «С1». Летом 2003 года клуб вернул себе право использовать название «Фиорентина» и знаменитый фиолетовый дизайн.

2009 год. Португалия. «Боавишта»

В начале 2000-х «Боавишта» была одним из лидеров португальского футбола. «Пантеры» постоянно находились в призерах национального первенства и даже участвовали в нескольких розыгрышах Лиги чемпионов. Поворотным моментом в судьбе клуба стала реконструкция стадиона к Евро-2004. Бюджета не хватало для покрытия долгов, а за соучастие в коррупционном скандале 2003–2004 годов команда была переведена во вторую лигу. В 2009 году «Боавишта», заняв 15 место, была вынуждена ее покинуть. Из-за финансовых проблем экс-чемп ионы Португалии не смогли выплатить долг в размере 400 тысяч евро, за что и были лишены профессиональной лицензии. Теперь некогда известный клуб влачит существование в пятом дивизионе.

2010 год. Италия. «Перуджа»

Клуб до последнего времени играл в основном в Серии «А» (лучшим достижением в истории было второе место в сезоне-1978/79), но в 2004 году команда вылетела в Серию «В», а в 2005 году обанкротилась. С 2005 по 2010 год воссозданная «Перуджа» играла в Серии «C1».

Но в мае 2010 года клуб был снова объявлен банкротом и через два месяца лишен профессиональног о статуса, при этом команда была исключена из системы профессиональных лиг Италии.

2010 год. Англия. «Портсмут»

«Портсмут» стал первым клубом премьер-л иги, который признали банкротом. В 2006 году команду приобрел российский предприниматель Александр Гайдамак, обеспечивший двукратного чемпиона Англии существенной финансовой поддержкой. В результате «Портсмут» усилился несколькими квалифицированны ми игроками и смог впервые с 1939 года завоевать Кубок Англии. Несмотря на спортивные достижения, долги клуба постоянно росли, из-за чег о за шесть последующих лет сменились 5 владельцев. В марте 2010 года из-за финансовых проблем с «Портсмута» сняли 9 очков, и следующий сезон команда провела в чемпионшипе. В том же году клуб лишили лицензии на участие в еврокубках, а долги тем временем достигли отметки в 135 миллионов фунтов. В 2011 году «Портсмут» вылетел в третий дивизион и в очередной раз перешел под внешнее управление.

2012 год. Швейцария. «Ксамакс»

Спокойные времена для швейцарского города Невташель и местного клуба «Ксамакс» закончились в мае 2011 года, когда владельцем команды стал чеченский миллиардер Булат Чагаев. Предпринимателю понадобилось всего 266 дней для того, чтобы привести к краху одного из старейших представителей чемпионата Швейцарии. Многие болельщики с самого начала с недоверием отнеслись к новому владельцу, так как непонятен был источник его доходов. К тому же время от времени появлялись слухи о том, что чеченский миллиардер лично запугивал своих футболистов после поражений. За время его правления в клубе сменилось несчетное количество тренеров, футболистов и работников администрации. Последней каплей терпения болельщиков стало известие о том, что Чагаев хочет переименовать их любимую команду в «Ксамакс-Вайна х», но в итоге этого так и не произошло. В январе руководство двукратного чемпиона страны подало в арбитражный суд уведомление о сверхзадолженн ости клуба. В итоге «Ксамакс» был признан банкротом и исключен из розыгрыша чемпионата, а Чугаева швейцарские власти поместили под стражу за отмывание денег и недобросовестн ое ведение дел.

2012 год. Шотландия. «Рейнджерс»

Старейший клуб Европы. За свою более чем 140-летнюю и сторию «Рейнджерс» 54 раза становились чемпионами Шотландии, 33 раза завоевывали национальный кубок и один раз выигрывали Кубок обладателей Кубков (1972). И это далеко не все их трофеи, а только самые значимые. Но финансовые проблемы могут настичь любую команду, независимо от ее богатой истории и многочисленных достижений. В феврале 2012 года из-за долго в в 135 миллионов фунтов «Рейнджерс» был передан во внешнее управление. Помимо этого команде из Глазго запретили совершать трансферы, а президента клуба Крэйга Уайта за различные финансовые махинации и попытку скрыть долги пожизненно отстранили от работы на любой футбольной должности в Шотландии. В июне у «Рейнджерс» появился новый владелец — бизнесмен Чарльз Грин. Но поправить дела команды он не успел: 10 из 12 участников высшей шотландской лиги проголосовали за исключение именитого клуба из розыгрыша турнира. В итоге «Рейнджерс» был отправлен в низшую лигу страны — четвертый дивизион, откуда к настоящему времени давно выбрался обратно наверх.

2012 год. Испания. «Депортиво»

Слухи о том, что у аутсайдера примеры не все в порядке с финансами, ходили уже давно. Президент «Депортиво» Аугусто Сезар Лендоиро заверял, что долги клуба не превышают 34 миллионов евро, хотя, по разным данным, сумма эта была гораздо больше. В начале января 2012 года руководство чемпиона Испании 2000 года подало в суд документы о своих задолженностях, 80–90 процентов которых приходились на займы у правительства и банков.

2011 год. Англия. «Лидс Юнайтед»

Ради достижения высоких целей клуб инвестировал средства в приобретение сильных и дорогих игроков. Затраты на приобретение игроков руководство клуба предполагало окупать участием в Лиге Чемпионов. К этому времени затраты на селекцию достигли примерно 100 млн фунтов, а от продажи игроков было получено лишь 66 млн фунтов. Общий долг клуба в 2003 году составил примерно 80 млн фунтов.

Клуб был вынужден продать всех ведущих футболистов, а также стадион «Элланд Роуд» и тренировочную базу. А «Лидс» после 11 сезонов в элите английского футбола выбыл в Чемпионшип.

В январе 2005 года клуб приобрел Кен Бейтс. Он провел ряд манипуляций (скорее – махинаций) по очищению клуба от долгов, результатом которых стало то, что «Лидс» попал под внешнее управление. В итоге в сезоне-2006/07 команда получила 10-очковый штраф и впервые за всю свою историю вылетела в Лигу 1 (третий по рангу дивизион Англии). Истекало время, отведенное на продажу клуба, находящегося под внешним управлением. «Лидс» могли исключить из Футбольной лиги, но в результате лишь сняли с клуба 15 очков.

В конце ноября 2012 года появилось заявление о новом владельце в лице инвестиционного фонда из ОАЭ.

Хотя к великим клубам с историей этот клуб не отнесёшь, но без него список был бы не полон.

2011 год. Россия. «Сатурн»

Клуб из Раменского на протяжении 20 00-х регулярно выступал в премьер-лиге и считался крепким середняком. В мае 2011-го руководство «Сатурна» само попросило арбитражный суд Московской области признать команду банкротом. Причиной такой просьбы стала задолженность, которая составила более 1,2 миллиарда рублей. Часть этой суммы приходилась на долги по зарплате сотрудникам клуба. Также сообщалось, что более 800 миллионов рублей клуб задолжал «Московской областной инвестиционной трастовой компании» (МОИТК) — структуре правительства Московской области, которая сама обанкротилась еще в 2009-м. Перед началом сезона-2 011 «Сатурн» решили расформировать и снять с первенства страны.