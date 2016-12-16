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Ждем от Ана медалей в Корее? Анонс уик-энда в зимних видах спорта

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виктор Ан
Виктор АнИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает, за кого из россиян в зимних видах спорта, не считая биатлон, болеть в эти выходные.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Когда: 17-18 декабря
Где: Ля Клуза (Франция)

За кого болеть: Прежде всего – за Сергея Устюгова. Собственно, программа 4-го этапа Кубка мира включает в себя всего две гонки – масс-старт свободным стилем на 15 км у мужчин и на 10 км – у женщин. Девушки нашей сборной своих болельщиков радуют редко, хотя в нынешнем сезоне в целом неплохо стартовала Юлия Чекалева. В общем зачете она занимает 8-е месте, в «длинных» гонках – 6-е. Но в призы пока не забегала. Может, получится во Франции? Другое дело – Устюгов. Лидер нашей команды уже победил в спринте на предыдущем этапе в Давосе, а также взял серебро на «десятке» в норвежском Лиллехамере. Учитывая, что Сергей как раз лучше бегает вольным стилем, чем классикой, в Ля Клузе он будет одним из фаворитов.

ШОРТ-ТРЕК

Когда: 16-18 декабря
Где: Каннын (Корея)

За кого болеть: За Виктора Ана и Семена Елистратова. Ан, наконец, полноценно вернулся, хотя еще год назад были серьезные сомнения, продолжит ли шестикратный олимпийский чемпион свою карьеру. Нет, не обманул – продолжил. На первых трех этапах мирового кубка Виктор уже завоевал две бронзы – оба раза на дистанции 500 м. Возможно, на исторической родине ему удастся выступить лучше. Елистратов пока на высшую ступеньку подиума тоже не поднимался, но имеет в активе два 2-х и два 3-х места (500 и 1500 м). В Канныне он может добавить к ним золото. Плюс мы, наконец, ждем наград в эстафетах.

САННЫЙ СПОРТ

Когда: 16-17 декабря
Где: Парк-Сити (США)

За кого болеть: За всю нашу сборную. Серьезно – если раньше был один Альберт Демченко, то теперь наша мужская команда в полном составе претендует на медали. В качестве подтверждения приведем такой факт – в нынешнем сезоне серебро этапов Кубка мира уже завоевали Роман Репилов, Семен Павличенко и Степан Федоров (последний – в новомодном спринте, т.е. в гонке из одного заезда). Конкуренция в мужских санях стала заметно более плотной, немец Феликс Лох уже не доминирует, золото тут выигрывают и его соотечественник Йоханнес Людвиг, и американец Таккер Уэст. Может, и наши ребята скоро подключатся. Благо, победный опыт у всех есть. Хочется верить, что и Татьяна Иванова успешно абстрагируется от мыслей о докладе Макларена и завоюет в Парк-Сити первую для себя в нынешнем сезоне медаль.

БОБСЛЕЙ

Когда: 16-17 декабря
Где: Лэйк-Плэсид (США)

За кого болеть: За Александра Касьянова. Именно его четверка одержала победу на 1-м этапе Кубка мира в Уистлере, она же будет в числе главных фаворитов в штате Нью-Йорк. Касьянов дважды остался 4-м на домашней Олимпиаде в Сочи и следующий за теми Играми сезон провел ни шатко, ни валко. Однако теперь, похоже, вновь обрел форму и готов выйти на самый серьезный уровень, включившись в борьбу за победу в Кубке мира. Учитывая, что у нас только что отобрали ЧМ по бобслею и скелетону, нашим ребятам особенно хочется пожелать удачи в Лэйк-Плэсиде.

СКЕЛЕТОН

Когда: 16-17 декабря
Где: Лэйк-Плэсид (США)

За кого болеть: За Александра Третьякова. Кореец Юн Сун Бин перед играми в Пхенчхане прогрессирует невероятным темпами. Вы раньше что-то слышали о скелетоне и бобслее в этой стране? Теперь сборная Кореи – один из крепких фаворитов. Юн Сун Бин ударно начал сезон в Уистлере, опередив Третьякова в борьбе за золото. Латыши братья Дукурсы там вовсе не попали в медали - 3-м был американец Мэтью Антуан, а 5-м – Никита Трегубов! И это – еще одна наша надежда на медали в Лэйк-Плэсиде. Кроме того, хочется верить, что прибавит и женская сборная – в Канаде Юлия Канакина, Мария Орлова и особенно Елена Никитина (бронза Сочи-2014) откровенно провалились, не попав даже в топ-10.

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