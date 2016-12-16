В Бутырском замке вспоминали об Ощепкове

Московский Бутырский замок принял в четверг вечер памяти первого резидента советской военной разведки в Японии Василия Ощепкова, который считается родоначальником советского дзюдо и одним из основателей самбо (отечественной системы самообороны без оружия).

Вечер памяти прошел в рамках проекта «Имена из прошлого. Истории Бутырского замка».

Гостями вечера стали генеральный менеджер сборной России по дзюдо итальянец Эцио Гамба, исполнительный директор Международной федерации самбо (ФИАС) профессор Сергей Табаков, известные самбисты и дзюдоисты.

Собравшиеся узнали о жизненном пути Ощепкова по рассказам российского историка Александра Куланова и кандидата исторических наук Алексея Горбылева.

ДЕТСТВО В ЯПОНИИ

Ощепков родился на Сахалине в семье каторжников. После передачи в 1905 году Южного Сахалина японцам Ощепков поступил на учебу в духовную семинарию Киото и через шесть лет стал лучшим дзюдоистом семинарии. Благодаря этому он был принят в институт дзюдо Кодокан в Токио. В октябре 1917 года Ощепков стал первым русским и третьим европейцем, получившим второй дан по дзюдо.

По окончании семинарии в 1913 году Ощепков вернулся в Россию и работал переводчиком в контрразведке сначала Заамурского округа пограничной Стражи в городе Харбине, затем – в отделе контрразведки штаба Владивостокской крепости Приамурского военного округа во Владивостоке.

ПОЯВЛЕНИЕ САМБО

В 1914 году, сразу после приезда в Россию, Ощепков организовал во Владивостоке кружок дзюдо. Позднее, преподавая на кафедре Государственного центрального института физической культуры Ощепков начал изучать систему борьбы народов СССР. В этом ему помогали студенты, которые обучались у него на кафедре. Он проанализировал штыковой бой, международные спортивные единоборства, китайское ушу и целый ряд национальных видов борьбы с точки зрения их применимости в боевой схватке. На основе дзюдо благодаря этому анализу Ощепков и создал более совершенную прикладную борьбу, которая впоследствии получила название самбо.

В 1931 году Ощепков приложил руку к появлению в стране комплекса «Готов к труду и обороне», разработав комплекс приемов для сдачи нормативов. Ощепков преподавал дзюдо до конца жизни. В 1937 году он был арестован и умер в камере Бутырской тюрьмы. Спустя 20 лет он был реабилитирован.

Гости вечера сошлись на том, что материалы, оставленные Ощепковым, продолжают оставаться актуальными до сих пор.

Напомним, в октябре 2016 года на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все возможное для признания самбо олимпийским видом спорта. Если это произойдет, это станет еще одним поводом вспомнить об основателе этого вида спорта.