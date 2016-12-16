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Держи удар, «Лейпциг»! Превью 15-го тура бундеслиги

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
13-матчевая беспроигрышная серия "Лейпцига" прервалась в Ингольштадте 10 декабря
13-матчевая беспроигрышная серия "Лейпцига" прервалась в Ингольштадте 10 декабряИсточник: Reuters

«Советский спорт» представляет главные события 15-го тура чемпионата Германии по футболу.

До ухода немецкой бундеслиги на традиционные зимние каникулы остается всего одна календарная неделя. Но главные сражения как за чемпионский титул, так и за места в еврокубках на будущий сезон только начинаются.

На разогреве

«Хоффенхайм» - «Боруссия» (Дортмунд)

В пятницу состоится второе сражение потенциальных преемников Йоахима Лева: Юлиана Нагельсманна и Томаса Тухеля

Дуэль самых ярких представителей молодого поколения немецкого тренерского цеха. 29-летний Юлиан Нагельсманн попытается взять реванш у 43-летнего Томаса Тухеля. Примечательно, что пути этих специалистов пересеклись еще в 2007 году во второй команде «Аугсбурга». Тогда рослый стоппер Юлиан цементировал оборону в коллективе начинающего тренера Томаса.

Сегодня работа обоих наставников приковывает к себе повышенное внимание болельщиков и прессы. Нагельсманн, получивший с легкой руки новоиспеченного рестлера Тима Визе прозвище «Мини-Моуринью»,  всего за полгода поднял терпевший бедствие «деревенский» клуб Дитера Хоппа в зону Лиги чемпионов (4-е место в турнирной таблице на данный момент).

Тухель же начинает доказывать обоснованность своих амбиций и на европейской арене. Напомним, «Боруссия» сумела обойти мадридский «Реал» на групповом этапе ЛЧ, а в 1/8 финала турнира попала на лиссабонскую «Бенфику».

Именно в выездном матче против дортмундцев (28 февраля) Нагельсманн потерпел свое первое поражение в бундеслиге (1:3). Сегодня его команда вполне способна добиться лучшего результата. «Боруссии», как и во времена Юргена Клоппа, с большим трудом дается борьба сразу на трех фронтах. Не поможет делу и наличие внушительной группы травмированных игроков (основной вратарь Роман Бюрки, защитники Сократис, Пищек и Суботич).

Ориентировочные составы:

«Хоффенхайм»: Бауманн – Зюле, Фогт, Хюбнер – Кадержабек, Тольян, Руди, Амири, Рупп – Вагнер, Крамарич.

«Боруссия»: Вайденфеллер – Пасслак, Гинтер, Бендер, Шмельцер – Вайгль, Дембеле, Гетце, Ройс, Шуррле – Обамеянг.

Матч

Хоффенхайм - Боруссия

Место и дата

16 декабря 22:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

Матч тура

«РБ Лейпциг» - «Герта»

Главное открытие евросезона-2016/17 на минувшей неделе дало неожиданный сбой в Ингольштадте (0:1). Аутсайдер чемпионата нанес «РБ Лейпцигу» первое поражение в высшем дивизионе.

Главному тренеру «быков» Ральфу Хазенхюттлю настроение могло улучшить лишь сознание того, что этот неожиданный результат может помочь его бывшей команде в предстоящей борьбе за выживание.

В домашних матчах текущего сезона «РБ Лейпциг» пока потерял только два очка

Одной осечки лидера хватило «Баварии» для того, чтобы снова возглавить таблицу – пусть пока и чисто номинально, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сумеет ли команда из Восточной Германии «переварить» неудачу и ударно провести концовку первого круга?

Стоит держать в уме и то, что 21 декабря «РБ Лейпциг» сразится с мюнхенским грандом на «Альянц Арене». Именно эта игра 16-го тура может предопределить степень остроты будущей чемпионской гонки.

Столичная «Герта», как и в прошлом сезоне, оправдывает самые смелые ожидания своих фанатов. Команда Пала Дардаи берет свое, прежде всего, за счет игровой дисциплины и отлаженных действий в обороне. Возможный успех в центральном матче тура позволит берлинцам закрепиться в первой тройке.

Ориентировочные составы:

«РБ Лейпциг»: Гулачи – Шмитц, Ильзанкер, Орбан, Хальстенберг – Демме, Кейта, Забитцер, Форсберг – Вернер, Поульсен.

«Герта»: Ярстейн – Люстенбергер, Штарк, Торунарийа, Вайзер – Платтенхардт, Шельбрейд, Аллан, Штокер – Шибер, Ибишевич.

Матч

РБ Лейпциг - Герта

Место и дата

17 декабря 17:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция

Битва полюсов

«Дармштадт» - «Бавария»

Второй сезон «Дармштадта» в первой бундеслиге откровенно не задался. Скромный бюджет не позволил клубу провести летнюю трансферную кампанию на должном уровне, а уход главного творца прошлогодних успехов команды – тренера Дирка Шустера – нанес непоправимый ущерб отлаженным игровым связям. Расставание навредило обеим сторонам: 14 декабря Шустер был уволен из «Аугсбурга», а «Дармштадт», проиграв шесть последних матчей, загремел в самый подвал турнирной таблицы.

Прервать серию неудач именно в матче с «Баварией» хозяевам будет крайне сложно. Однако велика вероятность, что на поле в составе мюнхенцев не смогут выйти Арьен Роббен, Франк Рибери и Хави Мартинес. Из-за мышечных повреждений все трое были вынуждены сократить объем тренировочной работы в четверг.

А между тем, руководство чемпионов Германии делает все возможное для сохранения костяка команды на ближайшие сезоны. На днях контракт с «Баварией» до 2021 года продлил Роберт Левандовски. Новый договор предложен и 35-летнему Хаби Алонсо, которому по-прежнему отводится важная роль в схемах Карло Анчелотти.  

Артуро Видаль признан игроком 2016 года в Чили по версии местных журналистов

Ориентировочные составы:

«Дармштадт»: Эссер – Юнгвирт, Нимайер, Сулу, Холланд – Гондорф, Вранчич, Сиригу, Хеллер, Розенталь – Шипплок.

«Бавария»: Нойер – Лам, Боатенг, Хуммельс, Алаба – Хаби Алонсо, Видаль, Тьяго Алькантара, Дуглас Коста, Мюллер – Левандовски.

Матч

Дармштадт - Бавария

Место и дата

18 декабря 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция

Другие матчи тура

Матч

Аугсбург - Боруссия М

Место и дата

17 декабря 17:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Вердер - Кёльн

Место и дата

17 декабря 17:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция

Матч

Шальке 04 - Фрайбург

Место и дата

17 декабря 17:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Вольфсбург - Айнтрахт

Место и дата

17 декабря 20:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Майнц - Гамбург

Место и дата

17 декабря 17:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция

Матч

Байер - Ингольштадт

Место и дата

18 декабря 19:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

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