Сейв сезона в КХЛ, который вы наверняка не заметили (видео)
Вратарь «Амура» Илья Андрюхов в матче с «Автомобилистом» совершил маленькое чудо.
Сборная России начала домашний этап Евротура, а пауза в КХЛ получается такая незначительная, что некоторые клубы как будто на нее и не уходят.
15 декабря, например, играли «Амур» и «Автомобилист». Сборников в командах нет, по крайней мере на Кубок Первого канала никого не вызвали. Хотя, Анатолий Голышев вполне мог и оказаться в составе национальной команды. Но сейчас не о нем.
На 37-й минуте матча «Автомобилист» забил четвертую шайбу в ворота Юхи Метсолы, после которой финского голкипера сменил Илья Андрюхов.
26-летний вратарь в КХЛ уже семь лет, но дебютировал в главное лиге России только в этом сезоне. С первым же броском Андрюхов не справился, и счет стал 0:5, зато потом россиянин сделал потрясающий сейв. В одном из эпизодов Артем Гареев бросал уже в пустые ворота, но вратарь «Амура» в длинном прыжке поймал шайбу в ловушку.
Кстати, больше «Амур» в том матче не пропустил, а в концовке даже отыграл две шайбы.
Матч
Амур - Автомобилист - 2:5 (0:1, 0:4, 2:0)
Голы:
Мегалинский (Коукал, Щитов), 12:39 (0:1 - бол.). Чайковски (Моня, Торченюк), 26:39 (0:2). Гареев (Михнов, Щитов), 28:21 (0:3). Кивистё (Моня, Торченюк), 36:41 (0:4 - бол.). Василевский (Симаков), 38:35 (0:5 - бол.). Руденков (Малевич), 50:33 (1:5). Ушенин В. (Куусела, Рамстедт), 54:12 (2:5).
Место и дата
15 декабря 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция