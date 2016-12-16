Владимир Тарасенко разрывает «дьяволов» из Нью-Джерси, набрав три очка! (видео)

Не только Артемий Панарин, но и Владимир Тарасенко набрал три очка в одном матче, принеся своей команде победу.





За несколько дней до старта молодежного чемпионата мира хочется вспомнить, какая прекрасная сборная России играла на том турнире в Баффало!

Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Никита Зайцев, Дмитрий Орлов и многие другие.

Пришло их время. Теперь золотая молодежь из той команды Валерия Брагина выходит на первые роли. По крайней мере, в НХЛ это так. И то, что Тарасенко и Панарин набирают по три очка в одном матче, никого уже удивлять не должно. Хотя Брагин рассказывал о том же Панарине: «Как меня критиковали, когда я вообще его взял в сборную. Мол, он маленький, и его за борт вышвырнут. Но я видел у этого паренька настоящий мужской стержень».

Начало матча было очень похоже на игру «Айлендерс» - «Чикаго». На той стороне площадки – клуб из Нью-Йорка, который тоже вырывается вперед в счете – 2:0. И снова русский парень начинает вытаскивать свою команду, забивая в большинстве. Только Володя Тарасенко отличился, нанеся бросок с правого фланга.

Кстати, напомните, Олег Знарок на Кубке мира пробовал модель, при которой на левый край ставится Панарин, на правый – Тарасенко, а между ними – умный диспетчер типа Евгения Кузнецова, который будет снабжать их оперативными пасами? Мне кажется, у такой тройки очень большое будущее.

Еще одну передачу Тарасенко отдал, когда ассистировал своему другу Йори Лехтеря, с которым он выступал в «Сибири». И тогда же во втором периоде Володя помог отличиться своему капитану Алексу Пьетранжело.

«Сент-Луис» вытянул этот матч и одержал уверенную победу. Владимир Тарасенко же продлил свою бомбардирскую серию до пяти матчей, в которых он набрал 10 (2+8) очков. И главная интрига тут в том, что Тарасенко преследует 19-летнего капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, идущего первым в списке бомбардиров (39 очков). Володя же теперь находится от канадца всего в двух шагах (37). А с учетом того, что Макдэвид несколько сбавил, а Тарасенко набрал отличный ход и набирает по два очка за матч, его выход на первую позицию – это дело времени. Хотя конечно, там еще два белых коня – Сидни Кросби и Евгений Малкин (по 33 очка) – буквально дышат в спину, а «Питтсбург» сейчас тоже показывает потрясающий хоккей.

Сейчас журналисты из Сент-Луиса бегают с вопросом: «Можно ли назвать Владимира Тарасенко лучшим хоккеистом лиги?» И вот что им ответил тренер «Блюз» Кен Хичкок: «Если он продолжит прогрессировать, как сейчас, то несомненно им станет».