Сейв сезона в КХЛ, который вы наверняка не заметили (видео)

Вратарь «Амура» Илья Андрюхов в матче с «Автомобилистом» совершил маленькое чудо.

Сборная России начала домашний этап Евротура, а пауза в КХЛ получается такая незначительная, что некоторые клубы как будто на нее и не уходят.

15 декабря, например, играли «Амур» и «Автомобилист». Сборников в командах нет, по крайней мере на Кубок Первого канала никого не вызвали. Хотя, Анатолий Голышев вполне мог и оказаться в составе национальной команды. Но сейчас не о нем.

На 37-й минуте матча «Автомобилист» забил четвертую шайбу в ворота Юхи Метсолы, после которой финского голкипера сменил Илья Андрюхов.

26-летний вратарь в КХЛ уже семь лет, но дебютировал в главное лиге России только в этом сезоне. С первым же броском Андрюхов не справился, и счет стал 0:5, зато потом россиянин сделал потрясающий сейв. В одном из эпизодов Артем Гареев бросал уже в пустые ворота, но вратарь «Амура» в длинном прыжке поймал шайбу в ловушку.

Кстати, больше «Амур» в том матче не пропустил, а в концовке даже отыграл две шайбы.