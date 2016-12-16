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Александр Атаманенко: У «Спартака» в России 17,8 млн болельщиков

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко выступил на ИТ-Форуме «Технологии. Инновации. Софт». «Советский спорт» приводит самые интересные фрагменты из его речи, в начале которой Александр подчеркнул - «Спартак» рассматривает свой стадион как инструмент по выводу клуба на новый уровень по главным стратегическим целям: болельщики, финансы, спортивный результат.

О билетной системе

– Тут важно понимать, сколько билетов и абонементов мы продаем через интернет. В первый сезон работы «Открытия Арены» доля продаж онлайн составила 53-54 процента. Прошлый сезон мы закрыли с долей в 65 процентов. В этом сезоне мы увеличили ее до 68 процентов и, думаю, в мае доведем до 75 процентов. В конечном итоге, надеюсь, остановимся на соотношении 20 на 80.

Для этого нужен грамотный веб-интерфейс и система, которая выдерживает критические нагрузки от большого наплыва покупателей. В случае со «Спартаком» это особенно актуально, в первый сезон были большие сложности, много критики от болельщиков. Когда мы говорим о продажах билетов на матчи против ЦСКА и «Зенита», пиковые нагрузки очень большие.

Что еще важно – все больше болельщиков заходит на наш сайт с мобильных устройств, планшетов. Нужно хорошее приложение для телефона (как минимум для двух самых популярных платформ - iOS и Android), чтобы можно было покупать билеты непосредственно в приложении, не переходя на мобильную версию сайта. Мы развиваем канал продаж через билетных операторов. Подключили первого, подключим, наверное, остальных из ТОП-5.

О системе управления отношениями с болельщиками (CRM)

– По моему убеждению, центральная система для бизнеса клуба – это CRM (система управления отношениями с клиентами - Прим. ред.). В нем несколько блоков и два основных - работа с болельщиками и корпоративные продажи. Все ваши бизнес-системы должны быть интегрированы в CRM, поскольку рано или поздно вы захотите знать о ваших болельщиках как можно больше, чтобы анализировать эти данные для формирования предложений.

О количестве болельщиков «Спартака»

– Наших болельщиков проще всего представить в виде пирамиды, самый нижний слой которой – все, кто считает себя поклонниками «Спартака». Последний раз мы заказывали исследование в мае этого года, на тот момент у «Спартака» в России было 17,8 млн болельщиков (исследование проводилось только в нашей стране, в городах с населением от 100 тысяч человек). Следующий слой пирамиды – телезрители, средняя аудитория матчей с участием «Спартака» - 5,3 млн человек. Самая массовая коммуникация с болельщиками – в соцсетях. Если суммировать все соцсети, включая аккаунты футболистов «Спартака», это чуть более 3 млн человек. Следующий слой пирамиды – те, с кем можем общаться персонально через электронную почту и мобильный телефон, то есть держатели наших карт, здесь около 300 тысяч болельщиков. И вершина пирамиды – владельцы абонементов и карт лояльности.

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