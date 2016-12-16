Владислав Третьяк: Был уверен в победе наших! И вдруг этот гол дурацкий
Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России в поединке со шведами на Кубке Первого канала – 1:3.
- Настроение у всех сейчас, конечно, не очень хорошее, - признает Владислав Третьяк. – Неожиданное поражение! Я сегодня вообще не волновался. Вот обычно сильно волнуюсь, а сегодня – нет. Потому что видел, что и настрой у ребят был подходящий. Да и начали они хорошо.
- Но ведь в третьем периоде явно устали.
- Это да. Но там ведь три подряд удаления было. Как тут не устать? Это очень тяжело. Они ломают игру. Одни засиживаются на лавке. Другие наоборот. Был бы счет 3:1 в нашу пользу – другое дело. А когда ничья, удаления – очень плохо. А потом еще этот гол нелепый. Но я еще раз скажу – надо самим забивать. И Знарок после матча в раздевалке об этом сказал – надо просто моменты свои использовать. Ведь первые два периода наши шведов катали просто. И этот гол дурацкий…
- Интересно ваше мнение вратаря – на такой отскок от конька вообще среагировать можно?
- Очень тяжело. Потому что сконцентрирован ты в этот момент совсем на другом. Эх… Остается надеяться, что завтра будет лучше.
- Раз сил на третий период не хватает, может, надо количество матчей в КХЛ сократить?
- Да чего там сокращать? Вон в Финляндию поехали с молодежным составом на «Карьяла» и всех обыграли. За рубежом хоккеисты в клубах тоже пашут
- Месяц назад наши все же свежее были.
- Может и так… Но я еще раз скажу: они же два периода гоняли по площадке, как лошадки. Просто забивать надо. Мастерство нужно, а не только «физика». Сколько моментов упустили…
- Но вроде упор на клубные тройки. Для скоротечного турнира в самый раз.
- Техника, вход в зону – тут все нормально. Видно, что ребята сыгранные. Да и игра смотрелась. У меня до того, как мы сами себе забили и сомнений в победе не возникало.
- Ребята из «Сибири» впечатляют?
- Хотелось бы, чтобы забили больше.
- Жаль все же, что в сборной нет Шипачева с Дадоновым!
- Тут все вопросы к тренеру.
Матч
Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).
Место и дата
15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция