Панарин поставил на уши Нью-Йорк, забив два супергола «Айлендерс» (видео)

Форвард «Чикаго» Артемий Панарин провел один из лучших матчей в НХЛ, набрав три очка в гостевой игре против «Нью-Йорк Айлендерс».

Трудно играть против команды, которая с неумолимостью палача забивает каждое большинство. Конечно, такая реализация бывает редко. Но вот «Чикаго» в матче против «Айлендерс» реализовал все три попытки. Три из трех – очень круто!

А ведь к четвертой минуте «Чикаго» уступал 0:2, причем одну из передач отдал форвард «Нью-Йорка» Николай Кулемин. Точнее, это был бросок, а Сизикас первым успел на добивание.

«Ястребы» начали спасать матч именно в большинстве, когда защитник Брент Сибрук нашел передачей Артемия Панарина, а тот на левом фланге, привстав на колено, вложил всю душу в щелчок.

Я не впервые вижу, как Панарин забивает такой гол. Похоже, это уже его фирменная фишка.

Второе большинство тоже завершил Тема Панарин, когда отдал пас вразрез на Патрика Кейна, тот оправил шайбу к воротам, и ее положил в сетку Артем Анисимов – центрфорвард, который гениально проводит сезон. Анисимов забил уже 14-й гол. Его личный рекорд – 22 шайбы в «Коламбусе» в сезоне-2013/14. И думаю, скоро Артем его обновит.

Игроки «Айлендерс» сражались как львы и снова повели в счете – 4:3. Но тут Артемий Панарин забил свой второй гол, когда опять реализовал большинство. Брент Сибрук находит пасом Хлебушка, и тот снова мощно щелкает из левого круга.

В третьем периоде «Чикаго» все-таки забил победный гол, когда отличился форвард Паник.

Вот что интересное рассказали журналисты из Чикаго после матча. Оказывается, Артемий Панарин на тренировках и даже после них остается на льду в той же точке на левом кругу вбрасывания. Ему туда отправляют шайбы, а он все щелкает, щелкает. Это не случайность, а отработанный бросок.

«Он с утра до ночи отрабатывает щелчки с этой точки», - говорит Артем Анисимов. И добавляет: «Матч получился веселым для фанатов? Но не для игроков «Чикаго».

В том смысле, что «ястребы» - крутые ребята, однако в защите стоит играть надежнее.

Свой же гол Анисимов описал так: «Бум, бум, бум».

«Мне просто нужно было держать клюшку на льду, чтобы переправить шайбу в сетку. Я должен был ждать всего от Патрика Кейна. Потому что это непредсказуемый форвард. И я дождался такого вот отличного паса».

«Панарин – топ-игрок с топ-броском, - говорит тренер «Чикаго» Джоэл Кинневилль. – И он умеет не только красиво финтить, но и мощно щелкать».

Вот такой он, Тема Панарин, один из героев этого вечера НХЛ.