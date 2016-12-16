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Растоптать надежду «Барселоны». Превью 16-го тура испанской Примеры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Растоптать надежду «Барселоны». Превью 16-го тура испанской Примеры
Источник: Reuters

«Советский спорт» представляет анонс ближайшего тура чемпионата Испании, который стартует 16 декабря матчем «Алавес» – «Бетис». 

Вызов для Гризманна

Одна из самых интересных встреч состоится в Мадриде. На стадионе «Висенте Кальдерон» «Атлетико» постарается обыграть «Лас-Пальмас», который расположился на 10-м месте в турнирной таблице. Это неплохой результат для команды, в разы уступающей своему сопернику по финансовым возможностям. И не только. Но «Лас-Пальмас» в первом матче сезона разошелся миром с «Реалом» (2:2) и одолел на выезде «Валенсию» (4:2), что нельзя не учитывать.

«Матрасники», в свою очередь, занимают лишь шестое место, пропустив вперед «Реал Сосьедад» и «Вильярреал». Кстати, последний разгромил мадридский клуб в предыдущем туре со счетом 3:0, российский полузащитник «Желтой субмарины» Денис Черышев эту игру пропустил из-за травмы. 

Денис Черышев – о победе над «Атлетико»: Какой великий матч провел «Вильярреал»

В чем интрига

Как известно, подопечные Диего Симеоне переживают непростой период: Антуан Гризманн не может забить в чемпионате Испании со 2 октября; в предыдущем матче травму получил один из ключевых игроков команды Ян Облак; много слухов вокруг и самого Симеоне. В частности, СМИ пишут о желании специалиста уйти в другой клуб, поговаривают о миланском «Интере».

Сейчас настало время для Мигеля Анхеля Мойя. Голкиперу, которому, откровенно говоря, не позавидуешь. В этом сезоне он провел только один матч в Кубке Испании и 49 минут в предыдущем туре чемпионата.

В любом случае финалист Лиги чемпионов выйдет побеждать. Возможно, команда постарается порадовать своих болельщиков красивой игрой, забив больше двух мячей. Все-таки, шестое место – не то, чего хочет нынешний «Атлетико».

Матч

Атлетико - Лас-Пальмас

Место и дата

17 декабря 18:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

«Растоптать» надежду «Барселоны»

Центральный матч тура должен был состояться между «Валенсией» и «Реалом». Но, поскольку лидер Примеры участвует в клубном чемпионате мира, матч был перенесен.

Зато 18 декабря нас ждет каталонское дерби: «Барселона» попробует на «Камп Ноу» обыграть «Эспаньол».

В чем интрига

Экс-голкипер «Реала» Диего Лопес, выступающий за «Эспаньол», не пропускает уже 550 минут.

Отличное достижение, особенно в преддверии дерби. Этот матч будет очень важен для вратаря «попугаев», поскольку он может помочь своей бывшей команде приблизиться к чемпионскому титулу. Напомним, что отрыв «Реала» от «Барселоны» составляет 6 очков.

Кстати, если вы забыли: Диего Лопес – тот самый голкипер, который подверг сомнению место в основе «сливочных» Икера Касильяса. 

Что касается сине-гранатовых, то здесь тоже своих проблем хватает. Это и ситуация с контрактом Лионеля Месси, который пока не решил вопрос о своем будущем; проблемы в защитной линии, но главное – упущенная победа над «Реалом» дома. Кстати, до разгрома «Осасуны» в предыдущем туре, команда Луиса Энрике трижды расходилась миром со своим соперником (с «Малагой», «Реалом Сосьедад», и тем же «Реалом). 

Стоит отметить, что «Эспаньол» в последний раз был повержен 25 сентября, а ведь до матча с сине-гранатовыми команда сыграла с мадридским «Атлетико» (0:0), «Атлетиком» из Бильбао (0:0) и «Вильярреалом» (0:0). И все, как мы видим, на ноль. Однако, и сам «Эспаньол» в этих матчах не сумел забить. 

Очевидно, «Барса» сделает все, чтобы победить, а домашние трибуны ей помогут в этом. Но сможет ли Диего Лопес «растоптать» надежду «Барселоны»? Узнаем завтра.

Матч

Барселона - Эспаньол

Место и дата

18 декабря 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

Через «Малагу» к звездам 

В день, когда «Барселона» будет штурмовать ворота Лопеса, «Севилья» примет в родных стенах «Малагу», бывшую команду наставника «Рубина» Хави Грасии. 

В чем интрига

Для «Севильи» этот матч имеет особое значение просто потому, что у команды есть хороший шанс обогнать «Барселону» в турнирной таблице. А ведь через один тур команда Хорхе Сампаоли проведет встречу с «Реалом». К этому матчу действующий победитель Лиги Европы явно намерен подойти в удобном положении, сократив отставание, насколько это возможно.

Другое дело, что у «Малаги» могут быть свои планы на игру, а «Барселона», скорее всего, обыграет «Эспаньол». Кстати, «Малага» в последний раз проигрывала в конце октября. И было это в гостевом матче с «Атлетико» (2:4). 

В прошлом сезоне полузащитник «Севильи» Висенте Иборра в матче с «Малагой» умудрился получить две желтые карточки в течении двух минут. В этой же игре красную карточку схлопотал и футболист «анчоусов» Артур Бока, выступающий сейчас за швейцарский «Сьон», а сам матч завершился победой «Севильи» (2:1). Как все сложится на этот раз? Узнаем завтра.

Матч

Севилья - Малага

Место и дата

17 декабря 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

Другие матчи тура:

Матч

Алавес - Бетис

Место и дата

16 декабря 22:45, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

Матч

Спортинг - Вильярреал

Место и дата

17 декабря 15:00, Эль Молинон, Онлайн-трансляция

Матч

Гранада - Реал Сосьедад

Место и дата

17 декабря 20:30, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция

Матч

Леганес - Эйбар

Место и дата

18 декабря 18:15, Бутарке, Онлайн-трансляция

Матч

Депортиво - Осасуна

Место и дата

18 декабря 20:30, Риасор, Онлайн-трансляция

Матч

Атлетик - Сельта

Место и дата

19 декабря 22:45, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

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